Jóvenes venezolanos aprovechan la ola de criptojuegos para generar ingresos - Runrun

Jonathan Ravelo, de 32 años, contó que cuando inició en PVU, hizo una inversión de 70 dólares, la cual recuperó en seis días y la utilizó para invertir en una segunda cuenta del juego. Pero no siempre se gana

Plant vs Undead es un juego que utiliza la tecnología blockchain y promete a los usuarios generar ganancias minando tokens que se pueden invertir en el mismo juego, o intercambiar por dinero y criptomonedas

@Andrea_GP21

En un país donde el trabajo no remunera, salir a la calle es riesgoso por efectos de la pandemia y los productos se venden en dólares, muchos apuestan por opciones que le permitan generar ingresos desde la casa, como los criptojuegos. Y el teletrabajo no es para todo el mundo.

Sobre ese punto, los criptojuegos se han convertido en una tendencia entre los jóvenes venezolanos como una alternativa para generar ingresos a partir de una inversión inicial. Uno de esos juegos es Plant vs Undead, que permite ganar tokens bajo la promesa de entretenimiento remunerado.

Recurir a estos juegos, con los que se puede ganar tokens y convertirlos en dólares, es una práctica que ha ganado espacio en este 2021 entre los entusiastas de la tecnología blockchain, e incluso, entre aquellos que no están familiarizados con ella, pero conocen, por medio de personas allegadas, que pueden hacer dinero a través de ellos.

Dependiendo del tiempo que se le dedique a Plant vs Undead, de acuerdo con un testimonio de un jugador, las ganancias mensuales pueden llegar hasta los 700 dólares. Eso también va a depender de las condiciones que aplique cada juego a sus usuarios, es decir, la cifra puede variar.

Cosecha verde

En el caso de Plant vs Undead, se encuentra todavía en su fase beta, por lo que siendo un juego tan reciente, aún tiene muchos aspectos por madurar y mejorar. Por ahora, permite a los usuarios generar ganancias minando tokens que se pueden invertir en el mismo juego, o intercambiar por dinero y criptomonedas.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Criptomonedas (Asonacrip), juegos como Plant vs Undead y Axie Infinity han crecido durante los últimos meses en Venezuela, “ya que los usuarios tienen la posibilidad de obtener recompensas en criptomonedas reales desde su casa”.

¿Son legales estos criptojuegos? La Asonacrip responde que sí, debido a que actualmente, no existe “ninguna norma o resolución en la ley venezolana que prohíba el uso».

Sin embargo, no por ser legales se puede decir que sean 100% seguros. El riesgo de no ganar y perder la inversión siempre estará allí.

La popularidad de los juegos basados en NFT, como Axie Infinity y Plant vs. Undead, ha crecido en Venezuela en los últimos meses, ya que los usuarios tienen la posibilidad de obtener recompensas en criptomonedas reales desde la comodidad de su casa, pic.twitter.com/s7MS1qzTgQ — Asonacrip (Asociación Nacional de Criptomonedas) (@AsonacripVe) September 29, 2021

¿Pero, qué es Plant vs Undead?

Según el portal Criptotendencias, es un juego de defensa de torres que utiliza la tecnología blockchain y aprovecha los Tokens no Fungibles (NFT’s) para darle vida a las plantas y tierras nativas del propio ecosistema del juego, con lo que se convierten en un activo digital.

Un videojuego similar que también se ha popularizado en Venezuela es Axie Infinity, donde al hacer una inversión grande, se pueden generar ingresos dentro del universo del juego, que posteriormente se intercambian por dinero real.

Lo que espera el juego es eliminar la brecha entre los videojuegos convencionales y abrir camino a los juegos NFT’s para los nuevos usuarios.

Se trata de un juego basado en web que está ambientado en un mundo llamado Planeta Plantas, el cual era un lugar armonioso para animales y plantas, pero todo cambió cuando una extraña enfermedad azotó al planeta y los animales se convirtieron en No Muertos (Undead).

