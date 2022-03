Cecodap: Ausencia del Estado facilita que niños, niñas y adolescentes sean reclutados por las megabandas - Runrun

La ausencia del Estado venezolano y los rigores de la emergencia humanitaria compleja han favorecido el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de las megabandas que operan en el suroeste de Caracas.

Esclavizar para Delinquir es una investigación de Cecodap y la Agencia PANA en la que se abordaron las prácticas de reclutamiento a las que están sometidos niños, niñas y adolescentes en la ciudad capital por parte de las megabandas.

Durante 6 meses, las organizaciones investigaron las dinámicas del crimen organizado en comunidades de La Vega, el Cementerio y la Cota 905. El informe reveló que la megabanda de El Koki fortaleció su “ejército criminal” a través del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, a los cuales convirtió en “soldados al servicio del crimen”.

En la presentación a la prensa del informe Edgar López, coordinador editorial de la investigación, enfatizó que ante la ausencia de Estado y la persistencia de una emergencia humanitaria compleja se crean las condiciones de riesgo que aproximan a los niños, niñas y adolescentes al crimen organizado.

“En estas comunidades donde la autoridad la ejercen los grupos criminales los referentes empiezan a variar. Esa referencia de autoridad y poder está ahí como una opción para esos niños, niñas y adolescentes, quienes están en situación de vulnerabilidad por un Estado que se ausentó y delegó la autoridad en el crimen organizado”, explicó.

Sumó que el reclutamiento de estos grupos se produce por la fuerza de las circunstancias y ante la falta de opciones de estudio y trabajo decente. Por la misma razón, cuestionan que los adolescentes vinculados a las megabandas sean imputados por delitos de terrorismo, ya que son víctimas de una forma contemporánea de esclavitud moderna, específicamente del delito de trata de personas.

“Promovemos que empecemos a ver el reclutamiento como una forma contemporánea de esclavitud o de trata de personas. Son niños, niñas y adolescentes, captados por grupos criminales, mediante abuso de poder sobre personas en situación de vulnerabilidad y para ejercer trabajos o servicios forzados que los convierten en víctimas de esclavitud o sus prácticas análogas. Según el protocolo de Palermo, que tiene estas definiciones, lo que está ocurriendo en estas comunidades, porque no nos atrevemos a decir que las megabandas y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes terminaron con los procesos de julio del año pasado, tiene que ver con componentes del delito de trata de personas que están explícitos tanto en la legislación interna como en la internacional”, abundó López.

A continuación, algunas claves de los hallazgos y conclusiones de la investigación:

Afirma Cecodap que aunque el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes no había sido dado a conocer públicamente, a través de los procesos penales contra las personas detenidas durante el operativo policial militar ejecutado en julio de 2021 (para desmantelar la megabanda) el Estado” reconoció en forma “tácita” el fenómeno, al formular imputaciones y acusaciones por el delito a personas menores de edad.

Sin embargo, Cecodap advierte que el reconocimiento ha sido “incompleto”, por cuanto lo relevante en términos de protección a la infancia y a la adolescencia es determinar las causas y las consecuencias de ese reclutamiento.

Añaden que la impunidad favorece el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte del crimen organizado.

El informe de Cecodap concluye que el Estado venezolano ignora el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos criminales “como un asunto que requiere atención estatal prioritaria”.

“La indolencia estatal frente al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por la megabanda fue confirmada por Cecodap. Luego de intentar durante tres meses obtener explicaciones de parte de la Defensoría del Pueblo, a través de formales requerimientos de entrevistas con sus autoridades, solo se obtuvo un escueto mensaje de texto vía WhatsApp: ‘No Tenemos ningún registro sobre niños y adolescentes vinculados a bandas delictivas’”, denuncian.

Inseguridad alimentaria, deserción escolar y violencia intrafamiliar son motivaciones recurrentes para que los menores de edad sean captados por estas organizaciones delictivas.

Cecodap advierte que el reclutamiento es “forzado por las circunstancias y la violación de sus derechos humanos” y que “no esa un alistamiento voluntario”: “Niños, niñas y adolescentes no se suman al crimen organizado y, en este caso, a la megabanda, en un ejercicio pleno de su voluntad”.

La investigación concluye que la emergencia humanitaria compleja en Venezuela es el “telón de fondo del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte del crimen organizado”, en la medida en que es la principal fuente de violencias contra este sector de la población.

La investigación explica que los niños, niñas y adolescentes se unen forzosamente a las megabandas por la fuerza de las circunstancias en las que viven o sobreviven.

«El reclutamiento forzado no puede considerarse equivalente a un alistamiento voluntario en la megabanda, pues no se trata de un ejercicio libérrimo de la voluntad de los niños, niñas y adolescentes; por el contrario, se trata de la ‘opción que queda’, a falta de otras que puedan garantizar la plena vigencia de todos sus derechos”, explican en la investigación.

Denuncian también que las labores asignadas a niños, niñas y adolescentes en la megabanda constituyen trabajo esclavo, “pues están sujetos a una relación de sometimiento y dominación”.

“Por los riesgos que implica su participación en actividades criminales, todos sus derechos están amenazados, incluyendo la vida y la integridad personal”, se afirma en el documento.

Cecodap determinó que a los niños, niñas y adolescentes les ofrecían dinero semanal en dólares para cubrir necesidades reales o percibidas: “Alimentación, ropa y calzado (como símbolos de estatus social) y protección en una lógica de la ley del más fuerte”.

“La oferta de fondos que oscilan entre 20 y 150 dólares a la semana es una tentación para muchos menores de edad, en un país como Venezuela donde el salario mínimo apenas alcanza los 2,5 dólares mensuales”, reseña la investigación.

Se incluyen también citas de testimonios de personas entrevistadas. Un docente de una de las comunidades expresaba lo siguiente.

“Yo tuve un alumno que me aseguraba que él ganaba más que yo. Me dijo que accedió a formar parte de este grupo delictivo para ayudar a sus padre porque no tenían qué comer. Esa es la realidad de hoy en día. No era de una familia disfuncional, era de papá y mamá sanos. Pero decidió la vida más fácil, para conseguir el dinero. ‘Maestra, yo puedo comer chuleta, aguacate y refresco cada vez que quiero’, me llegó a decir. Tenía zapatos de marca; yo siendo profesional no puedo darme esos lujos”.