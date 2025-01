Inicio

Los momentos clave de la detención y liberación de María Corina Machado

Redacción Runrun.es Hace 1 hora

Por más de una hora y media, Venezuela y el mundo se convulsionaron luego de que se anunciara la detención de la líder opositora, María Corina Machado, quien reapareció públicamente este 9 de enero luego de permanecer 133 días en clandestinidad.

A pocos minutos de culminar un discurso en la masiva concentración, en el que advirtió que el régimen de Nicolás Maduro “sentenciaría su final” si se juramenta el 10 de enero, María Corina Machado fue “interceptada violentamente” por “efectivos del régimen que dispararon contra las motos que la trasladaban”. Ese mensaje fue publicado a las 3: 21 pm. en la cuenta en X del Comando con Vzla, sin precisar el lugar específico donde ocurrió la intercepción y los supuestos disparos.

A la par, fuentes internas de su equipo pedían tiempo par confirmar la situación. Sin embargo, las versiones sobre la detención de la dirigente de Vente Venezuela ya corrían libremente por las distintas redes sociales. A las 4:06 p.m. Edmundo González Urrutia confirmó la violenta detención de Machado y exigió que fuese liberada con una advertencia de por medio. “A los cuerpos de seguridad que la secuestraron les digo: no jueguen con fuego”, publicó también en X.

El revuelo mundial no se hizo esperar. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, exigió su “plena libertad y el respeto a su integridad personal” y alertó que el “régimen dictatorial” era responsable de su vida.

En tono vehemente la congresista republicana, María Elvira Salazar, envió un fuerte mensaje al gobierno venezolano tras conocer sobre la detención.

“Si ustedes atacan a María Corina, nosotros los Estados Unidos los vamos a atacar a ustedes”, advertía.

🚨 Nuestro mensaje al régimen de Maduro es claro: si ustedes atacan a @MariaCorinaYA, nosotros los Estados Unidos los vamos atacar a ustedes.

— Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) January 9, 2025

Foto de la “no” detención de María Corina Machado que difunde el chavismo

A las 4:06 pm, la Agencia Venezuela News, medio de comunicación conocido por difundir propaganda y desinformación que tiene vínculos con el chavismo, de acuerdo con una investigación de ColombiaCheck, publicó una fotografía de María Corina Machado sobre una motocicleta y con un motorizado de franela roja. En la imagen, un funcionario de la División Motorizada de la Dirección de Acciones de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) le toma una fotografía mientras la líder de la oposición se levanta la visera del casco y la capucha negra con la que se tapa la cabeza. No se precisa la hora ni el lugar en la que fue tomada la imagen

La fotografía de Venezuela News fue reposteada cuatro minutos después por Pedro Karvajalino, director de la agencia y personaje de la televisión pública que conduce el programa de opinión Zurda Konducta.

Un minuto después, Indira Urbaneja, asesora política cercana al chavismo, ratificó que Machado no había sido arrestada y que todo se trataba de “un show”. “Es un autosecuestro”, aseguró. A las 4:18 pm, la influencer chavista Vanessa Teresa (@CoralTeresa) repetía la la tesis del “autosecuestro” en una respuesta al medio Infobae.

El video que difundió el gobierno y la “carterita azul”

En medio de la creciente tensión al desconocerse el paradero de Machado y sin que su equipo confirmara formalmente su detención, la cuenta en Telegram de la vicepresidenta del madurismo, Delcy Rodríguez, colgó un video en el que aparecía Machado rindiendo unas breves declaraciones, que fue compartido minutos después por el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, y por el canciller Yván Gil Pinto.

El video que salió de la cuenta de Rodríguez estuvo acompañado del siguiente mensaje en texto: “Dicen los llaneros: ‘deseos no empreñan’. Yo aconsejaría a la desquiciada que busque un oficio y se ponga a trabajar antes que la locura la consuma. ¿A quién se le ocurre montar semejante show para tapar el estruendoso fracaso de su convocatoria el día de hoy? La desquiciada no necesitó micrófono para hacerse oír. Con un pitillo era suficiente ante tan pobre asistencia. El ridículo mundial no alcanzó sus anhelos. Con ella arrastró a medios, redes y hasta a @JoseRaulMulino, el patiquín bien peinado de Panamá. Dan risa. Y el pueblo de Venezuela, venciendo, derrotándolos y demostrando al mundo de lo que estamos hecho: somos pueblo íntegro y digno.¡ Venezuela seguirá exitosa!”.

En el confuso mensaje en video -cuya autenticidad fue puesta en duda por la opinión pública- Machado relata que fue perseguida y hace alusión a que perdió su “cartera azul”. Está sentada al borde de una acera, con una botella de agua en mano y con unos árboles de fondo.

