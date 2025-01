Inicio

Petro no convence en su rol de mediador

Redacción Runrun.es Hace 3 horas

Desde antes que se realizaran las elecciones presidenciales en Venezuela, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quiso jugar un papel de mediador.

Una vez se anunció el cuestionado resultado del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el cual se dio como ganador a Nicolás Maduro, Petro intentó ser referente de una negociación que nunca se dio.

Con sus declaraciones ambiguas, lejos de ganarse la confianza de las partes en disputa, es visto con recelo. No está claro si apoya fervientemente a Nicolás Maduro o de verdad intenta lograr que se solucione la crisis política.

En constantes ocasiones, Petro ha pedido que se inicien procesos de diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela, a pesar de que en el pasado estas iniciativas se han llevado a cabo sin rendir frutos. Al contrario, luego de que cada nuevo intento de diálogo, se arrecia la persecución contra líderes políticos, defensores de los derechos humanos y contra los ciudadanos.

En algunos vagos intentos por cargar contra el proceso electoral, en lugar de cuestionar la falta de garantías, persecuciones de la administración de Maduro, así como las trabas que se impusieron a los venezolanos en el exterior para poder votar, Petro ha responsabilizado a los “bloqueos” de que los comicios presidenciales del 28 de julio no fueran “libres”.

Cambios en las señales

El presidente de Colombia llegó a criticar que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hubiese inhabilitado políticamente a María Corina Machado, lo cual le impidió postularse como candidata a los comicios del 28 de julio, pese a haber sido elegida en la primaria de 2023 con una sobrada victoria con respecto a sus contrincantes.

Sin embargo, el día en que el Comando ConVzla denunció que Machado “fue violentamente interceptada”, el pasado 9 de enero, varios exmandatarios colombianos denunciaron la situación y Petro desestimó lo ocurrido con un mensaje que causó resquemor en X: “El mundo de la fake news”. Aunque solo tres días después llegó a reconocer que a la opositora le quitaron el derecho a ser elegida tras ser inhabiltada.

Runrun.es recopiló en una línea de tiempo las declaraciones de Gustavo Petro sobre las elecciones presidenciales de Venezuela, la crisis política que generó los resultados anunciados por el CNE y sus opiniones con relación a la situación actual del país, que denota las ambivalencias que ha tenido respecto al tema.

Más sobre este tema Los momentos clave de la detención y liberación de María Corina Machado Desde antes que se realizaran las elecciones presidenciales en Venezuela, el presidente de Colombia, Gustavo…

Críticas de un lado y de otro

Petro ha sido criticado por la oposición venezolana en constantes ocasiones por su postura frente con respecto a la crisis poselectoral en Venezuela. El 10 de enero, cuando Maduro juró para un nuevo periodo presidencial pese al desconocimiento de resultados electorales, el mandatario colombiano envió en su lugar al embajador Milton Rengifo.

La decisión de enviar al embajador a la toma de posesión fue cuestionada por María Corina Machado, quien consideró el hecho como “lamentable”, asegurando que el momento que se vive no permite “estar en el medio”.

Pero Petro no solo ha recibido cuestionamientos de la oposición, sino también de voceros del chavismo. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, en sus acostumbrados comentarios sarcásticos, criticó a Petro luego de que este condenara la detención de Enrique Márquez y Carlos Correa.

“Aquí no hay ángeles, y menos en los opositores, para los que andan defendiéndolo, ¿oíste, (Gustavo) Petro? Defiéndelo, está defendiendo a un niño de pecho (…). Puede ser tu amigo, pero es un delincuente”, dijo Cabello.

Esas palabras incomodaron a Petro, pues Márquez está vinculado al Frente Democrático Popular de Venezuela. Sobre tal frente, el mandatario colombiano replicó: “El Frente Democrático Popular de Venezuela no es una organización delincuencial y es movimiento fraterno del progresismo colombiano. Sus miembros están siendo detenidos”.

¿Un canciller díscolo?

El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, también ha fungido como voz del gobierno de Gustavo Petro con relación a la situación de Venezuela. En el transcurso de estos meses posteriores al 28 de julio, ha emitido diversas declaraciones en las que concuerda con el mandatario colombiano. En otras, sin embargo, cuestiona acciones y situaciones sobre las que Petro no ha hecho mención o de las ha hablado solo ‘por encimita’.

En diciembre de 2024, Murillo reveló las condiciones que planteó el gobierno de Maduro para otorgar el salvoconducto a los seis opositores refugiados en la embajada argentina en Caracas. Petro nunca habló de ello, pero el canciller aseguró que el mandatario colombiano intentó mediar en la crisis de varios meses entre Maduro y su homólogo argentino, Javier Milei.

Recientemente, el 11 de enero, Murillo reconoció que en ocasiones las posiciones del gobierno de Colombia sobre Venezuela “no se entienden bien”. En concreto, el canciller colombiano señaló: “A veces nuestras posiciones no se entienden lo suficientemente bien, y no decimos que es por las personas que no la entienden, sino que nosotros no nos damos a entender, amplificando más esto que hacemos”, dijo.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.