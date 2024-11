Inicio

“Los sueños de mi hijo están ahí, en esa celda”: Madres de presos políticos oran al frente del Palacio de Justicia

Redacción Runrun.es Hace 1 hora

“Dale la libertad a nuestros hijos, Señor Jesús”, oraron las madres frente al Palacio de Justicia en Caracas este 7 de noviembre, rodeadas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y miembros de la Policía Nacional.

Las familias se concentraron frente a la sede del organismo para exigir una “Navidad sin presos políticos”, lema que adoptaron tras el anuncio de la administración de Nicolás Maduro de que la temporada navideña comenzaría en octubre.

Las madres llegaron de diferentes partes de Venezuela: Bolívar, Aragua, Carabobo, Falcón, Anzoátegui y Lara. Todas con el objetivo de exigir la liberación de sus hijos, detenidos después del 28 de julio. Denunciaron una vez más que los casos de sus parientes han estado marcados por inconsistencias e irrespeto al debido proceso.

Durante estos tres meses las madres, especialmente a través del Movimiento de Madres en Defensa de la Verdad, han liderado las protestas para denunciar que sus hijos, hermanos y esposos han sido víctimas de maltrato y tortura, y que están siendo imputados sin pruebas.

“Los sueños de mi hijo están en esa celda”

Una madre, proveniente de Puerto Ordaz, estado Bolívar, afirmó que su hijo, de 21 años, es inocente y que merece estar libre. El muchacho fue detenido el 29 de julio, cerca de su casa. Estaba con unos amigos cuando llegaron unos funcionarios y se lo llevaron, a pesar de que insistieron que no se los llevaran.

Antes de llegar a Tocorón, el deportista pasó por distintos centros de detención. Estuvo recluido detrás de Fundación Lala, en Ciudad Guayana, después fue trasladado hasta la sede de la Policía Nacional, más conocida como Zona 7, en Boleíta, Caracas.

Posteriormente, intentaron trasladarlo a Yare III, pero no fue admitido y terminó en Tocorón, estado Aragua.

“Los sueños de mi hijo están en esa celda”, exclamaba su madre. El joven tenía un futuro prometedor en el béisbol: antes de ser detenido obtuvo una beca para jugar en el extranjero. Comenzó a jugar desde que era niño y pasó por diferentes equipos locales hasta que fue visto por un entrenador.

“Cada vez que me ve, mi hijo me pregunta por la beca, ‘mamá, qué pasó con la beca’, y yo no sé qué decirle, me da dolor pensar que los sueños de mi hijo están detenidos”, afirmó su madre, quien prefirió resguardar su identidad por seguridad.

Confiesa que su hijo está muy delgado, pero dentro de todo lo que ha pasado, él se mantiene fuerte y le repite constantemente “mamá, si tú eres fuerte, yo también”.

Para trasladarse desde Puerto Ordaz a Maracay, ha contado con la solidaridad y el apoyo de sus vecinos. En su comunidad, han realizado rifas y jornadas de recaudación de dinero, esto le ha permitido no solo viajar, sino también llevarle lo necesario o lo solicitado.

“Cuando me enteré de que mi hijo estaba detenido, me regresé de Bolivia. Fui a ver a mi hija y a mis nietos, pero no pude quedarme. Tenía que estar aquí con mi hijo”, indica, con lágrimas en los ojos.

En Tocorón no existe un día fijo de visitas, las madres o familiares reciben el aviso por teléfono. Esta situación dificulta el traslado, además de lograr obtener los recursos necesarios para adquirir lo que les piden: galletas, un chocolate, caramelos, agua o ropa interior.

A las condiciones precarias se le suma otra: los cautivos están presentando escabiosis o sarna, una enfermedad cutánea provocada por un ácaro muy pequeño, la cual causa sarpullido en el cuerpo y picazón. Además, las cloacas están desbordadas, lo que complica el panorama sanitario del lugar.

Las madres afirman que a los detenidos en el contexto poselectoral no se les permite acceder al tratamiento necesario, y dentro del centro de reclusión, las normas de higiene no existen, primero porque no hay suministro de agua constante, tampoco jabón, y no les permiten asearse como es debido.

“Mi hijo es papá”

En la manifestación se conoció el caso de otro joven de 22 años, quien fue detenido dentro de su casa. Mientras estaba durmiendo, miembros de la División de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP) ingresaron a la residencia y se lo llevaron en Maracay.

“Dijeron que vecinos de la comunidad lo delataron y nos enseñaron un video de él en una protesta, pero las características físicas no coincidían”, dijo su madre.

La señora admite que su hijo sí salió a protestar: “Y lo hizo porque es su derecho, porque no estaba contento con este gobierno”.

El joven se dedicaba a trabajar en un bodegón, mientras reunía dinero para retomar su carrera de Derecho. Cumplió 22 años en prisión y hace dos meses se convirtió en padre.

“Mi hijo es papá y no ha podido conocer a su hijo. Es doloroso”, asegura la mamá entre lágrimas.

Denuncia que después de la detención del joven, funcionarios del Estado le pidieron 5000 a cambio de su liberación. Le dijeron que si no consignaba esa suma de dinero su hijo terminaría en preso y así fue.

El dolor, el sufrimiento, pero a la vez, la esperanza, están atadas a las madres, quienes afirman “ser una familia”. Entre todas, se dan fuerzas para seguir en su lucha.

“Nunca nos habíamos visto, pero somos hermanas, así como nuestros hijos se han convertido en hermanos”, dice una de las mamás, provenientes de Bolívar.

Después del 28 de julio, la vida de estas familias se detuvo. Pasaron de soñar con un país mejor a convertirse en prisioneras de una realidad que las obliga a buscar recursos económicos para apoyar a sus hijos.

A pesar de las dificultades, siguen asistiendo a cada convocatoria con la esperanza de que sus hijos recobren la libertad y puedan reunirse con ellos en la mesa, como en cada Navidad.