El cuidado del corazón no debe descuidarse por la pandemia - Runrun

Las afecciones del corazón y los vasos sanguíneos son la principal causa de muerte y enfermedad en Venezuela y representan una creciente carga sanitaria, social y económica importante.

El presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología, José Miguel Torres Viera, precisó en una entrevista a TVV Noticias que la enfermedad cardiovascular es la responsable de la muerte de uno de cada tres pacientes en Venezuela, bien sea por enfermedad cerebrovascular o cardiovascular directamente (infarto de miocardio).

“La enfermedad cardiovascular tiene una altísima prevalencia y una correlación muy directa con nuestros hábitos y produce una gran letalidad si no modificamos nuestros hábitos de vida”, advirtió.

En el documento: «La Carga de Enfermedad Cardiovascular en Venezuela: una epidemia de grandes proporciones” publicado en el sitio web de Educardio, se indica que unas 61.510 personas murieron en el año 2019 como consecuencia de estas enfermedades, lo que representó 33% de la mortalidad y 42% de la mortalidad por enfermedades no transmisibles.

Para ese año, la tasa de muertes por enfermedad cardiovascular en el país se ubicaba en 219 por cada 100.000 habitantes, lo que superaba a la tasa promedio de mortalidad cardiovascular en las Américas.

Llamaban la atención en ese texto sobre el hecho de que 38% de las muertes por enfermedades asociadas al corazón son prematuras, es decir, se producen antes de los 70 años de edad.

Otro aspecto destacado de este reporte es el marcado aumento de las muertes por enfermedades cardiovasculares en el país entre 1990 y 2019. En ese período, los decesos por esta causa aumentaron 128,2%.

La Federación Mundial del Corazón, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y la Unesco, escogió la fecha del 29 de septiembre como el Día Mundial del Corazón para hacer visible el impacto de las enfermedades cardiovasculares, su prevención y control.

La pandemia de COVID-19 ha generado una gran presión en los sistemas de salud de todo el mundo, lo que ha traído como efecto colateral cierta desatención en las enfermedades crónicas. Bien por falta de capacidad para la atención en los centros hospitalarios o por el temor de las personas de acudir a sus controles habituales por el riesgo de contagiarse.

Esto a pesar de que las enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo aumentan la susceptibilidad de adquirir la infección y conducen a formas más graves de lesiones respiratorias y sistémicas producidas por el coronavirus, advierte Educardio en otro reporte titulado: “COVID-19 y enfermedades cardiovasculares: una relación sindémica”.

“El COVID-19 ha sido descorazonador para las 520 millones de personas en el mundo que viven con enfermedad cardiovascular y que tienen un alto riesgo de desarrollar síntomas severos. Como resultado de esto, han experimentado aislamiento social e interrupción de la atención”, advierte la Federación Mundial del Corazón en un video institucional.

