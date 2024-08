Consejos para evadir los bloqueos de forma segura con las VPN

El gobernante Nicolás Maduro le está haciendo la guerra a las redes sociales y reduce cada vez más las ventanas de comunicación en Venezuela con múltiples bloqueos.

Primero, hace unos días, dijo que eliminaría la aplicación WhatsApp de su teléfono e instó a todos los funcionarios de su administración y a sus seguidores a hacer lo mismo. Aunque no anunció un bloqueo como tal en el acceso a esta aplicación, sí sugirió a sus seguidores utilizar otras como WeChat y Telegram, que no son tan seguras, según advierten expertos.

Ahora, y tras varios encontronazos con el empresario Elon Musk, dueño de la plataforma X (antes Twitter), Maduro ordenó el bloqueo de esta aplicación durante 10 días en Venezuela. La restricción inició el jueves 8 de agosto en horas de la noche en gran parte de los proveedores de Internet del país y todas las operadoras de telefonía móvil. En redes sociales también se reportaron bloqueos de la aplicación de mensajería y llamadas Signal, y del sitio web Reddit.

También, diputados diputados a la Asamblea Nacional electa en 2020, que integran la Comisión permanente de Familias, Libertad de Religión y de Cultos, se sumaron a la revisión de leyes que permitan establecer una regulación de las redes sociales.

La parlamentaria Imarú González explicó que la iniciativa de elaborar un articulado para la regulación de las redes sociales surgió debido al «impacto negativo» que estas tienen en los menores de edad y en la dinámica familiar, así como en «la violencia desatada en estas plataformas digitales».

Con estas restricciones, crece el cerco informativo y comunicacional en Venezuela. Por eso, desde el equipo de Runrun.es, le compartimos a nuestros lectores algunas recomendaciones y herramientas con las cuales se pueden evadir estos bloqueos de redes sociales.

Desde días antes a las elecciones presidenciales del 28 de julio, varias redes privadas virtuales (VPN por sus siglas en inglés) fueron habilitadas de forma gratuita en Venezuela para poder acceder a múltiples páginas webs bloqueadas y navegar en Internet de forma segura.

¿Y cómo funciona una VPN? Crea una conexión de red privada entre dispositivos a través de Internet. Las VPN se utilizan para transmitir datos de forma segura y anónima a través de redes públicas.

Una de las iniciativas fue de ProtonVPN, que ya habían dejado sus servidores de forma gratuita en Venezuela antes de las presidenciales. Este viernes, 9 de agosto, informaron que este beneficio se mantendría en el país tras el bloqueo de X.

Otra opción es la VPN TunnelBear, que también este viernes anunció que su servicio será gratuito para quienes se conecten desde Venezuela. “Para aquellos que luchan por una Internet mejor y más abierto, manténganse a salvo”, detalló el mensaje que publicó en X.

We have temporarily made TunnelBear free to use if you are connecting from Venezuela.

For those fighting for a better and more open Internet, please stay safe. pic.twitter.com/5Gcx4nHNMi

— TunnelBear (@theTunnelBear) August 9, 2024