Liberación condicional de tres líderes yukpa no soluciona su vulneración a los DDHH - Runrun

Al menos 11 indígenas de la comunidad yukpa fueron agredidos físicamente durante su protesta pacífica para exigir el libre tránsito

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) liberó a tres líderes indígenas de la comunidad yukpa en Maracaibo, estado Zulia, el 28 de junio. Zenaida Romero, Francisquito Romero y Alfonso Romero estuvieron 13 días detenidos mientras exigían a las autoridades transportar cestas y sombreros artesanales para vender en Caracas. Durante 6 días no se supo del paradero de los yukpa y la comunidad indígena y las ONG denunciaron agresiones físicas tanto a los indígenas como a los detenidos durante su derecho a la protesta.

Desde el pasado 15 de junio, la comunidad indígena originaria de la Sierra del Perijá, en el occidente del estado Zulia, denunció que los cuerpos policiales no le permitían el paso de tres vehículos con artesanías.

«El Ministerio de los Pueblos Indígenas ahora está diciendo que no tenemos acceso o entrada a ningún estado para vender nuestras artesanías. Nosotros siempre hacemos el recorrido desde la Sierra del Perijá hasta Caracas para nuestro sustento», dijo desde una llamada telefónica José Román González Romero, uno de los líderes yukpa de la comunidad del río Yaza.

Reclamos desde diciembre

González y otros líderes indígenas del Zulia durmieron y esperaron la liberación de los detenidos en las afueras del Centro de Coordinación Policial Zulia, sede de la PNB en el municipio San Francisco. Desde allí contó que desde diciembre las comunidades de la Sierra del Perijá exigían a la administración pública que repararan las carreteras.

«Las vías están totalmente destruidas. Ningún carro puede pasar por la Sierra. Solo pasan los motorizados en casos de emergencia. La ministra (Clara Vidal) le dijo a Zenaida, a Francisquito y a Alfonzo que no había dinero para reparar las vías, que la venta de las artesanías serviría para reunir recursos frente a ese problema», afirmó.

El líder yukpa denunció que desde mayo no le permiten el paso dentro del estado Zulia, restringiendo también la compra de alimentos y medicinas.

«Ni siquiera nos dejan ir desde Machiques hasta Maracaibo. Nos paran por siete alcabalas. Tardamos hasta tres o cuatro días de camino en el peor de los casos porque nos paran en cada puesto militar. A veces debemos madrugar para comprar comida en Maracaibo, que en algunos casos resulta más barato comprar en la capital que en otros lados. Pero ni para eso nos dejan pasar», dijo González.

Liberación bajo fianza

De acuerdo con las declaraciones del abogado Leonel Galindo al medio El Pitazo, los tres líderes indígenas quedaron en libertad condicional bajo régimen de presentación cada 15 días, luego de que aceptaran cambiarles la fianza personal por la fianza juratoria.

El Tribunal Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia otorgó la fianza juratoria debido a su condición de «extrema pobreza».

Les imputaron cuatro delitos a los líderes yupka: obstrucción a la vía pública —del puente General Rafael Urdaneta—, agavillamiento —asociación ilegal para delinquir—, resistencia a la autoridad y posesión de droga.

«Les imputaron el delito de posesión de drogas como una forma de ellos justificar la detención que fue ilegal, porque desde el principio hubo muchos vicios. Ellos no tenían droga», aseguró el abogado al medio de comunicación.

El rostro de la agresión

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) denunció que la PNB golpeó en los rostros de ocho mujeres y tres hombres yukpa durante las manifestaciones pacíficas en el puente sobre el Lago de Maracaibo.

«Pudimos observar lesiones en los pómulos. Los hombres fueron maltratados mientras los detenían. Dejaron a la comunidad sin información sobre el paradero de los detenidos por seis días. Y, hasta ahora, no sabemos si Francisquito tenía un intérprete durante su juicio; él no maneja el castellano», informó Lorena Arcaya, abogada y miembro del Codhez.

Fue el 12 de junio que detuvieron arbitrariamente a Zenaida Romero Martínez –hija del Cacique Sabino Romero–, Alfonso Romero Ramos, de la comunidad Akgrakamo, y Francisco Romero Gutiérrez, de la comunidad de Kampa, sector Cuenca del Río Yaza.

El 21 de junio el comandante de la PNB, Elio Estrada, informó a través de sus redes sociales el paradero de los detenidos. Hasta ahora es la única alocución de acceso público sobre el caso.

La comunidad yukpa protestó el 27 de junio en la sede del Palacio de Justicia en Maracaibo por la liberación de los líderes indígenas. Ese mismo día las autoridades prometieron que liberarían a los detenidos.

«Aún así, queda pendiente la decomiso de las artesanías (25.000 piezas cestas y collares valoradas en 125.000 dólares) y la atención de las personas maltratadas», agregó Arcaya.

Retratos de los miembros de la comunidad yukpa agredidos el pasado 15 de junio. Fotografías cortesía de José Román González Romero

Discriminación a los yukpa

«La ministra, de repente, dijo que no iban a comprar más las artesanías, que no comprarían más «esa basura». Dijo que lo que traíamos «pura paja» y que lo que hacíamos está contra la Constitución. Nos llamó «parásitos». Cuando detuvieron a Alfonso los policías le decían que firmara un documento para que no vendiéramos más artesanías mientras lo golpeaban. Hasta ahora las comunidades de la Sierra del Perijá desconocemos si ese documento existe. No nos dicen nada». denunció González, quién estaba presente cuando detuvieron a los tres líderes yukpa.

Los teléfonos del Centro de Coordinación Policial Zulia y el Ministerio de los Pueblos Indígenas marcaban una cobertura nula al momento de la publicación de este texto. Sin embargo, la administración pública anunció el 25 de junio «un plan de atención especial» para los miembros de la comunidad yupka de la cuenca del río Tukuko, comunidad diferente a asentada en el río Yaza.

«También está rondando unas declaraciones que alegaban que los indígenas secuestramos a viceministra (de los Pueblos Indígenas, Marianny Romero). Eso es mentira, ya se corroboró. Pero siguen discriminando a las comunidades del río Yaza para comprar las artesanías y el bloqueo de las vías», aseveró González.

«Si no quieren darle la cara y atender a los indígenas, entonces deben atender a las comunidades donde son originarios los ministros. No hay una representación yukpa en el Ministerio. Cada uno tiene sus propias formas y costumbres que deberían ser respetadas. ¿Cómo es posible que la ministra nos llame «parásitos» o «enfermos» por vender nuestras artesanías?», reflexionó el líder yukpa.