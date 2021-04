Entrevista | Américo De Grazia: La oposición va a participar en las regionales pero no le hablan claro al país - Runrun

El diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015, asegura que la abstención en las legislativas sirvió para deslegitimar a Maduro pero que ahora hay que avanzar en un escenario distinto

Considera como una falta de respeto decirle a la gente que seguirán siendo parlamentarios hasta que Nicolás Maduro salga del poder

@saracosco

Desde su exilio en Italia, el diputado Américo De Grazia anunció su candidatura a la gobernación del estado Bolívar, entidad que representa como diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015.

En entrevista telefónica con Runrunes, señala que la abstención de la mayoría de la oposición en las elecciones legislativas de diciembre de 2020 sirvió para deslegitimar a Nicolás Maduro, y que además no se jugó a construir escenarios y eventos. Sin embargo, estos últimos tres meses su postura cambió por completo y ahora asegura que la ruta que se debe construir es la del voto y la de la participación en las regionales.

Aunque no cuenta con el apoyo de su partido La Causa R, De Grazia señala que tiene el respaldo de distintos dirigentes políticos de Guayana que pertenecen a organizaciones políticas de la oposición, e indica que hay hipocresía por parte de la oposición, porque sí participarán en las elecciones regionales, pero no “le hablan claro” a la gente.

El pasado 22 de abril, el presidente Juan Guaidó en un acto en Prados del Este, Caracas, aseguró que respeta a Américo De Grazia, pero se preguntó si participa en las regionales, con cuál tarjeta lo hará. “Si cualquier dirigente quisiera participar, ¿con cuál tarjeta va a participar? ¿Le va a pedir prestada una a cualquier alacrán?”, expresó Guaidó.

“El único camino son las elecciones libres y justas, lo que sí tenemos claro es que tenemos que luchar por condiciones, no es un deseo, es la realidad. La hoja de ruta está dibujada, elecciones libres y justas”, añadió el presidente.

Ese mismo día, a través de su cuenta de Twitter, De Grazia le respondió a Guaidó que no se preocupara por la tarjeta electoral, “que ya la tenemos, nada que ver con alacranes y firmes contra el Narco Maduro. La unidad se construye de abajo hacia arriba “y celebramos desde Guayana el nuevo centro de dirección política nacional”.

Sr Presidente @jguaido no se preocupe por la tarjeta, que ya la tenemos, nada que ver con alacranes y firmes contra el #NarcoMaduro. La unidad democrática se construye de abajo hacia arriba. Y celebramos desde #GuayanaLibre el nuevo centro de dirección política nacional.👍 https://t.co/SdBd3ADn07 — Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) April 21, 2021

Guaidó designó a Américo De Grazia como Comisionado presidencial para el Arco Minero en diciembre de 2019, cargo que mantiene hasta el momento.

Con el fin de investigar y denunciar nacional e internacionalmente el ecocidio derivado del Arco Minero del Orinoco, he decidido crear la Comisión Presidencial para el Arco Minero, que estará encabezada por Américo De Grazia. — Juan Guaidó (@jguaido) December 10, 2019

¿Por qué decidió postularse como gobernador del estado Bolívar?

En vista de que no hay un centro de dirección política que tome decisiones a nivel central, las regiones y en este caso Guayana, de manera específica porque es el patio donde yo trabajo, decidimos tomar la iniciativa y no esperar que llueva café en el campo.

En consecuencia, tomamos la iniciativa antes de que tomemos apresurados otras. Optamos por la figura de Américo de Grazia, pero en esta plataforma están incluidos líderes de todas las tendencias en Guayana: Carlos Chancellor, ex alcalde de Tumeremo, Coromoto Lugo, ex alcalde del Callao, Héctor Barrio, ex alcalde de Ciudad Bolívar, Emilio González, alcalde titular electo en la Gran Sabana, hoy en el exilio y en el destierro; Henry Arias de las empresas básicas, líder sindical de Alcazar; Marcos Lima de la sociedad civil de Ciudad Bolívar, nefrólogo que tiene una fundación de ayuda médica a la gente más vulnerable, entre otros.

