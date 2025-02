Participación electoral vuelve a dividir al liderazgo opositor

Las elecciones presidenciales del 28 de julio dejaron en el país una sensación de incertidumbre y tensión que han repercutido en la participación electoral de todos los venezolanos en las próximas elecciones regionales, reprogramadas ahora para el 25 de mayo.

La controversia y el descontento por los cuestionados resultados electorales, ha generado debates sobre la legitimidad del proceso electoral y las estrategias a seguir en los próximos comicios.

Mientras tanto, ya se observa en las redes sociales por pronunciamientos políticos y opiniones de la sociedad civil, a una oposición nuevamente dividida y enfrentada entre los que llaman a la abstención y aquellos que promueven la participación.

El primero en saltar fue el exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, quien hizo un llamado a votar en las elecciones regionales como “una forma de reivindicar las presidenciales de julio y demostrar el descontento con el gobierno de Maduro”. Capriles argumentó que votar es “un acto de resistencia y una manera de hacer sentir la voz del pueblo”.

Por otro lado, la líder de oposición, María Corina Machado, llamó a la abstención, argumentando que “participar en las elecciones regionales sería convalidar la farsa electoral del régimen”. Machado sostiene que ir a votar sin que se respeten los resultados es “desvirtuar el voto” y que solo habrá comicios legítimos cuando “se respete el triunfo reclamado por la oposición en las presidenciales”.

En un foro realizado el pasado viernes 20 de febrero en los espacios del Centro de Estudios Políticos y De Gobierno (CEPyG) de la Universidad Católica Andrés Bello, el dirigente político del Movimiento por Venezuela, Andrés Caleca abogó por la participación electoral.

Caleca reconoció que actualmente la oposición está disminuida y bajo asedio con partidos débiles, sin sindicatos, gremios y organizaciones sólidas, pero hizo un llamado a la “resistencia democrática” para impedir la desmovilización y la despolitización de la sociedad, lo que a su juicio es el objetivo del gobierno.

Por su parte, Benigno Alarcón, director del CEPyG Ucab, fue enfático en argumentar que el único espacio democrático que se debe preservar es el del 28 de julio “no hay ningún espacio más importante en este momento que el que ya ganamos, no los que podemos ganar, sino el que ya ganamos”.

Alarcón señaló que la “seguidilla” de elecciones anunciadas por el gobierno busca “pasar la página” y que todo lo que sucedió en julio quede en el olvido.

Agregó que el gobierno de Nicolás Maduro busca generar un “clientelismo competitivo” que permita a una “oposición clientelar” servir a los intereses del Gobierno y así mantener una “fachada democrática”.

Alarcón señaló que estas elecciones son el reflejo de las anteriores en donde la Asamblea Nacional estaba representada con el 92% por el partido del gobierno y el 8% restante, por partidos de oposición fragmentados.

Para el director del CEPyG Ucab, estas elecciones representan una batalla que lejos de fortalecer, debilitan a la oposición. Indicó que ha tenido acceso a dos encuestas serias que ubican la intención de voto por debajo del 20%, lo que se traduce en que “ni el chavismo va a votar”.

El Cardenal Baltazar Porras se pronunció sobre el tema y afirmó que la gente no está preocupada por si vota o no vota en las elecciones regionales y legislativas. Aseguró que a la gente le preocupa los derechos humanos, la gente que está detenida, la falta de empleo y la migración.

El verdadero debate en el país no es si votar o no en las elecciones regionales y legislativas, sino las preocupaciones reales de la gente.” Así me lo dijo el Cardenal Baltazar Porras. pic.twitter.com/T8xW1q4pr9

— freddyzur (@freddyzur) February 21, 2025