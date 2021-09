A la nueva reconversión le dan entre 5 y 6 años de vida  - Runrun

En el seminario “Cómo presupuestar 2022” de Venamcham analistas dijeron que la incertidumbre ronda la puesta en marcha del bolívar digital

La liquidez en moneda extranjera es cinco veces mayor a la manejada en bolívares

El dólar podría rozar los Bs. 10 millones para final de 2021 o los 10 bolívares en moneda nueva

@franzambranor

La vigencia de la reconversión monetaria que arrancará el venidero 1 de octubre podría ser de entre 5 y 6 años.

Así lo mencionó el economista Asdrúbal Oliveros en el marco del seminario “Cómo presupuestar 2022”, organizado por la Cámara Venezolano-Americana de Industria y Comercio (Venamcham).

El socio directivo de la firma Ecoanalítica sostuvo que en esta ocasión, el retiro de 6 ceros al bolívar podría contar con mayor oxígeno que la reconversión hecha en 2018 por el gobierno, debido a que el país pasó a un proceso de estabilización en el foso.

“Siempre pongo el ejemplo de un avión que se estrelló, pero ya está en tierra, así está la economía venezolana, no vamos a seguir descendiendo porque la dolarización de facto logró cierto equilibrio”, dijo Oliveros.

El miembro de Ecoanalítica indicó que la economía venezolana tiene al menos ocho años cayendo y cuatro en hiperinflación. “Al gobierno no le ha quedado otra que reducir el gasto público porque no tiene acceso a créditos. El desplome de la economía no tiene precedentes en un país sin guerra”.

Oliveros manifestó que la apertura hacia la moneda americana ha desacelerado la inflación. “En 2018, la inflación semanal era de 25%, en 2021 es de 4,5%. En enero de 2019 llegó a 500 mil por ciento y en mayo de 2019 se ubicó en 1.600”.

Nos ofrece @aroliveros en #ComoPresupuestar2022 de @VenAmCham 3 factores que explican el descenso de la velocidad de hiperinflación:

1. Restricción encaje legal

2. Dolarización

4. Reducción del Gasto Público — Nayma Consultores (@NaymaConsult) September 23, 2021

De acuerdo con el economista, dos tercios del eslabón comercial en Venezuela depende de divisas. “La dolarización llegó para quedarse. La liquidez en moneda estadounidense es cinco veces mayor a la liquidez en bolívares”.

Informó que un año los precios de los productos en dólares subieron 35%. “Los precios en dólares suben, pero lentamente”.

El experto aseveró que si la inflación sigue en su tendencia descendente el país podría pasar de hiperinflación a inflación acelerada. “La dolarización da certidumbre a las empresas”

Oliveros dijo además que Venezuela tiene una economía de contado. “La cartera de créditos se ha hecho polvo, no llega a 700 millones de dólares, cuando lo ideal sería que esté por el orden de los $12 mil millones”.

Para el socio de Ecoanalítica, no es cierto que en Venezuela haya un boom de importaciones. “Los niveles siguen siendo mínimos y el principal importador es la empresa privada cuando antes era el Estado”.

Añadió que una recuperación petrolera dependerá de los acuerdos que se consigan en las negociaciones entre gobierno y oposición en México y una eventual flexibilización de las sanciones.

Con qué se come el bolívar digital

Para el economista Leonardo Buniak, la incertidumbre rodea la puesta en marcha del bolívar digital, anunciada por el gobierno venezolano para el 1 de octubre.

“¿Cómo se va a implementar esto? ¿Cuál es el método que van a usar? No lo sabemos”, dijo Buniak.

El analista en finanzas sostuvo que, por primera vez, la administración chavista llama las cosas por su nombre y se refiere a reexpresión monetaria.

“La reconversión pasada duró tres años, vamos a ver cuanto dura esta, estoy de acuerdo con Oliveros que en esta ocasión podría ser un poco más”, aseveró.

Buniak dijo que alrededor de 35 países en el mundo manejan monedas digitales, incluyendo islas del Caribe con una economía menor a la venezolana.

#ComoPresupuestar2022 ⁣#ReconversionVAC @lbuniak: Para que una moneda digital pueda ser emitida por un banco debe ser un verdadero sustituto del dinero físico. — @VenAmCham (@VenAmCham) September 23, 2021

Añadió que, para que una moneda sea digital, debe cumplir ciertas características, entre ellas que sea inclusiva.

“En naciones como Japón, la gente no necesariamente debe estar bancarizada para tener acceso a la moneda digital, su uso debe ser confidencial, es decir, pueden hacerse operaciones entre personas sin revelar la identidad, así como cuando alguien paga con efectivo en un kiosco, se supone que es el reemplazo del efectivo”.

Sostuvo que en los países donde hay moneda digital pueden hacerse operaciones on line y off line, es decir, sin necesidad de internet e incluso energía.

Salario mínimo en empresas aumentará en 2022

Para Iván Acosta, director de PGA Group, los sueldos en las empresas privadas podrían experimentar un incremento el próximo año. “Nosotros calculamos que el sueldo mínimo en las empresas actualmente es de 100 dólares y creemos que en 2022 será de 150”.

Acosta informó que los niveles de recuperación salarial en el sector privado pasaron de 61% en 2018 a 179% en 2021.

El ejecutivo expuso que el salario promedio de un profesional que trabaje para privados en Venezuela es de $465 y en 2022 podría ubicarse en $706. “Solo en transporte público, alguien que viva en Guarenas y deba venir a diario a Caracas puede gastar $35.

