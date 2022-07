Se habla venezolano | Asistensi: La asistencia médica global que habla venezolano - Runrun

Luego de fundarse en 2004 como un emprendimiento, actualmente Venemergencia ofrece sus servicios de telemedicina, atención en casa y traslado en ambulancia en todo el país. Hoy en día, la empresa está conformada por 550 empleados

Venemergencia logró su internacionalización a través de Asistensi, una plataforma de seguros de emergencia y asistencia médica inmediata enfocada en apoyar a migrantes para que puedan seguir cuidando a sus seres queridos en sus países de origen

En 2004, dos estudiantes de medicina de la Universidad Central de Venezuela (UCV) crearon una empresa que dictaba cursos de primeros auxilios. Más tarde los vendería a empresas como Kraft, Petróleos de Venezuela S.A y Empresas Polar. También ofrecía kits de primeros auxilios y brindaba asistencia paramédica para eventos.

En 2006, la compañía compró su primera ambulancia y empezó a ofrecer exámenes de laboratorios a domicilio. En 2009, crearon una fundación que ofrece programas de educación, cursos de primeros auxilios y creación y formación de brigadas en comunidades vulnerables. La empresa también creó el diplomado de Proveedor de Auxilios Médicos de Emergencia (PAME) en alianza con la Universidad Simón Bolívar (USB), para graduar profesionalmente a paramédicos.

18 años después, luego de iniciar como un pasatiempo para Andrés Simón González y Luis Enrique Velásquez, Venemergencia se transformó en una compañía y replicó su modelo de negocios, en otros países, a través de Asistensi. Actualmente, tiene un equipo conformado por 550 personas. Ofrece servicios de telemedicina, atención médica en casa y traslado en ambulancia en todos los estados del país.

Con presencia en seis países, Venemergencia se ha posicionado como un servicio hecho en Venezuela con capacidad de exportación. En marzo de 2020 nació Asistensi.

Atención 24 horas del día, los 365 días del año

Hoy en día, Venemergencia es la plataforma integral de asistencia más grande de Venezuela. Ofrece servicios de telemedicina las 24 horas del día, los 365 días del año, a través de su app o su call center. Continúan ofreciendo el servicio de atención médica en casa, entrega de medicamentos a domicilio y dictando sus cursos de primeros auxilios a empresas en todo el país.

Hasta el momento, 19 mil personas han sido entrenadas a través de los cursos de primeros auxilios.

Además, los usuarios tienen acceso a los servicios de Venemergencia en las siguientes ciudades: Caracas, Gran Caracas, Barcelona, Barquisimeto, Cagua, Guarenas, Guatire, Lechería, Los Teques, Maracaibo, San Francisco, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, San Antonio de Los Altos, San Cristóbal, Valencia, Porlamar, Pampatar y La Guaira.

Más allá de eso, Andrés y Luis querían aportar más al sistema de salud público desde el sector privado. Por ende, crearon la Fundación Venemergencia, el Sistema de Emergencia Médica Comunitaria y el diplomado de Proveedor de Auxilios Médicos de Emergencia (PAME) en alianza con la Universidad Simón Bolívar.

Hoy en día, 200 personas han culminado el diplomado del PAME.

Desde 2010, Venemergencia dona los ingresos de los cursos de primeros auxilios a la Fundación Venemergencia para continuar estos programas.

Además de ello, lograron exportar su modelo de negocios. 16 años después de la creación de Venemergencia, en búsqueda de ofrecer un servicio de ayuda para sus familiares a migrantes venezolanos, Andrés y Luis, junto a otros socios, fundaron Asistensi en marzo de 2020.

Actualmente, Asistensi tiene presencia en diferentes países: Venezuela, República Dominicana, Honduras, México y Filipinas. Cuenta con un equipo conformado por 220 empleados.

“Conseguimos internacionalizar Venemergencia a través de Asistensi. Un mecanismo de remesas funcionales, que transforma la remesa habitual en un producto enfocado en una primera necesidad”

A través de la plataforma, los migrantes pueden adquirir para sus familias en sus países de origen un seguro de manera legal y que cumpla todas las normativas.

El inicio: cursos de primeros auxilios

Andrés Simón González y Luis Velásquez estudiaron en el mismo colegio cuando eran niños. Se conocieron años después, en 2001, cuando empezaron su carrera de Medicina en la Escuela de Medicina José M. Vargas, en San José Cotiza, de la UCV.

Al darse cuenta que los pacientes, que atendían en las guardias durante los primeros años de carrera, no contaban con los conocimientos e insumos necesarios para atender a sus familiares ante una emergencia, decidieron crear un emprendimiento.

