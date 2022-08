Nueva ministra del Trabajo colombiana asegura que Venezuela está "avanzando con los trabajadores adelante" - Runrun

Aunque Gloria Inés Ramírez alababa a Hugo Chávez por considerarse de izquierda y cree que Venezuela, como otros países que tienen esta tendencia política, ha avanzado, la realidad es muy diferente

Gloria Inés Ramírez, nueva ministra del Trabajo de Colombia, aseguró este lunes, 8 de agosto, que Venezuela está avanzando gracias a las políticas implementadas por los chavistas.

Así lo dijo la ministra durante una entrevista que ofreció a la emisora colombiana Caracol Radio, donde le preguntaron por unas declaraciones que dio hace seis años en las que alababa a Hugo Chávez, expresidente de Venezuela.

Ramírez es docente de educación básica y tiene una licenciatura en Física y Matemáticas de la Universidad Tecnológica de Pereira. Se considera izquierdista y fue senadora de Colombia en dos ocasiones siendo postulada por el Partido Comunista.

“Ya quisiéramos nosotros que aquí estuvieran las ideas de (Hugo) Chávez, Evo (Morales), de Rafael Correa y de todos los que están construyendo patrias soberanas e independientes”, fueron las palabras de Ramírez hace seis años y que se viralizaron recientemente tras conocer que sería la nueva ministra de Trabajo de Colombia.

La nueva Ministra de Trabajo de @petrogustavo: “Ya quisiéramos nosotros que aquí estuvieran las ideas de Chávez, Evo, de Rafael Correa…” ¿Colombia entró en la senda del Socialismo del Siglo XXI? pic.twitter.com/dN0qekUQUa — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) August 6, 2022

Críticas a sus viejas palabras

El video que se viralizó recientemente y que corresponde al año 2006 generó gran polémica en redes sociales, sobre todo con opiniones de políticos colombianos que consideran que el gobierno chavista no es lo que ella asegura.

María Fernanda Cabal, senadora de Colombia, criticó las palabras de Gloria Inés Ramírez al asegurar: “Chávez mató de hambre a su propio pueblo. Estamos rodeados de izquierdópatas y alucinados”.

Tan incoherente la militante roja: Chávez mató de hambre a su propio pueblo. Estamos rodeados de izquierdópatas y alucinados. https://t.co/7YbhDVbCle — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) August 6, 2022

Por su parte, el abogado Rafael Nieto Loaiza, exviceministro del Interior y Justicia de Colombia, lanzó una advertencia a los empresarios de su país tras las declaraciones de Ramírez: “Esta es la nueva ministra de Trabajo, comunista redomada. Que los empresarios se despabilen y se vayan preparando. La izquierda extrema viene en serio”.

Esta es la nueva ministra de Trabajo, comunista redomada. Que los empresarios se despabilen y se vayan preparando. La izquierda extrema viene en serio pic.twitter.com/seg7escesF — Rafael Nieto Loaiza (@RafaNietoLoaiza) August 6, 2022

“Que no lo encajonen”

Al ver que estas palabras causaron polémica recientemente, aunque son de hace algunos años, Ramírez aseguró que los países a los que se refería, han avanzado.

“No solamente al chavismo, yo hablo de Nicaragua, de Cuba, de Brasil, de Bolivia. No lo encajonen porque le interesa a un sector. Porque los gremios de Colombia no quieren a Venezuela, ¿entonces me van a encasillar a mí?”, dijo Ramírez en declaraciones que ofreció a Caracol Radio.

Además, aseguró que habla de respeto a las soberanías nacionales. “Indudablemente esos son gobiernos que están avanzando con los trabajadores adelante”, dijo.

Sin embargo, pidió que no sacaran de contexto sus palabras: “Yo agradecería que el video no lo editen, que lo oigan completo y en el contexto que yo lo estoy haciendo, que es en el año 2006-2007, en el Proceso de Paz, siendo copresidenta de la Comisión de Paz”.

“El país me conoce. El país sabe que soy una mujer de izquierda. Y por lo tanto no les tiene por qué extrañar que yo defienda la paz y yo defienda la integración latinoamericana. Eso es pa’ mandar miedo y terror”, añadió.

¿Quién es Gloria Inés Ramírez?

Gloria Inés Ramírez es docente de educación básica y tiene una licenciatura en Física y Matemáticas de la Universidad Tecnológica de Pereira, ubicada en el departamento de Risaralda, en el Eje Cafetero.

Durante su etapa universitaria, Ramírez militó entre los comunistas, luego de “conmoverse” por la precariedad que el Estado ofrecía a la niñez más vulnerable.

Posteriormente, tras vincularse al magisterio, se integró a la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), sindicato de los docentes de las instituciones públicas de educación básica. Para el año 2000 se convirtió en la primera presidenta mujer de esa colectividad, publicó Infobae.

En el año 2002, formó parte del comité ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), organización que casi logró presidir.

Más tarde, en el 2005, fue postulada por el Partido Comunista para lanzarse al Senado de la República. Fue ganadora de un puesto de senadora para el periodo 2006-2010, con 32.589 votos, y repitió en 2010-2014.

Ramírez es la autora de la ley que tipificó en Colombia el delito de feminicidio siendo senadora. Además, impulsó la creación de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso y la inclusión del trabajo de hogar no remunerado en el Sistema de Cuentas Nacionales.

Por otra parte, también fue señalada de tener una supuesta relación con la guerrilla de las FARC, en un acto de presión judicial en el que también estuvieron envueltos Wilson Borja, Jorge Enrique Robledo y Piedad Córdoba. Sin embargo, fue absuelta porque no se pudo comprobar este nexo.