“El que estemos en un ambiente mejor que años anteriores no significa que tengamos la partida ganada, hoy en día hay más competitividad entre las empresas y siguen habiendo razones para que la gente no se mantenga en sus puestos de trabajo y pase a la informalidad o emigre del país”.

Covid-19 y dólar a 9 millones

Para Alberto Afiuni, directivo de EY Venezuela, los desafíos que tiene el empresario para 2022 son retadores, pero no imposibles de cumplir.

“Los próximos meses pueden ser de estrés por la reconversión monetaria y porque podríamos estar proyectando un dólar a 9 millones de bolívares para finales de año”.

De acuerdo a Afiuni, la pandemia demostró quien realmente es líder en una compañía. “El empresario en Venezuela entiende que debe adaptarse a la nueva normalidad y crecer de forma sostenida, es necesario lograr el consenso para retar al status quo, la única respuesta es una evolución constante con innovación y optimización de gastos”.

Afiuni indicó que, a raíz de la pandemia, el empresario venezolano aprendió a acelerar las soluciones para sus clientes. “La covid-19 representa una gran oportunidad para la productividad y mostrar la capacidad de reacción, no son los más fuertes los que sobreviven a una crisis sino los que se adaptan”.

Productos importados en las vidrieras

Adriana Dao, consultora de investigación de mercadeo, indicó que 55% de los productos que están en el mercado venezolano son importados.

Dao sostuvo que de acuerdo a la firma Nielsen, de cada 100 productos que encontramos en una tienda, 36 son nacionales y el resto importados. “Hoy en día el precio no lo es todo, el consumidor también busca calidad”.

Dao manifestó que en las regiones donde se ven mayores productos importados son los andes, Nueva Esparta y Caracas.

Según el estudio, 37% de los responsables de establecimientos comerciales manifestaron haberse visto afectados por la pandemia y 96% recurrieron a la modalidad delivery para distribuir sus productos.

Apelar al crédito comercial

Amaru Liendo, presidente de DVC/United y del Dividendo Voluntario para la Comunidad, dijo que ante la inexistencia de crédito por parte de la banca privada, algunas empresas han apelado al crédito comercial.

“Las alianzas con empresas más grandes que confíen en el emprendedor venezolano es una alternativa, la gente ha trabajado para tener un pulmón de financiamiento que no ha conseguido en la banca privada”. dijo.

Por su parte, Carlos Benatar, gerente general de Taurel, manifestó que es perentorio adaptarse a la realidad multimoneda. “Es necesario amoldarse en 2022 a esto y no renunciar a la capacidad de seguir exportando porque si se puede”.

#ComoPresupuestar2022 #ReconversionVAC Carlos Benatar: La utilización de la oficina está al 30%. Nos encontramos midiendo el desempeño del trabajo a distancia. — @VenAmCham (@VenAmCham) September 23, 2021

Para María Victoria Díaz, socia de Smart Base Group, entre los nuevos desafíos para el año entrante están la desmaterialización de las oficinas, el diseño de presupuestos cortos y proyectos pequeños y la capacitación del personal.

“Hay que hacer un esfuerzo por mejorar esos espacios de trabajo remoto, identificar mejor las herramientas de conectividad y apoyar a los empleados en todo proceso de mejoramiento y aprendizaje”.

Liendo hizo hincapié en la salud mental de los trabajadores durante la pandemia. “Subestimamos la capacidad de ajuste de los empleados, todos necesitan ayuda porque no es fácil adaptarse a esto”.

Presupuesto en todo momento

En el seminario también intervinieron los analistas Federico Mac Dougall desde Argentina, Oscar De La Torre de Perú y Daniel Yépez desde Colombia.

Para Mac Dougall es importante establecer una planificación, así el país atraviese una inflación de 2% o 300%.

“Es muy difícil administrar una empresa en América Latina si no tenemos un presupuesto claro, tenemos que hacer un presupuesto económico y otro financiero, el económico nos va a indicar cuánto dinero se gana o pierde y el financiero nos permite determinar cuando entra la planta y hacia dónde se va destinando”.

De La Torre manifestó que los presupuestos deben efectuarse independientemente del tamaño de la empresa. “Hay quienes dicen yo no necesito eso porque mi empresa es pequeña, pero necesitamos saber donde colocamos el dinero, así sea poco”.

Para Yépez es útil manejarse siempre como si se tratase de una economía de escasez. “La situación económica ha variado mucho con la pandemia, pero a la vez algunos gobiernos como el de Colombia exoneró el Impuesto al Valor Agregado por siete meses y algunos pagos de créditos bancarios se congelaron”.

Cerró el campeón

El telón del seminario lo bajó el karateca Antonio Díaz, ganador de un diploma en la modalidad de Kata en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio.

“Como en la economía, el deporte también se trata de perseverancia, esfuerzo y dedicación, siempre tuve la ilusión de asistir a unos Juegos Olímpicos, pero el karate no estuvo incluido en el programa sino hasta Tokio. Fue así como con 41 años hice mi último kata, lamentablemente no me pude traer la medalla de bronce, pero pese a que competí en un estadio vacío sentí toda la energía de mi país. Yo creo en Venezuela y por eso abrí un Dojo para ahora transmitir mi experiencia, no solo para formar a deportistas sino a mejores ciudadanos”.