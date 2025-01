María Corina Machado: “Lo que hagan mañana, sentencia el final del régimen”

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, reapareció públicamente este jueves, 9 de enero, en una concentración en la Calle Élice de Chacao, luego de estar en la clandestinidad durante 133 días desde agosto de 2024 por persecución de la administración de Nicolás Maduro.

Pasadas las 2:15 de la tarde y con una Caracas bastante soleada, la líder opositora apareció en la popular calle del municipio Chacao, donde fue recibida con gritos y la incontenible emoción de los presentes.

#9Ene | Cerca de las 2: 20 p.m. la líder opositora, María Corina Machado, reapareció en la manifestación. No presidía actos de calle desde agosto de 2024, cuando pasó a la clandestinidad por amenazas en su contra #LaHoradeVenezuela pic.twitter.com/2tExby9EEo

Machado se subió a un pequeño camión con unas cornetas y un micrófono para dar unas cortas palabras que casi no se pudieron transmitir por los medios debido a problemas técnicos. A escasos metros del lugar, había un piquete de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

🫓 Our correspondents report heavy police presence in the area. pic.twitter.com/27N7l0fhNQ

— Caracas Chronicles (@CaracasChron) January 9, 2025