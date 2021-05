Huella Digital | Las simpatías de Pedro Calzadilla no son medianamente transparentes - Runrun

En varias oportunidades halagó a Hugo Chávez y lo llegó a calificar de “libertador”

Como ministro de Cultura fue ampliamente criticado desde Aporrea e incluso publicaron cartas donde aseguraron que fue un funcionario “ausente”

Después de 7 años fuera de la administración pública, Pedro Calzadilla regresó como rector principal y presidente del Consejo Nacional Electoral, producto de una negociación entre el chavismo y sectores de la oposición.

Calzadilla es un político e historiador graduado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), según su perfil de Wikipedia. Además se reseña que fue ministro de Educación Universitaria entre 2013 y 2014 y anteriormente se desempeñó como ministro de Cultura, entre 2011 y 2013.

En la misma biografía se indica que el ahora rector, hizo estudios de postgrado en la Universidad de Toulouse, Francia, donde obtuvo un Diploma de Estudios Avanzados en Estudios Latinoamericanos.

Según un perfil de Poderopedia, Calzadilla fue viceministro del Fomento de la Economía Cultural y presidente del Centro Nacional de Historia e integrante de la Comisión Presidencial Bicentenario 2021 para la celebración de los 200 años de la Batalla de Carabobo.

Igualmente, en la página web de la Red en Defensa de la Humanidad (REDH-Cuba) se asegura que Calzadilla tiene un Magíster Scientarum en la Universidad de La Sorbona, en Francia y fue profesor titular de la Escuela de Historia de la UCV, donde creó la materia Seminario de Historia de los Barrios de Caracas, “con la firme intención de involucrar estudiantes con potencial de investigación en dichos sectores de la urbanidad nacional”.

El exministro nunca ha ocultado su simpatía por el chavismo, incluso en su cuenta de Twitter, tiene como foto de portada una imagen de Hugo Chávez y en su biografía se define como chavista y anti capitalista, aunque su última publicación fue un retuit en el año 2020.

En su calidad de profesor universitario, Calzadilla tiene diversos artículos académicos y uno de los más citados es sobre la ausencia de negros y esclavos en los libros de textos escolares de la tercera etapa de educación básica.

“En los textos revisados es posible apreciar el saldo resultante de una sociedad que, plural desde el punto de vista étnico, intenta reajustar cuentas con el componente social que permaneció (¿permanece?) por razones raciales y económicas, en el último escalón de la pirámide social. Preocupación decisiva si aceptamos que la sociedad venezolana se autopercibe y desea ser una sociedad esencialmente igualitaria”, se lee al principio del trabajo que fue publicado en la Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales en el año 2000.

Chávez presente

El 13 de mayo anunció que las elecciones regionales y municipales se llevarán a cabo, el 21 de noviembre y aseguró, entre otras cosas, que se harán 16 auditorías al sistema electoral. https://bit.ly/3by085u

Días antes informó que el directorio del CNE acordó hacer elecciones juntas de gobernadores, alcaldes, concejales y legisladores regionales. También asomó la posibilidad de revisar las inhabilitaciones políticas, aunque advirtió que esas decisiones dependen de otras instancias. https://bit.ly/3w4E1LQ

“Todos tenemos el 2021 metidos en la cabeza y en el corazón. Siempre que lo oímos nos llega una imagen del Comandante Chávez. Es un momento de nacimiento de la patria, es un momento funcional, es la historia”, expresó en una entrevista con Ernesto Villegas en abril de este año. https://bit.ly/2S5zUR6

En febrero de este año, Calzadilla participó en el foro sobre los 55 años del Acuerdo de Ginebra, donde aseguró que funciona como una herramienta diplomática para el diálogo entre “países hermanos” y resolver diferencias en paz. “El Acuerdo de Ginebra es un instrumento de diálogo, de paz, de negociaciones muy parecido a los principios que rigen la actual Diplomacia Bolivariana de Paz y que enarbolamos de manera entrañable”, expresó. https://bit.ly/2Rjrwxk

Calzadilla expresó en una entrevista con Adán Chávez, en VTV, que antes de la toma de poder, “Hugo Chávez produjo una revolución cultural”. “El 4 febrero de 1992 fue la primera gran victoria cultural de la Revolución Bolivariana, porque desde el mismo segundo y minuto de esa acción, se arrebató a la derecha la memoria del Libertador Simón Bolívar que estaba secuestrada y se le devolvió al pueblo”, dijo. https://bit.ly/3tZGLsd

“Chávez había liderado una mutación cultural de identidad, lo había hecho con plena conciencia revolucionaria (…) Venezuela, el proyecto histórico de la clase dominante que nace en 1830, lo que conocemos como la Cuarta República, estableció una representación de la historia que legitimó un orden excluyente, sexista, racista, clasista”, indicó en 2017, en un discurso ante la constituyente.