Pero la esperanza no está perdida, pues la nueva generación de plantas hereda elementos de la naturaleza, con los cuales serán capaces de enfrentarse a los Undead y proteger su hogar. Las nuevas semillas ahora pueden dar plantas desde las más comunes hasta las más raras, que se pueden unir para proteger el mundo.

El sitio web Cointelegraph señala que las recompensas que se obtienen con el juego pueden utilizarse para comprar nuevas semillas/plantas en el mercado, y mejorar el set de plantas para combatir a los Undead.

¿Qué son los NFT’s?

De acuerdo con el portal de tecnología Xataka, los NFT’s (Non-Fungible Tokens) son activos digitales intangibles a los que determinados usuarios les confieren su valor.

Al contrario de las criptodivisas, los NFT’s no se pueden intercambiar entre sí, debido a que no hay dos NFT’s iguales.

El empresario estadounidense Mark Cuban consideró que los NFT’s son el futuro de los negocios. «Esta generación sabe que un contrato digital y el activo digital que representa o un criptoactivo son una mejor inversión que el tradicional activo que puedes ver, tocar o sentir», explicó a CNBC.

¿Cómo funciona el juego?

Para comenzar a jugar Plant vs Undead, se debe ingresar a la web plantvsundead.com y adquirir con BNB al menos 5 PVU (token oficial del juego), a través de Pancakeswap, para enviarlos a la dirección de contrato del juego e iniciar en la modalidad granjero. Para facilitar todo el proceso, los usuarios pueden conectar su wallet de Metamask.

El token denominado PVU puede ser adquirido en PancakeSwap con BNB, la moneda nativa del intercambio Binance.

Cuando ya el usuario adquiera los 5 PVU, debe enviarlos al juego y convertir los tokens a LE, que se emplea como moneda interna del juego y es con la cual se adquieren los ítems necesarios para jugar.

Tras convertir los 5 PVU, el usuario recibirá y contará con 350 LE, lo que le va a permitir comprar elementos como agua, espantapájaros, o macetas.

Dinámica del juego

Básicamente, los usuarios deben explorar varios terrenos (Lands), donde otros usuarios colocaron plantas que necesitan riego y ser protegidas de los cuervos. Para este punto, se necesita a los granjeros, cuya función es acceder a esas tierras en horarios rotativos y regar todas las plantas que posean menos de 100 riegos para ganar LE.

Para poder regar las plantas, es necesario comprar agua, que tiene un valor de 50 LE por lote que permite 100 riegos.

Otras formas con las que se puede ganar LE es comprando un espantapájaros y, al visitar tierras donde se encuentren cuervos, usarlo para así recibir la recompensa.

¿Cómo comprar PVU?

Actualmente, los PVU se pueden comprar a través de Pancakeswasp, pulsando aquí para visualizar el contrato.

Desde el navegador se puede instalar la billetera Metamask como una extensión, para posteriormente iniciar sesión en la página web de Plant vs Undead. También, el usuario debe poseer una cuenta en Binance para comprar el token BNB.

¿Cuánto dinero se puede ganar en Plant vs Undead?

Lo primero que se debe tomar en cuenta es que no es posible ganar dinero en el juego sin hacer una inversión previa. Anteriormente, en sus inicios, el juego tenía un modo Free-to-Play (F2P), sin embargo, ese modo ya no existe.

El único modo económico de entrar a PVU es por medio de los jardineros, donde la inversión inicial es de unos 5 PVU.

En conversación con Runrun.es, Jonathan Ravelo, de 32 años, contó que cuando inició en PVU, hizo una inversión de 70 dólares, la cual recuperó en seis días y la utilizó para invertir en una segunda cuenta del juego.