“Estoy bien, estoy segura. Hoy es 9 de enero. Salimos de una concentración maravillosa, me persiguieron, se me cayó mi cartera, una carterita azul donde tenía mis pertenencias, se me cayó en la calle. Y ya estoy bien, a salvo, y Venezuela será libre”, expresa, sin hacer ninguna mención a los disparos de los que previamente habló el partido Vente Venezuela en su mensaje.

En la cuenta del reportero gráfico @Sincepto se mostraron posteriormente unas imágenes en las que Machado aparecería luciendo un atuendo similar al que muestra en el video. En una de esas gráficas, está aferrada a la “carterita azul” que mencionó en el material. Tampoco se precisa el lugar de la fotografía ni la hora.

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, fue otro de los voceros del gobierno que desmintió la detención de Machado:

"Ellos querían alarmar a toda Venezuela y al final terminan con la ridiculez de las ridiculeces, mintiendo que el gobierno había capturado a María Corina, ella está loca porque nosotros la capturemos y ese era el plan de ella para ver qué generaba. No generó nada…y después salió con el rabo entre las piernas diciendo que estaba bien, que se le había perdido su cartera azul", dijo. Cabello cerró su comentario con esta sentencia: "Yo les garantizo que si la decisión fuera detenerla, ya estuviera detenida".

Pero la versión de Cabello no coincide con la de su sobrino, Alejandro Rondón, quien también en X aseguró que Machado sí fue detenida y que el gobierno la soltó “porque le dio la gana”.

La versión del equipo de Machado

A las 5: 02 p.m. el C0mando con Vzla publicó un mensaje en el que explicaba los pormenores de la detención de María Corina Machado. Retomaron la versión inicial de la interceptación violenta tras terminar la protesta opositora y además fijaron posición sobre el video que difundió el gobierno, denunciando que la líder opositora fue obligada a grabarlo.

“Hoy, 9 de enero, saliendo de la concentración en Chacao, Caracas, María Corina Machado (@MariaCorinaYA) fue interceptada y tumbada de la moto en la que se trasladaba. En el suceso detonaron armas de fuego. Se la llevaron retenida por la fuerza. Durante el periodo de su secuestro fue forzada a grabar varios vídeos y luego fue liberada. En las próximas horas ella se dirigirá al país para explicar los hechos”, decía el breve comunicado

Mientras que la jefa de campaña de Machado, Magalli Meda -vocera que confirmó hora y media antes la detención de Machado a La Patilla- agregaba en otro mensaje que al equipo de la dirigente opositora “le tomó tiempo entender la gravedad de esta situación”.

“En las próximas horas ella misma será quien se dirigirá al país para explicar lo que pasó. Por cierto, ¿cómo se puede hablar ‘toma de posesión’ con este nivel de violencia?, preguntaba.

Dos videos sobre la detención

El medio estadounidense “La Voz de América” publicó a las 6:02 pm un video en el que muestra cómo salió Machado de la concentración en Chacao. Se montó en una motocicleta KLR, con marcas verdes y grises, y se fue junto a un motorizado vestido de negro. Hacia el final, se ve que un miembro de la División Motorizada del DAET intenta tomarla del brazo.

Este video muestra el momento en que la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, fue vista por última vez tras una concentración en Caracas.

Este video muestra el momento en que la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, fue vista por última vez tras una concentración en Caracas.

Se le ve subiéndo a una motocicleta minutos antes de ser detenida por efectivos de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro.

Una hora después, el presidente del Movimiento Venezuela Libre, Eduardo Menoni, difundió en X un video sobre el supuesto momento exacto de la detención de María Corina Machado. Aunque no se identifica hora y lugar, el fondo del video ubica la imagen en el Distribuidor Altamira de la autopista Gran Cacique Guaicaipuro (anteriormente, Francisco Fajardo).

🚨| URGENTE: ⚠️ En EXCLUSIVA me envían el video del momento exacto de la captura de María Corina Machado por parte de agentes de seguridad de la tiranía de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Este video demuestra que sí hubo SECUESTRO y que la dictadura chavista MIENTE. 🇻🇪

A las 8:51 pm, se reactivó la cuenta en X de María Corina Machado para anunciar que contaría lo ocurrido el viernes 10 de enero. Y que también relataría “lo que viene”.

Venezolanos, Hoy, el Bravo Pueblo demostró cómo se VENCE al miedo! Nunca me he sentido tan orgullosa de ser venezolana. Gracias, gracias, a todos los ciudadanos que salieron a las calles a reivindicar nuestra victoria del 28 de julio y a COBRARLA! Mi corazón está con el… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 10, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.