En una entrevista para Contrapunto, Calzadilla indicó que el revocatorio es una “conquista del pueblo”. “No nos van a hablar a nosotros de revocatorio porque es una conquista nuestra, del pueblo bolivariano. Es nuestro logro. Eso tiene una manera de hacerse. ¿O es que fue mentira todo lo que hicieron en el revocatorio pasado (2004)? ¿Fue un invento del sistema de medios públicos? ¿O es mentira que son los mismos personajes? ¿O es que son otros? ¿Son unos extraterrestres que vinieron?”. https://bit.ly/3ygWJSg

En 2016, Pedro Calzadilla aseveró que “la dimensión afectiva de Chávez con el pueblo cambió la historia política del país”. “Chávez fue el que logró abrir las puertas al nuevo proyecto que todavía se está disputando la vigencia, perspectiva y viabilidad histórica, porque por primera vez en la historia de Venezuela los pobres son Gobierno y allí Chávez dio una demostración al convertirse en el primer Presidente que no traiciona a su pueblo”, aseveró. https://www.aporrea.org/actualidad/n298153.html

También dijo que no hay un Bolívar “clásico”, como afirmó el expresidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, y que a su juicio lo que hay son representaciones de El Libertador. “Ese Bolívar ‘amulatado’, como lo era el comandante Chávez, como lo somos los venezolanos, va a convertirse va a volver a aparecer como la pesadilla, como el horror de las élites, porque ahora Bolívar ‘amulatado’ encabeza, lidera a un pueblo nuevamente , con un proyecto de liberación”, añadió. https://www.aporrea.org/actualidad/n284571.html

En esa misma onda, pero en marzo de 2013, Calzadilla señaló que “Chávez es el libertador de este siglo”. “Todos traicionaron en algún momento de su vida política al pueblo y terminaron trazando economías y políticas con la derecha, mientras que el comandante Hugo Chávez fue una figura que puso al pueblo en primera discusión”, añadió. https://www.aporrea.org/actualidad/n225809.html

En su cargo de ministro, consideró innecesario un paro nacional de universidades, cuando se está en un proceso de diálogo. “Yo he insistido, tenemos un espacio, está el espacio, yo invito a todas las organizaciones, a gremios, que se sientan llamados en esta mesa de negociación, que han recibido su solicitud”, recalcó. https://bit.ly/3tU2zFY

Dos meses después, Calzadilla pidió rectificación ante el paro universitario y reiteró que el Ministerio trabaja para llevar una propuesta a la mesa de negociaciones. https://bit.ly/33Xvcap

Igualmente pidió a los estudiantes universitarios resguardar la paz y la unidad. “Necesitamos construir un poderoso movimiento universitario bolivariano que esté activo por todas partes. Esto es una petición del Presidente Maduro”, afirmó Calzadilla. https://www.aporrea.org/educacion/n230356.html

En agosto de 2013, Calzadilla anunció la creación de una cátedra permanente contra la corrupción, donde intelectuales venezolanos y extranjeros debatirían y aportarían ideas para el “combate” contra esa problemática. https://www.aporrea.org/actualidad/n234526.html

Para Calzadilla las misiones debían convertirse en una maquinaria para reducir a cero la pobreza en el país. https://www.aporrea.org/actualidad/n234305.html

En abril de 2011, el ahora rector, indicó que la “épica” de la revolución bolivariana nació en abril de 2002. “A partir del 11 de abril la Revolución tiene una gesta popular, un referente simbólico: el pueblo restituyó la Constitución en la calle y se siente orgulloso”, expresó. https://www.aporrea.org/actualidad/n178853.html

Calzadilla y sus cartas sin responder

En la sesión de la Asamblea Nacional chavista, del 4 de mayo, Pedro Calzadilla fue designado como rector principal del Consejo Nacional Electoral.