Sembrar para cosechar lechugas

“Hay varias formas de entrar al juego. ‘Modo farmer’, que es la forma más barata, comprando NFT’s, que depende de la planta el costo. En ese momento, una planta costaba desde 100 a 300 PVU más o menos. Cada PVU costaba entre 15 y 20 dólares, fluctuando. O comprando una tierra, que costaba aproximadamente 20,000 dólares”, contó.

En su primer mes de ganancia, Ravelo logró generar más de 700 dólares con cada cuenta, pero luego de eso hubo cambios dentro del juego, por lo que las ganancias bajaron, “ al punto de que ya ni siquiera te dejaban retirar al menos que tuvieses un NFT, que dejaba a los que entramos con poco no poder seguir retirando dinero por no tener una planta”, dijo.

Para hacer el retiro de dinero, Ravelo explicó que se usan dos billeteras: Metamask y Binance, pero también se usa el servicio de Pancakeswap. “Cuando queremos entrar a juegos blockchain, la mayoría usa Metamask para firmar contratos”, explicó.

“En Metamask tenemos nuestras criptomonedas de los juegos que estemos jugando. Si quisiéramos cambiarlas, por ejemplo, USDT o BNB, que son monedas más sólidas usamos el servicio de Pancakeswap y Binance sería como nuestro banco. Al final, cambiaría los BNB, USDT o bitcoins por bolívares en el mercado P2P. Rápido y sencillo”, dijo.

Retiro de los PVU y comisiones

Jonathan Ravelo explicó que, para hacer los cambios del dinero recogido, debe pagar algunas comisiones. Por ejemplo, para hacer el retiro del PVU, que es el token del juego, el mismo cae directamente en la billetera Metamask, que es con la que se hace el contrato con el juego.

Posteriormente, debe cambiar el dinero a través de la plataforma Pancakeswap, donde podrá intercambiarlo por cualquier criptomoneda disponible y luego pasarlo de Metamask a Binance.

“Si yo quiero cambiar los PVU, ese token me va a caer en Metamask, y lo tengo que cambiar por Pancakeswap y ahí haces el cambio por la criptomoneda que tú quieras. Normalmente yo lo hago por BNB, que es la moneda de Binance. Ya que tenga los BNB en Metamask, los paso a Binance y ahí los cambio por bolívares en el mercado p2p”, explicó.

De acuerdo con el sitio web de Binance, a través del mercado P2P o “peer to peer” (comercio entre pares, en español), las personas pueden comprar o vender sus criptomonedas por su moneda local de forma segura.

Como ejemplo explicó que, si quiere vender cierta cantidad de BNB, busca a alguna persona que los compre en bolívares y, cuando se confirme la transferencia, se descuentan los BNB.

“Están tratando de que el PVU lo acepten en Binance, para que no tengamos que hacer el cambio por Pancakeswap porque te quita un porcentaje. Normalmente te quita 1%, pero si pones 1%, a veces no te cae si es una cantidad grande. Entonces yo a veces pongo 2 o 3% para hacer el cambio. Y Metamask te cobra generalmente 0.40% por hacerte el cambio”, dijo.

En ese sentido, recomienda siempre dejar un remanente de 3 a 5 dólares en la billetera de Metamask para poder pagar las comisiones.

Probando para mejorar los ingresos

Gabriela Pérez, de 27 años, contó que un día conversaba con un amigo sobre lo frustrante que es en algunas ocasiones sobrellevar el tema económico. A veces puede hacer dinero extra con unas pautas fuera de su empleo formal, pero no siempre le generan los ingresos que ella desearía tener.

Explicó que, al principio sintió temor, porque está totalmente alejada de las estafas piramidales y ciertos negocios que no comprende, pero su conocido le explicó de qué va el juego. “Estuvimos como dos horas, o un poco más, hablando del juego. Son demasiados términos y la verdad es que no estábamos ni en su casa, ni en mi casa, que él me podía enseñar la pantalla y explicar con ejemplos, sino que era al aire”.

