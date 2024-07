Inicio

Claves de un anuncio del CNE sin resultados auditables

Luis Ernesto Blanco Hace 3 horas

A pocas horas del anuncio del presidente del CNE, Elvis Amoroso en el que ofrecía unas cifras que daban como ganador de la elección presidencial a Nicolás Maduro, mucha gente se pregunta qué pasó el 28 de julio, de dónde salieron los números que ofreció el CNE y por qué la estructura de testigos de la oposición no ha podido contrarrestar datos a los mostrados por el ente rector.

¿Cómo llegamos aquí?

Las violaciones contra la normativa electoral comenzaron antes del 28 de julio. El viernes 26 se constituyeron las mesas electorales con los miembros sorteados y testigos designados por los partidos. La jornada transcurrió casi sin contratiempos, luego de que la oposición lograra imprimir con mucha dificultad las credenciales para la totalidad de los testigos. Si bien hubo incidencias en algunos centros, la oposición prefirió desestimarlos por no considerar que fuesen un número significativo que pusiese en riesgo la estructura.

El 28 en el día

La instrucción para los testigos de la oposición era llegar de madrugada a las mesas para poder instalarlas y que no se presentaran inconvenientes al momento de su constitución. En algunos casos se presentaron denuncias de que se impidió el paso de esos testigos a los centros, pero otra vez, en números poco significativos. Comenzó la votación en todo el país y los votantes, así como las expectativas fluían sin contratiempos, a pesar de las anomalías típicas de estos procesos. Como en todos los procesos electorales, comenzaron algunos exit poll a circular en redes sociales y medios de comunicación como El Universal y Globovisión violaban la normativa electoral y se hacían eco de los más favorables a la opción de Nicolás Maduro. Por otro lado había pronósticos que comenzaban a dar una ventaja amplia para Edmundo González

La noche otra vez

El proceso cerró a las 6 de la tarde en casi todo el país y allí se “reseteó” lo que había sido una jornada sin contratiempos, sin violencia y sin mayores incidencias. Luego del cierre de las mesas, comenzaron los rumores en redes sociales, la incertidumbre y la inquietud. Muchas denuncias de que no estaban entregando las actas a los testigos, de que no estaban transmitiendo al CNE y de que en algunos centros estaban desalojando a los representantes de la oposición comenzaron a salir en redes sociales. Y la rueda de prensa de Jorge Rodríguez fue la confirmación de que algo se estaba fraguando. María Corina, por su parte, insistía en que ningún testigo debía abandonar su centro, mientras que era impedido al CNE el acceso de Delsa Solórzano, Perkis Rocha y Juan José Caldera, testigos de Edmundo González ante el ente rector.

Exit poll y conteo rápido

Las encuestas en boca de urna daban al menos 20 puntos de ventaja para Edmundo González sobre Maduro y una participación que rondaba el 55 % por ciento del electorado Eso es aproximadamente 11,5 millones de electores y una votación de alrededor de 6,9 millones de votos para el primero y 4,5 millones para el segundo. En el Comando Por Vzla esperaban por el conteo rápido de las actas para ratificarlo. Pero las actas no llegaban.

Lo que había era el reporte de incidencias por parte de los testigos de que la copia del chorizo que emite la máquina no había sido suministrado. No lo tenían y no lo podían reportar. “Solamente entre 30 y 40 % de las actas llegaron a la totalización de la oposición la noche de este domingo”, ha dicho el politólogo Guillermo Tell Aveledo. En esas actas la diferencia que daban los exit poll se mantenía.

Los resultados del CNE

Pasada la medianoche apareció Elvis Amoroso y ofreció un balance de la jornada en el que anunció unos números que no se correspondían con los datos que tenía la oposición. Minutos antes, el lider opositor Omar Barboza los conminaba a no dar un paso en falso sin un número representativo de actas, pero el presidente del CNE anunció una ventaja de 700 mil votos a favor de Maduro, que hasta los momentos constituye un dato inauditable. Se desconoce a cuáles mesas, centros, municipios o estados corresponden. “Tampoco son una tendencia irreversible”, dice Eugenio Martínez, porque la diferencia entre candidatos es menor al número de votos que faltarían por totalizar.

¿Por qué no lo muestran?

La decisión de la oposición de no mostrar las actas que tiene en su poder se debe a que existe la duda sobre la integridad de los datos que podría mostrar el CNE. En este momento la exigencia es que el ente rector muestre la totalidad de las actas de cada mesa de votación y que la oposición pueda cotejar el resultado a partir de las copias que están en su poder y que el lunes en la mañana seguían llegando. Una vez que la información se haga pública en el portal del CNE la gente que tiene copia del acta debe verificar que lo que dice el CNE es lo que ocurrió en su mesa y permita a los técnicos de la oposición auditar la base de datos.

¿Dónde estamos ahora?

Para el politólogo Guillermo Tell Aveledo, los datos que ofreció Amoroso anoche no le sirven a Maduro para alcanzar el reconocimiento perdido. La comunidad internacional, incluso aliados tradicionales muestran cautela a la hora de aceptar los resultados del 28 de julio y lejos de estar más legítimo que antes de la elección, pareciera ser todo lo contrario. “A diferencia de lo que veíamos en 2019, la gran mayoría de los países del mundo quería, al igual que Nicolás Maduro, pasar la página y reconocer esta elección como válida y legítima, así que si el gobierno tiene las cifras para demostrar que ganó, no hay que responder con insultos, hay que presentar los resultados”, sostiene Phil Gunson, analista de Crisis Group.