El emprendimiento consistía en dictar cursos de primeros auxilios los fines de semana.

“Teníamos el tiempo y las ganas. Queríamos sentirnos útiles. El pensamiento inocente de querer cambiar al mundo dictando cursos de primeros auxilios, nos llevó a entender que podíamos explorar esto como un emprendimiento”, señaló.

Además de los cursos, empezaron a ofrecer kits de primeros auxilios y asistencia paramédica para eventos.

En 2006, compraron su primera ambulancia y empezaron a realizar exámenes de laboratorios a domicilio.

Tres años después, en 2009, iniciaron el sistema de telemedicina, atención en casa y traslados en ambulancia para el sector de seguros. En 2011, consiguieron su primer cliente del área, Sanitas Venezuela.

“La idea era llegar a estas empresas y, a través de las pólizas de seguro, ofrecer a miles de personas el sistema de telemedicina, atención en casa y traslados en ambulancia dentro de sus pólizas de seguro”, explicó González.

El cofundador de Venemergencia indicó que las pólizas de seguro eran una pieza clave para ofrecer mayor calidad de atención a los usuarios y ahorrar costos a las aseguradoras.

En 2013, consiguieron a Seguros Caracas como cliente, para el momento era la aseguradora más grande del mercado.

No es el privado, ni el gobierno, es la tercera vía

Para Andrés, era fundamental impactar el sistema de salud público desde el sector privado. Su sueño era ser un empresario que hiciera país.

La primera oficina de Venemergencia estaba ubicada en el Barrio Los Erasos, entre el Centro Médico de Caracas y el Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino. Desde la oficina se veía el Barrio de Los Erasos, una comunidad de casi 3.000 personas que vivían en la cuenca de una quebrada.

Uno de los retos que enfrentaban los socios en el momento era encontrar la manera de llegar a las personas que vivían en una situación vulnerable.

“Empezamos a pensar cómo podíamos atender e intervenir las comunidades para ayudarlas”, dijo González.

De ese reto, nació la oportunidad de crear la Fundación Venemergencia en 2009. A través de ella, se fundó el Sistema de Emergencia Médica Comunitaria y el diplomado de Proveedor de Auxilios Médicos de Emergencia (PAME) en alianza con la USB.

El Sistema de Emergencia Médica Comunitaria es una tercera vía, no es el sector de salud privado, no es el Gobierno, es lo público. Este concepto consiste en prestar un servicio de atención médica masiva por la gran cantidad de personas concentradas en un espacio pequeño.

“Empezamos a dictar cursos de primeros auxilios en zonas vulnerables. Creamos brigadas de primeros auxilios en las comunidades. Al inicio, solo era una labor voluntaria”, señaló González.

Hoy en día, los médicos que ofrecen el servicio de telemedicina guían a los brigadistas durante la atención a pacientes en las comunidades.

A través del diplomado, Andrés y Luis querían crear la carrera de paramédico en una universidad pública para graduar profesionalmente a paramédicos.

“Acudimos a la Simón Bolívar porque no tenían nada en materia de asistencia de salud”, explicó.

“Buscábamos establecer el primer estándar educativo del paramédico que servirá como sustento para poder promover una ley del ejercicio del paramédico en un futuro. La ley te da la oportunidad de existir y tener derechos”, indicó González.

Asistensi, la internacionalización de Venemergencia

“Amigos que habían emigrado empezaron a contactarnos porque sus familiares se sentían mal y no tenían seguro. Me preguntaban qué hacer, porque si los enviaban a una clínica no tenían cómo cubrir los costos. Si los mandaban a un hospital, no había insumos”, dijo González.

A partir de 2016, en medio de un contexto de escasez de productos e inflación, Venemergencia comenzó a enviar a sus médicos, por petición de migrantes venezolanos, a los hogares de sus familiares que necesitaban atención médica.

“80% de la veces, los médicos resolvían el problema en la casa, no tenía que ir a clínicas y hospitales”, contó.

Andrés recuerda que empezaron a buscar la manera de crear una plataforma de acceso a atención médica en la que las personas pudieran acceder de manera rápida y afiliar a sus familiares. “Un sitio en el que te pudieras afiliar en tres minutos”, explicó.

16 años después de la creación de Venemergencia, en búsqueda de ofrecer un servicio de ayuda a migrantes venezolanos, nació Asistensi en marzo de 2020.

Asistensi es una plataforma de seguros de emergencia y asistencia médica enfocada en apoyar a migrantes para que puedan cuidar, a distancia, a sus familias en sus países de origen.