En cuanto a sus motivaciones, contó: “A mí me habían invitado a una conferencia en México y ellos se iban a hacer cargo del hospedaje y la comida, y yo me tenía que encargar del pasaje. Estaba frustrada porque no me alcanza el dinero y fue así como dije: ‘¿será que yo me meto en esto’?”, narró.

Tras buscar una segunda opinión de parte de otro conocido, que además tiene conocimientos del mundo del cripto, ambos se animaron a probar. “Creo que escribirle a este segundo amigo me dio ese empujón, porque era más divertido meterme en el juego con ese amigo y él me ayudó con todo el tema de las billeteras del juego, porque yo soy nueva en todo esto de NFT”, señaló.

El videojuego NFT 'Plant Vs. Undead' (@vs_nft) gana adeptos en Venezuela y América Latina al ser una alternativa real de ingresos. https://t.co/kAYS37Q88d — TeraGames.com.mx (@TeraGamesMX) October 1, 2021

Advertencias de los usuarios

Jonathan Ravelo señaló que, a pesar de recuperar la inversión inicial que hizo, la proyección de ganancia que tenía no se cumplió debido a los múltiples cambios registrados en tan poco tiempo dentro del juego, lo que ha “generado desconfianza y molestias e hizo que el token llegará a 3 dólares estando en 20$”.

“Aún yo teniendo 4 NFT’s (plantas) en este momento del juego, no estoy viendo ni 10% en ganancia de lo que hacía al principio del juego. Todos estamos esperando que con las próximas medidas ya eso vaya cambiando y el juego se estabilice”, señaló.

Para finalizar, Ravelo explicó que sus ganancias fueron invertidas en otros juegos blockchains. “Unos han sido unos fracasos y pérdidas otras han sido igual de beneficiosos que Plant vs Undead”, dijo.

“Me parece un buen proyecto. Esperemos que con la próxima actualización 3.0 mejore la rentabilidad. Ya no se harán 1,000 dólares mensuales entrando con poco como antes, pero estoy seguro de que igual será beneficioso”, añadió.

Por su parte, la joven Gabriela Pérez indicó que, debido a los cambios que ha tenido el juego, ha dejado de ser un poco más rentable generar ganancias. Pero espera que la próxima actualización que hará el juego pueda generar más rentabilidad.

“Esa motivación que tuve al principio de que podía generar más ingresos, hasta ahora, no se ha cumplido. Tengo un dinero potencial que podría ser. Tengo la opciones de venderlas (las semillas) o seguir en el juego y ver algo a mediano y largo plazo”, señaló.

Por último, no ve recomendable vender cosas personales para hacer una inversión alta, como hacen algunas personas, pues no sabe si a largo plazo el juego podría mantenerse estable y le genere pérdidas económicas. En su caso, hizo una inversión mínima de 70 dólares y con ello espera probar si el juego le funciona para generar ingresos extra.

La próxima actualización: Farm 3.0

En un artículo publicado en un blog de PVU, explicaron que Farm 3.0 es un juego de simulador de agricultura que permitirá cultivar, criar no muertos y vender tus productos con fines de lucro.

“Hay varios tipos de cultivos, cada uno con sus propias características únicas. Algunos crecen más rápido que otros, algunos le dan más LE por hora y otros simplemente producen cosechas más grandes en las condiciones climáticas adecuadas”, agregan.

Una vez cosechado, resta vender todos los productos en el mercado para que los usuarios puedan obtener ingresos en forma de PVU o LE.

Como recomendación: La cuenta de Instagram Plant vs Undead Ve, funciona como un canal informativo para los usuarios de PVU, y constantemente publica noticias y actualizaciones del juego que pueden orientar a los jugadores.

View this post on Instagram Una publicación compartida por Plant vs Undead Ve 🇻🇪 (@plantvsundeadve)

¿Es buen momento para entrar?

