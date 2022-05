“FOTOS | La comunidad LGBTIQ+ sigue reclamando sus derechos” - Runrun

Activistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil, jóvenes, adultos mayores y personas LGBTIQ+ se reunieron en la capital para protestar contra la discriminación

En la protesta se mencionaron las deudas del Estado con el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y una ley contra la discriminación

«Ni más ni menos. Iguales derechos», gritaban alrededor de 300 personas mientras caminaban el pasado 28 de mayo bajo el sol del mediodía por la avenida Francisco de Miranda, en el este de Caracas, con banderas de arcoiris y coloridas pancartas. Activistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil, jóvenes, adultos mayores y personas LGBTIQ+ se reunieron en la capital para protestar contra la discriminación

Caminaron unos tres kilómetros, entre la plaza Brión de Chacaíto hasta la plaza Francia de Altamira, para pedir respeto y políticas públicas que garanticen los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

«Por nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestros derechos» era el mensaje que llevaba la convocatoria a la caminata en conmemoración al Día Contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia que difundieron distintas organizaciones tales como Amnistía Internacional, País Plural, Unión Afirmativa, Okay No Venezuela, Uquira, Joven Pride, País Narrado, etc.

Entre las demandas que hacían los activistas y representantes de ONG se mencionó la deuda del Estado con el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y una ley contra la discriminación.

Además, ratificaron la denuncia de que los defensores de derechos humanos en Venezuela sufren persecución y criminalización política

Según datos de la organización Movimiento Somos, al menos 21 personas de la comunidad LGBTIQ+ fueron asesinadas en 2021.

Génesis Millán, 31 años. Miembro de Visibles Venezuela

«Estoy protestando por mis derechos como ser humano. Derechos que no son garantizados por el Estado, derechos que venimos exigiendo desde hace más de 20 años y que hoy seguimos saliendo a la calle, extraña e incÓmodamente, molestando a las autoridades, molestando a la población por exigir algo que se considera privilegio, pero que no es así»

«Estamos exigiendo igualdad real, una igualdad efectiva, el cumplimienTo y la garantía de los derechos que tienen todos los seres humanos. Nosotros, por ser de una población vulnerada, una población que es considerada minoría, nuestros derechos son violentados por un Estado fundamentalista, profundamente religioso, estancado en normas y leyes anticuadas que nada tienen que ver con los avances que se han dado alrededor del mundo, especialmente en nuestro continente».

«Venezuela está atrasada en materia de derechos humanos LGBTQ+».

Geo VelÁsquez, 24 años. Miembro de Ok no Venezuela, organización de Maracaibo

«Estamos hoy aquí porque queremos alzar nuestras voces, demostrar también que la realidad de las personas LGBTIQ+ que están en el interior del país no es la misma de las personas que están en la capital (…) Nos están matando, nos están discriminando y nadie está haciendo nada».

Rummie Quintero Verdú. Directora general de Asociación Civil Divas de Venezuela

«Me encuentro acá una vez más, apoyando a todo el movimiento sexo género diverso que está en la calle desde hace unos años cobrando fuerza, sobre todo después de la pandemia; hay una reunificación. Aquí no vale tinte político, clase social. Aquí vale que todos somos seres humanos y hay que presionar para que el Estado venezolano garantice igualdad para toda esa ciudadanía».

«No somos de segunda, no somos de tercera, pero solo en la calle lo vamos a seguir demostrando. En el imaginario colectivo se piensa que somos minoría. Yo nunca he estado de acuerdo, puesto que nunca se ha hecho realmente una estadística para determinar cuántos somos».

«El mensaje es, sobre todo, a estos jóvenes que sigan en la calle con nosotras que tenemos toda una vida luchando por nuestros derechos en Venezuela».

Julio Nuño, 66 años

!Yo necesito la misma igualdad que tú. Si tú no te quieres casar con un hombre es porque tú no quieres, ¿verdad? Yo no me puedo casar porque el Estado dice que no me puedo casar. Por eso estoy aquí… Y para que se den cuenta que somos bastantes».

Daniel Picado. Miembro de la organización País Plural

«Hoy estamos aquí en conmemoración del Día Internacional contra la homofobia, bifobia y transfobia. Hay una agrupación de la sociedad civil, caras nuevas, caras con ganas de ver cambios sustanciales en nuestro país, con ganas de transformar nuestra realidad. Hoy estamos acá para hacernos visibles, para poder hablar desde lo educado que estamos como comunidad sobre nuestras necesidades y condiciones de vida».

«También, para empoderarnos como una generación que asume este compromiso como algo que verdaderamente necesita ser llevado a cabo para reducir las desigualdades y reducir de una vez la discriminación que vivimos».

«Sobre todo, estamos aquí congregados para participar como comunidad. Como grupo, como jóvenes, como adultos mayores, personas con discapacidad. Todos los grupos estamos aquí representados para ser valer nuestra voz, nuestras necesidades y las ganas que queremos de poder construir un país plural».

Vanessa Blanco, 24 años. Cofundadora de la organización Joven Pride

«Aquí estoy en conmemoración del 17 de mayo. Convocando, sobre todo, a la juventud que es nuestro público objetivo y estamos muy contentas de que esto esté sucediendo. No solo hay jóvenes, sino madres de esos jóvenes acompañándolos, hay un mensaje muy positivo y creo que se avecinan buenos cambios y buenas noticias para el activismo».

«Eso es lo que queremos: cambiar la narrativa y que los derechos de todas las personas sean reconocidos».

Yendri Velásquez, 29 años. Miembro de Amnistía Internacional Venezuela

«Estoy aquí por dos razones. Para levantar la voz ante la discriminación que estamos sufriendo las personas LGBTIQ+ en Venezuela, pero también para decir que estamos orgulloses de ser quienes somos y que no nos va a dar pena en ningún espacio decirlo y demostrar quienes somos. A pesar de la violencia, a pesar de la discriminación, a pesar de un Estado que nos niega y nos vuelve a negar nuestros derechos, vamos a seguir en las calles luchando, celebrando siendo quienes somos».

Sally, 21 años

«Soy autista y soy una persona trans. Estoy aquí en representación de todas las neurodivergencias y las discapacidades que estamos dentro de la comunidad LGBTIQ+ y somos totalmente invisibilizadas, tanto dentro y fuera de la comunidad LGBTIQ+ y del sistema medico patologizador.

Según la Universidad de Cambridge, el 81% de las personas autistas no nos identificamos con el sistema cishetero. Es decir, somos LGBTIQ+. Y aún así no tenemos los espacios que merecemos, aún a nosotres se nos está aplicando la eugenesia, se nos está castrando y esterilizando cuando todavía somos menores de edad. Se nos está privando de educación escolar, se nos está privando de un diagnóstico acertado, de un diagnóstico libre de capacitismo, se nos está privando de trabajos especializados, se nos está privando de educación especializada, se nos está privando de espacios seguros».