OEV detectó demoras o interrupciones en la votación en 54,3% de centros monitoreados

Redacción Runrun.es Hace 3 horas

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) desplegó su red nacional para evaluar la jornada de votación de la elección presidencial de este 28 de julio de 2024. En un reporte compartido a medios de comunicación, precisaron que activaron 696 observadores distribuidos en los 23 estados y el Distrito Capital, quienes observaron igual número de centros de votación.

El diseño de la muestra se basó en la metodología de muestreo estratificado proporcional. Los estratos están conformados por los municipios, clasificados en tres tipos: grandes, medianos y pequeños. A su vez, los centros de votación se clasificaron en tres tipos, según el nivel de predominio del PSUV en las elecciones: muy oficialistas, poco oficialistas y nada oficialistas.

Reporte hasta las 12 del mediodía del 28 de julio

De acuerdo con este informe del OVV, más del 90% de las mesas de votación abrieron antes de las 8:00 a.m., lo que coincide con el reporte que ofreció el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, según el cual, 95% de las mesas electorales habían sido constituodas a las 8:30 a.m.

Los observadores destacaron la alta afluencia de personas. Entre las 7:00 a.m. y las 8:00 a.m., 77,1% indicó que más de 40 electores esperaban en la cola para ejercer su derecho al voto. Según la apreciación de los observadores, el rango de edad predominante en 48,4% de los centros de votación era entre 31 y 50 años de edad.

Se reportaron demoras o interrupciones en el proceso de votación en 54,3% de los centros de votación, asociadas a fallas en las máquinas de votación (23,9%); “operación morrocoy” (16,6%); falta o demora en el personal del CNE (8,8%), irregularidades en la actuación del Plan República, milicia, cuerpos de seguridad (4,5%); fallas eléctricas en el punto o zona (3,4%); falta o demora en la entrega del material (0,7%); en 4% no pudo determinarse la causa y en 4% el retraso estuvo asociado a otra razón.

En cuanto a la información al elector, es positivo que 91% de los centros observados tenían las listas con datos de vital importancia para el ejercicio del sufragio tales como el número de cédula, la mesa, la página del cuaderno de votación y el renglón de esa página para facilitar la búsqueda al miembro de mesa.

Proselitismo y uso de recursos públicos

El OVV recalcó que no se observó propaganda electoral en 75,1% de los centros, pero sí ocurrió en el 25% restante. El 21,6% de la propaganda era a favor del candidato Nicolás Maduro, 10,4% a favor de Edmundo González Urrutia y 1,5% relacionado con otros candidatos.

13,4% de los observadores reportaron personas con vestimenta alusiva a los candidatos mencionados, 69,9% reportó personas mostrando la popular “chuleta” para indicar por quien votar, 5,4% de la propaganda se repartió a través de afiches o folletos y en 5,4% hubo presencia de vehículos con música de propaganda.

Durante la mañana se observó la presencia de puntos partidistas a favor del oficialismo en 70% de los centros, mientras que en 38,6% eran puntos que hacían promoción a candidatos de la oposición.

La actividad más realizada en estos puntos fue el registro de votantes, observada en 61,6% de los puntos. En 14,6% de los casos se confirmó el escaneo del código QR del Carnet de la Patria.

En 22,1% de los centros se presenció la movilización de electores con recursos públicos, desagregados de la siguiente manera: 9,9% gobernaciones y/o alcaldías oficialistas; 9,3% gobierno nacional o entidades dependientes; 2,7% gobernaciones y/o alcaldías opositoras.

En la mayoría (85,8%) de los centros no se registraron hechos violentos. No obstante, en 14,2% sí ocurrió alguna incidencia relacionada con intimidación, coacción, desestimulación del ejercicio del voto (4,9%); enfrentamiento en los alrededores del centro de votación (4,0%); protesta o tranca en los alrededores del centro (2,9%); episodios violentos por la actuación de funcionarios, instituciones, dirigentes políticos, etc., (2,2%); episodios violentos por la actuación de grupos civiles al margen de la ley (0,7%); irrupción de cuerpos de seguridad del Estado (policía estadal o municipal, PNB, Guardia Nacional, etc.).