“Los centros de detención son como campos de concentración”: Familiares de presos políticos desde la Fiscalía

“Todos ellos son inocentes, y hemos presentado en repetidas ocasiones documentos que lo demuestran”, afirmó Diego Casanova, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, durante una manifestación frente al Ministerio Público que tuvo lugar este 16 de enero. Los familiares se congregaron frente a la Fiscalía para exigir la revisión de los casos, un trato más humano para los detenidos y la liberación de todas las personas encarceladas por motivos políticos.

En sus declaraciones, Casanova sentenció: “Venimos a exigir la libertad plena de nuestros familiares, además información precisa de los detenidos que los familiares no han podido y no saben en qué condiciones se encuentran”.

Indicó que las personas han sido detenidas por delitos forjados, porque no hay pruebas de que los inculpen por terrorismo, instigación al odio o asociación para delinquir. Es la sexta oportunidad en la que las familias consignan los mismos documentos.

En diciembre, asistieron para entregar sobres con pruebas que demostraran la inocencia de sus familiares y entraron a consignar las causa de forma individual.

Casanova sostuvo que el Estado tiene una política de “reprimir” y que no tiene sentido que sigan detenidos.

Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunciaron la profunda crisis penitenciaria que atraviesa el país y destacaron el informe de 37 páginas, avalado por ocho instancias de la Organización de Naciones Unidas, en el que se expresa una seria preocupación por la crítica situación de las personas detenidas por razones políticas en Venezuela.

“Los centros de detenciones son como campos de concentración, porque los presos políticos están sufriendo condiciones de reclusiones inhumanas. Por ejemplo, el Tocorón no se le está garantizando la comida ni la alimentación adecuada”, alegó Diego Casanova.

Describió que esa situación se ha observado en las últimas visitas y que hay numerosos casos de detenidos con desnutrición, “porque solo están recibiendo una comida al día, se acuestan con hambre porque no le están garantizando los alimentos”.

En el Centro Penitenciario de Aragua, los reclusos no tienen acceso al agua potable y familiares han denunciado que están una condición de hacinamiento. Esta situación ha generado que algunos detenidos presenten graves problemas de salud a nivel mental y física.

A otros “se les niegan las visitas”, y en las últimas semanas, algunas madres han denunciado que en los centros penitenciarios se les ha advertido, de forma amenazante, que no brinden información a los medios de comunicación, ya que hacerlo podría desencadenar tratos aún más crueles hacia sus hijos.

“Me dijeron que si veían mi rostro en TikTok o en una red social hablando sobre la condición de mi hijo, no me dejarían verlo y lo maltratarían”, informó una madre que tiene a su hijo en Tocorón a RunRunes.