En enero de 2013, la articulista de Aporrea, Zulay Farías, le pidió al entonces ministro Calzadilla que se pronunciara por declaraciones en contra del gobierno de Hugo Chávez, del cantante colombiano Juanes y el español Miguel Bose. “Es incongruente a estas alturas, Sr. Ministro, el tener que reiterarle que Juanes y Bosé son una farsa pública, que ambos han mentido públicamente a través de diversos medios impresos y audiovisuales sobre nuestras realidades políticas”, expresó. https://www.aporrea.org/actualidad/a158029.html

A través de su cuenta de Twitter, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (Fapuv) expresó su aspiración de que Calzadilla convoque a los gremios para acordar un aumento salarial.

En junio, la Fapuv solicitó una audiencia con el exministro Calzadilla para tratar asuntos de importancia para la comunidad universitaria. Recordaron que en abril le enviaron la primera solicitud, donde plantearon la importancia del diálogo para la solución de los problemas. https://bit.ly/3tVCsOX

En una manifestación pública, Lourdes Ramirez de Viloria, presidenta de la Fapuv, solicitó una audiencia con Calzadilla. https://dai.ly/x176rz0

El vicerrector de la UCV, Nicolás Bianco expresó que si el exministro no cumplía con sus funciones, “que deje el cargo, porque no puede ser que siga el silencio oficial”, y aseveró que los trabajadores universitarios tenían el mismo salario desde hace 5 años.

La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (Fapuv) calificó como positivo un encuentro que sostuvieron con Pedro Calzadilla. “Fue excelente y abrió expectativas muy positivas en el seno del gremio en cuanto a la posibilidad de llegar a acuerdos favorables, en torno a los planteamientos que hemos venido realizando los profesores de las universidades nacionales en el marco de nuestra lucha gremial reivindicativa”. https://bit.ly/3hzJczs

El articulista de Aporrea, Freddy Argimiro Gutiérrez, también criticó a Calzadilla y preguntó: “¿Qué es Pedro Calzadilla?… ¿Un ministro o el presidente de una junta de condominio?…. ¿Un alto funcionario del gobierno o el administrador de una agencia de festejos?… ¿Un político comprometido con las Culturas Populares y la Constitución o un legitimador silencioso del eurocentrismo y la farándula?…”. https://www.aporrea.org/actualidad/a158411.html

En un artículo de abril de 2013 del diario La Verdad del Zulia, se indicó que Calzadilla no recibió un ministerio (de Universidades), sino un “jugo de patilla con caraotas. Es “nada”. Un “montón de muertos que revivir”. https://bit.ly/3onBGJj

El Sindicato Único de Trabajadores de la Fundación Teresa Carreño de Caracas y Miranda, publicó una carta dirigida a Calzadilla, en el que denunciaron la privatización de espacios, luego de dar concesión en el estacionamiento del Teatro a la compañía Grace Land. “Es sencillamente chocante ver cómo el gobierno ha invertido altas sumas en rescatar todos los espacios, y ahora cuando están en buen estado se permite que venga un privado a lucrarse de tamaña manera, sin ni siquiera prever un retorno de la reciente inversión que el estado realizó”. https://www.aporrea.org/actualidad/a138249.html

Otra carta que recibió fue la de las Asociaciones de Jubiladas, Jubilados, Pensionadas y Pensionados del Ministerio de Cultura, solicitando un encuentro inmediato para resolver sus problemas, “ya que las vías que se han instrumentado solo han servido para llevarnos a una situación desesperante que no sabemos calificar sí de demencia o de insana alevosía. De no ser posible esta solicitud, puede Usted olvidarse del asunto, nosotros acudiremos a otras instancias del Estado ya que en nuestra propia casa no tenemos cabida”. https://www.aporrea.org/actualidad/a155433.html

También la articulista de Aporrea, Brunilde Isabel Palacios criticó la gestión como ministro de Cultura de Pedro Calzadilla. “hemos visto con mucho pesimismo como el Ministerio del Poder Popular Para la Cultura se les olvidó que no existe su presencia en las comunidades desde hace muchos años y que todavía no ha creado un vínculo que le permita interactuar con los diferentes imaginarios que interactúan en el mundo de la cultura”. https://www.aporrea.org/actualidad/a140091.html

Igualmente el en diciembre de 2011, el articulista de Aporrea, Antonio José Guevara aseguró que el entonces ministro de Cultura no tenía presencia en las comunidades, “en vista que no ha podido sincronizar un vínculo que le permita interactuar con los diferentes imaginarios que interactúan”. https://www.aporrea.org/actualidad/a135997.html