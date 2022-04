Tres personas trans cuentan las dificultades para conseguir un empleo en Venezuela - Runrun

«La dificultad de oportunidades laborales para las personas trans genera riesgos de protección y les impide disfrutar de sus derechos»

La organización Azul Positivo junto con la Embajada de Canadá y la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), publicaron un video en el que tres personas trans relatan lo difícil que es conseguir empleo en Venezuela.

A través de su cuenta en Twitter, Azul Positivo señala que esta es una realidad que pretende ocultarse, pero que genera daños y tiene su base en la discriminación.

«La dificultad de oportunidades laborales para las personas trans genera riesgos de protección y les impide disfrutar de sus derechos», afirma la organización.

Una realidad que pretende ocultarse, pero que genera daños y tiene su base en la discriminación. La dificultad de oportunidades laborales para las personas trans genera riesgos de protección y les impide disfrutar de sus derechos. @Canada con apoyo de @AzulPositivo y @Codhez pic.twitter.com/9dFQmrjEa7 — AZULPOSITIVO.ORG (@AzulPositivo) April 5, 2022

Kiara, mujer transgenero, comentó que lo más difícil para ella es que no le han permitido ejercer su carrera. «Me gradué en turismo y no me dan trabajo por ser mujer, es muy injusto», dijo.

«Me he sentido violentada, maltratada y discriminada por ser mujer trans», aseguró kiara.

Otra mujer trans señaló que «se siente ahogado y frustrado porque no puede ayudar a su familia y más aún porque son ellos quienes te dan la espalda».

Kiara afirmó que con educación se puede lograr dejar los prejuicios sobre las personas trans «todos somos seres humanos y tenemos los mismos derechos».

Durante el año 2021 siete mujeres trans fueron asesinadas por el odio transfóbico en Venezuela.

A través de su cuenta en Twitter, el Movimiento Somos reportó que Mérida, Miranda, Táchira, Cojedes, Falcón y Portuguesa fueron los estados donde se reportaron las víctimas.

Según la recopilación de datos del movimiento, el estrangulamiento, golpes, mutilaciones y heridas por arma blanca son las principales causas de muertes.