El pasado sábado, 6 de agosto, un día antes de su toma de posesión como presidente de Colombia, Gustavo Petro hizo asignaciones en el gabinete ministerial, siendo la más polémica la del Ministerio del Trabajo, donde se dio el reemplazo del contador y exsenador Ángel Custodio Cabrera será Gloria Inés Ramírez Ríos.

Petro hizo el anuncio mediante su cuenta de Twitter, donde aseguró que Ramírez es “una defensora de los derechos humanos y la reivindicación de los trabajadores”.

“Ha sido una mujer que ha luchado por los derechos de las mujeres y la equidad de género”, señaló Petro en su publicación.

En el Ministerio del Trabajo estará Gloria Inés Ramírez, una defensora de los derechos humanos y la reivindicación de los trabajadores. Ha sido una mujer que ha luchado por los derechos de las mujeres y la equidad de género. — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 6, 2022

Trabajadores en constante protesta

Aunque Gloria Inés Ramírez alababa a Hugo Chávez por considerarse de izquierda y cree que Venezuela, como otros países que tienen esta tendencia política, ha avanzado, la realidad es muy diferente.

Un ejemplo de la precaria situación que vive Venezuela, dentro de muchos, es que este lunes, 8 de agosto, profesores, obreros y empleados de la Universidad Central de Venezuela (UCV) protestaron para exigir el pago del bono vacacional.

En declaraciones ofrecidas a Contrapunto, Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCV (Sinatra-UCV), señaló que la protesta, en parte, se realizó para denunciar que los ministerios, conjuntamente con esquiroles sindicales entregados al gobierno, “firmaron un acuerdo para pagar el bono vacacional de los trabajadores universitarios y de los educadores” para el año 2023.

“Nosotros no estamos siquiera pidiendo un aumento salarial. Lo que estamos pidiendo es que el aumento salarial que decretó el presidente Maduro nos lo paguen; nos lo paguen como dice la Constitución y como dicen los contratos colectivos”, expresó Sánchez.

Profesores, obreros y empleados cerraron este lunes el acceso a la Universidad Central de Venezuela por Plaza Venezuela para reiterar su exigencia: Que les paguen ahora el bono vacacional de 2022 y no en 2023 como pretende el gobierno de Maduro https://t.co/5Mh4cBaeSS pic.twitter.com/HCJahOGllK — Contrapunto (@contrapuntovzla) August 8, 2022

Desde hace varios meses diferentes gremios también han protestado constantemente para exigir la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), pues consideran que el mismo disminuye los porcentajes de las primas salariales y la aplicación como base de cálculo del salario mínimo.

Cabe acotar que, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), en los primeros cuatro meses del 2022 se contabilizaron. Esta cifra representa un incremento de 30% en comparación con el mismo lapso de 2021.

Desnutrición infantil

Otro aspecto en el que la situación de Venezuela está en deterioro es la nutrición, especialmente la de los niños. Al respecto, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó, desde enero hasta abril de 2022, 3.200 casos de desnutrición aguda y deficiencias de micronutrientes en niños y niñas menores de 5 años.

Según la OCHA, el alto costo de los medicamentos e insumos nutricionales reduce la capacidad de respuesta de las organizaciones en el terreno, lo cual limita el alcance del manejo de casos de desnutrición aguda.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) del año 2021 reportó que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) cayó de 4,5 millones a 1,3 millones los escolarizados que reportan que este sistema funciona en su escuela.

Para el mes de julio, a propósito del Día del Niño, el partido Voluntad Popular (VP) denunció que ha aumentado la desnutrición infantil, así como otros problemas para la infancia en Venezuela.

La niñez en Venezuela ha sido afectada por la crisis que se vive, donde hay un aumento del índice de desnutrición, niños sin acceso a la educación y aumento del trabajo infantil. En donde el régimen se ha encargado de ignorar y así profundizar esas problemáticas. pic.twitter.com/jZoiRT98LC — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) July 17, 2022

También, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes pidió al gobierno de Nicolás Maduro respeto por los derechos de la población infantil.

#DiaDelNiño Hoy #17Julio celebramos los niños en Venezuela. Es por ellos que reclamamos al regimen sus derechos. Los niños son una parte de la población que ha sido gravemente afectada por la EHC. pic.twitter.com/c28Q1RT7oq — ObservatorioULA.DDHH (@Uladdhh) July 17, 2022

Persecución política

En Venezuela también hay persecución política. El pasado 2 de agosto, la ONG Foro Penal afirmó que en el país hay 245 presos políticos, uno más que los reportados el 26 de julio, cuando la organización aseguró que había 244.

Para esa fecha, la organización señaló que, del total de presos contabilizados, 232 son hombres y 13 mujeres. Además, 115 son civiles y 130 militares.

Asimismo, el Foro Penal Venezolano detalló que, de los detenidos, 244 son adultos y uno es adolescente.

A propósito de presos políticos y persecución política, el 4 de agosto se dieron a conocer las sentencias contra los acusados de participar en el supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, ocurrido en el año 2018. Algunas de las penas llegaron a los 30 años.

En el caso del dirigente opositor Juan Requesens, a quien se le señala como autor intelectual de este caso, fue condenado a 8 años de prisión por el delito de conspiración, según informó el abogado Joel García.

Entre los condenados también están Emirlendris Benítez y Yolmer Escalona, a quienes les fue impuesta la pena máxima de 30 años de prisión. José Eloy Rivas fue condenado también a 20 años de prisión», detalló.