Jack Garzón, quien es CEO en la agencia venezolana Street Marketing, explicó que los juegos blockchain como Plant vs Undead, Axie Infinity, entre otros; tienen un tiempo limitado durante estarán de moda y, algunos de ellos, “trascenderán a la historia y se convertirán en coleccionables muy valiosos”.

“La cosa es saber cuál sí y cuál no. La mayoría de los NFT’s, al cabo de unos años, van a ser literalmente humo, porque se está creando un mercado donde mucha gente está pagando miles y hasta millones de dólares por una imagen en JPG”, explicó.

Asimismo, advirtió que se podría convertir en un mercado peligroso, no porque no se pueda generar dinero, sino porque se debe saber cuáles son los momentos adecuados para tomar ganancias en esos proyectos.

Agrega que estas sugerencias se dan porque aunque todo puede subir y estar de moda en determinado momento, también puede pasar de moda “y ahí es que mucha gente va a perder dinero”.

“Los NFT’s llegaron para quedarse, los criptojuegos llegaron para quedarse. Lo que sí es un hecho es que tienes que mirar y entender cuáles son esos juegos que van a trascender y que van a pasar a la historia como clásicos o coleccionables, y cuáles de ellos serán copias de otros juegos, morirán, bajarán, caerán de precio y ya. Eso el tiempo lo dirá”, sumó.

View this post on Instagram Una publicación compartida por Jack Garzón ®️ (@jackgarzonr)

Diferencias con Axie Infinity

De acuerdo con el portal FXMAG, Plant vs Undead es el segundo criptojuego más aclamado por los venezolanos, por detrás de Axie Infinity, otro que también se ha vuelto muy popular en el país.

Axie Infinity también es un juego basado en NFT’s, que está inspirado en la serie animada Pokémon. Para retirar ganancias, se necesita una billetera Ethereum para asociar el juego con el monedero y poder guardar las ganancias.

Para intercambiar los tokens, venderlos e incluso para recibir las recompensas por las tareas propias del juego, es necesaria la billetera virtual. El juego dispone de una cripto propia llamada SPL.

La diferencia entre estos dos juegos se basa principalmente en la inversión. En el caso de Axie Infinity, la inversión inicial es mucho más alta, lo cual es una dificultad para quienes no disponen de un patrimonio suficiente para comenzar a jugarlo.

Sin embargo, también ofrece una opción de ingresar al juego como “becado”. El joven Daniel Rodríguez, de 23 años, contó a Runrun.es que trabaja de la mano con un conocido que invirtió 1,400 dólares en el juego. “Él invirtió invirtió y yo soy el becado, por así decirlo”.

Respecto a las becas, explicó que consisten básicamente en crear un equipo para que alguien más lo juegue. “Si alguien más juega una cuenta tuya mientras tú juegas en tu cuenta personal, ganas más dinero”, explicó.

Asimismo, Rodríguez explicó que, de todo lo que él hace dentro del juego, a él le corresponde un 40% de las ganancias.

Para retirar el sus ganancias en Axie Infinity, el joven indicó que puede hacerlo una vez al mes, a través de una billetera, canjeando el token del juego Smooth Love Potion (SLP) por la cripto correspondiente y, posteriormente, a dólares. Esto lo hace en las billeteras Ronin o Metamask.

“Llevo un mes jugando máximo un mes y medio y generé 327 dólares”, dijo el joven, señalando que el mercado de cripto ha estado inestable.

Para Rodríguez dedicarse a esto le da más estabilidad económica que tener algún empleo con salario fijo. “Mucha gente se ha quedado sin un empleo así llamado tradicionalmente por cuestiones de está reconversión, en muchos no te ofrecen lo que debería ser, sino un salario mínimo que no alcanza para nada, cuando te puedes meter a jugar aquí y generas el triple de lo que yo he escuchado que te ofrecen en un mes, así sea siendo becado”, dijo.

*Algunas identidades se modificaron a petición de los entrevistados