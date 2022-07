Apagón del Saime le saca canas a los venezolanos  - Runrun

Usuarios cuentan sus penas con el servicio de identificación y extranjería durante y después de la caída de su página web

La incertidumbre e incredulidad es el común denominador entre quienes esperan por un documento de identidad

Desde su retorno, el dominio web no presenta mayores inconvenientes en lo que a su acceso corresponde

Poco más de tres semanas estuvo fuera de servicio la página web del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) en Venezuela.

La caída del servicio a partir del 21 de junio de este año provocó que miles de usuarios, dentro y fuera del país, no pudieran agendar citas ni hacer pagos para emitir documentos de identidad.

En un principio, la institución mantuvo silencio sobre el hecho, pero transcurridas un par de semanas y como acostumbra el gobierno de Nicolás Maduro, endosaron la culpa de lo acontecido al bloqueo económico y a las sanciones impuestas por naciones como Estados Unidos.

Este sábado 16 de julio, el organismo que dirige Gustavo Vizcaíno emitió un comunicado para anunciar que el servicio estaba restablecido. Aún así, centenas de quejas y dudas se perciben, especialmente en redes sociales, sobre el funcionamiento de la plataforma.

#LoÚltimo| Saime inicia operatividad tras la activación de nuevo sistema Este lunes #18jul del 2022, Saime inició su operatividad en todas las oficinas del territorio nacional, para la captación, entrega de documentos y otras solicitudes. (Leer más)⤵️ https://t.co/BFLwhsgJDP pic.twitter.com/gl6teJqwoT — VenezuelaSaime (@VenezuelaSaime) July 18, 2022

Helena no duerme bien desde entonces

Helena* tuvo su cita para emitir un pasaporte nuevo, cuyo costo aproximado es el equivalente a poco más de 200 dólares según la tasa oficial diaria del Banco Central de Venezuela, días previos al 21 de junio.

Fue a la oficina del Saime en La Trinidad en Caracas y le tomaron huellas y fotos para emitir el documento, pero pasaron 72 horas y el dominio en internet del Saime ya no existía.

“Entre en pánico porque tenía un viaje de trabajo de carácter impostergable previsto para principios de julio”.

Religiosamente, Helena intentaba ingresar a la página del Saime a diario, pero el resultado era infructuoso. Así llegó la fecha del viaje y Helena debió salir por un camino irregular hacia Colombia. “Estaba muy asustada, pero no tenía otra opción, afortunadamente pude ir y regresar sin problema”.

Ahora que regresó el sistema, Helena ha ido un par de veces a preguntar a La Trinidad y le dijeron que los pasaportes los iban a entregar progresivamente. “Me tocará ir cada viernes, que es cuando me corresponde por el terminal del número de mi cédula, a ver si está listo, me toca otro viaje de trabajo en agosto y de verdad no me gustaría someterme al mismo estrés”.

Alexandra cruza los dedos

Alexandra* agendó su cita para emitir su nuevo pasaporte en la oficina del Saime en el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa) en Los Próceres en Caracas. Le tocaba ir el pasado 11 de julio. Aunque ya estaba enterada que el servicio estaba caído, igual fue. “Porque tú sabes cómo somos los venezolanos, que no creemos en lo que nos dicen en cuanto al funcionamiento de las instituciones públicas, sino que tenemos que vivirlo en carne propia, además quien quitaba y un milagro”.

Pero el milagro esperado por Alexandra no se materializó y un funcionario del Saime le dijo que le dejara la planilla con sus datos para solicitar el pasaporte y estuviera pendiente por el posterior envío de un correo electrónico con la nueva cita.

“A mi me da susto, porque le dejas planilla sin saber qué va a pasar ¿Y si la bota? ¿Se le traspapela? De verdad que todo en este país es un suplicio. En todo caso la vuelvo a imprimir, el hecho es que los venezolanos no confiamos en los organismos públicos y en sus trabajadores”.

Pese a la advertencia del funcionario del Saime, Alexandra piensa seguir yendo al menos un día a la semana a la sede del Ipsfa para indagar personalmente el estatus de su cita. “Al menos no me pasó como a otros, que pagaron y luego que regresó el sistema no les sale nada, yo si puedo ver el status de mi solicitud”.

A través de redes sociales, varios usuarios han expuesto que los pagos que realizaron para emisión y prórroga de pasaporte no aparecen en el sistema.

También, denuncian que el precio para la obtención del documento subió en vista del incremento del petro, unidad por la que se rige la tarifa.

Para este 19 de julio, el pasaporte por 10 años tenía un valor de 3,6 petros, lo que equivale a 215 dólares (1.204,oo bolívares), la prórroga costaba 1,8 petros ($108 o 605 Bs) y el pasaporte por un lapso de cinco años, que corresponde a niños y adolescentes entre 3 y 17 años de edad, 2,7 petros ($167 o 935 Bs.).

El organismo negó el incremento del precio del pasaporte y dijo que este estaba atado al valor del petro.

#Atención || Se informa a nuestros usuarios que no hay ningún aumento en los trámite del ente identificador. El costo del documento "prórroga o pasaporte" están anclado a la cripto moneda #ElPetro pic.twitter.com/Rv7CkWxrTU — VenezuelaSaime (@VenezuelaSaime) July 19, 2022

Roberto anda sin cédula

A Roberto* lo robaron hace un par de meses en El Rosal en Caracas. Al estudiante de la Universidad Central de Venezuela no solo le dolió que le sustrajeran su computadora y teléfono celular, sino también la cartera donde tenía documentos importantes, entre ellos la cédula.

“Desde entonces ha sido una pesadilla porque en este país te piden la cédula para todo, no puedes hacer prácticamente nada sin ese documento. No puedes recuperar tarjetas de débito ni línea telefónica, ni hablar si te paran en una alcabala”, dijo.

Roberto perdió la cuenta de la infinidad de veces que fue a las oficinas del Saime y la respuesta siempre fue la misma. “Vuelva mañana ,que no hay sistema”.

Finalmente, fue a la sede del Ipsfa este lunes 18 de julio y pudo tramitar el documento, le dijeron que estaría listo el venidero viernes. “No fue tan traumático como me esperaba, estuve relativamente poco tiempo en la cola porque la mayoría de la gente va por el pasaporte…pero de todas maneras hasta que no tenga mi cédula en la mano no me lo creeré”.

*Nombres ficticios a petición de los entrevistados que temen una eventual retaliación por parte del organismo público