¿Qué esperar tras la reconversión monetaria en Venezuela? - Runrun

Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, consideró que el efecto de la reconversión monetaria en la economía venezolana es «inocuo»

A partir de este viernes, 1 de octubre, entra en vigencia una reconversión monetaria en Venezuela, que consta de la eliminación de seis ceros a la moneda y la creación del Bolívar Digital.

Se trata de la tercera reconversión monetaria en 13 años, donde se le han quitado 14 ceros a la moneda venezolana.

De acuerdo con el Banco Central de Venezuela (BCV), esto «constituye un hito histórico en un momento en que el país comienza el camino de la recuperación económica», tras la crisis que, según el oficialismo, ha sido causada por el «brutal ataque» a la economía.

Según el BCV, la transformación de la moneda nacional en un formato digital permitirá:

Avanzar en la construcción de una visión moderna de la moneda en las transacciones cotidianas.

Facilitar la mayor conexión de la población con su signo monetario.

Reducir los costos de transacción de la economía.

🚨 #Ahora | Según el BCV, la nueva reconversión del 1 de octubre es un "hito histórico necesario" para la "recuperación económicas" de Venezuela. "La introducción del bolívar digital no afecta el valor de la moneda, el bolívar no valdrá ni más ni menos". pic.twitter.com/YnsMqrpN5B — Servicio de Información Pública (@infopublicave) August 5, 2021

Pero todavía surgen dudas en la población con respecto a una nueva reconversión y, con la finalidad de aclararlas, Runrun.es contacto a Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica, quien respondió a varias preguntas claves sobre este proceso.

¿Era una medida necesaria en Venezuela?

A juicio de Asdrúbal Oliveros, era necesario hacer una reconversión monetaria en Venezuela, sobre todo por temas operativos.

«Obviamente, desde el punto de vista operativo se hacía prácticamente inviable el manejo de los ceros para los sistemas de cómputo de las compañías, los sistemas de facturación, los sistemas contables, para poder hacer comparativos de precio», dijo.

Asimismo, explicó que la cantidad de ceros no permitía de alguna manera el uso óptimo en transacciones de bolívares.

«Desde esa perspectiva había que hacer la reconversión», agregó.

¿Qué efecto tendrá en la economía venezolana?

Oliveros consideró que el efecto de la reconversión monetaria en la economía venezolana es «inocuo».

«La reconversión es una medida operativa, no es una medida de solución macroeconómica. No va a mejorar la economía, no vamos a crecer, no se va a reducir la inflación. Tampoco va a deteriorar la economía», explicó.

En tal sentido, desde esa perspectiva «es inocua».

«La reconversión, lo que genera obviamente, es facilitación de transacciones», aclaró.

¿Cómo impactará en la vida de los ciudadanos?

El economista vaticinó que vida de los ciudadanos «va a ser un poco más manejable» en cuanto a la capacidad de poder hacer comparativos entre dólar/bolívar.

«Creo que también, en la primera etapa de esta reconversión, por los próximos seis meses, vamos a ver una mejora sustancial del efectivo», dijo.

A su juicio, lo anterior puede ayudar a sectores amplios de la población, «en términos de manejo de efectivo para pagar, sobre todo el transporte público».

¿Causará más inflación? ¿Aumentará los precios?

«No creo que la reconversión, más allá del efecto inicial, que está bastante acotado de redondeo, genere una presión al alza en la inflación», señaló Oliveros.

Además, explicó que como consultora no han cambiado su estimado de inflación por la reconversión. «No vemos allí una presión más allá de los primeros días por el factor redondeo que pueda sumar algunos puntos, tampoco una presión permanente de los precios».

«Los precios van a seguir subiendo porque las causas estructurales de la reconversión siguen estando presentes», aclaró.

¿Disparará el precio del dólar?

«El tipo de cambio va a subir porque las causas estructurales que provocan esa desconfianza hacia el bolívar, y que la gente se refugie en el dólar, no van a cambiar con la reconversión y, probablemente, en las próximas semanas el gobierno va a aumentar la ejecución de gastos en bolívares, y eso va a generar una mayor presión en la tasa de cambio», señaló Oliveros.

¿Se sostendrá en el tiempo?

«Yo creo que tiene una duración acotada, es decir, si tú no corriges el desequilibrio macroeconómico, su duración no va a ser muy larga», enfatizó.

Sin embargo, considera que, dado que la inflación en este momento es más baja que en 2018, cuando la reconversión anterior, «la duración de esta reconversión puede ser incluso mayor, con un lapso mínimo que puede estar entre cinco y seis años, pero eso tampoco es lo deseable».

«Tú deberías tener una moneda que sea estable en el tiempo, y no estar cayendo en la trampa o en los costos que tienen procesos de reconversión con demasiada frecuencia. Eso habla de que hay un problema macro que es importante», sumó.

Recomendaciones a los ciudadanos

Lo principal, a juicio de Oliveros, es no desesperarse, señalando que este es «un proceso normal.

«Creo que lo más importante es mantener la calma, atenerse a la comunicación oficial, bien sea del banco con el que trabaja, bien sea con lo que emana el Banco Central, no hacerse eco de rumores ni desesperación», insistió.

Por último, consideró que la dinámica comercial y de trabajo post-reconversión «va a continuar sin mayor afectación».