Sin embargo, La Causa R, partido al que usted pertenece, anunció que no apoya su postura. ¿Cuenta con el apoyo de otros partidos políticos?

No, yo digo que más que apoyo de partidos políticos contamos con el apoyo de los guayaneses y los liderazgos más neurálgicos. En esos nombres que yo te acabo de dar hay gente de todos los partidos, de UNT, La Causa R, Primero Justicia, Voluntad Popular. También hay independientes como el caso del doctor Marcos Lima, que no tiene nada que ver con partidos políticos.

No le estamos pidiendo a nadie que renuncie a su militancia política, por el contrario estamos enfilando las cosas hacia una plataforma de unidad democrática donde quepamos todos sin excluidos, y que le hablemos de manera transparente, no solamente a los guayaneses, sino al país para construir una ruta que nos conduzca al referendo revocatorio y a las presidenciales libres.

Si no se consiguen condiciones para unas elecciones locales o regionales, cómo podrás conseguir condiciones para un referéndum revocatorio y unas elecciones presidenciales. Aquí lo que hace falta también es sentido común y que le hablemos de manera transparente a los venezolanos.

¿Aspiraría a que los partidos políticos incluyendo la Causa R, cambien su postura y se inspiren a participar en las regionales?

A mí no me preocupa tanto si cambien su postura o no, es que no le están hablando claro al país, están siendo hipócritas. Por eso es que nosotros nos atrevemos a dar este paso. Cuando digo que están siendo hipócritas es porque ellos van a participar y ellos saben que van a participar, pero no le hablan claro a los venezolanos y eso es lo que hace perder credibilidad.

¿Ha hablado con el presidente Juan Guaidó sobre esta decisión?

He hablado en todos los chat donde yo estoy y él está, ahora, creo que no ha manifestado, que yo sepa, una opinión distinta a decir queremos elecciones libres presidenciales.

Pero ese discurso no es suficiente, porque yo también quiero elecciones libres y presidenciales ¿y cómo las logras? Estamos diciendo desde esta plataforma que las elecciones libres y presidenciales se conquistan, no te la van a regalar, se construye la ruta y estamos planteando una ruta, las elecciones regionales. Electos los gobernadores, los alcaldes, los concejales se constituye una instancia que está en la Constitución, llamada Consejo Federal de Gobierno, compuesto por alcaldes y gobernadores, concejales y diputados, que exigen el referéndum revocatorio y por eso estamos planteando ni una sola gobernación para Maduro y convertir las elecciones regionales en una suerte de plebiscitarias.

La oposición no participó el año pasado en las elecciones con el argumento de la falta de condiciones y este año parece ser bastante parecido, además que el chavismo va a elegir un nuevo CNE, ¿continuaría con su postulación o con esta propuesta, aunque no se consigan las condiciones mínimas?

Las condiciones mínimas en tiempos de tiranía no van a existir, por eso estamos llamando al voto apabullante, tipo tsunami. La única manera de ganarle al chavismo es que nosotros nos sobrepongamos a todas esas dificultades y por supuesto, aquellos que alegan la ilegitimidad del CNE, porque ese es otro de los argumentos que se utilizan con frecuencia en el mundo político alienado por el pesimismo y la derrota y la inercia.

A eso le respondemos: si van a sacar su cédula. ¿Acuden al Saime ilegítimo o no? ¿Quién les va a entregar la cédula? Eres comerciante, ¿acudes al Seniat para pagar los impuestos y sacar la licencia de licores o de cualquier otra cosa, o no?. Vamos a dejarnos de ridiculeces. Aquí hay que pisar tierra y hablarle en serio a la gente. De eso se trata.

¿Cuál es la diferencia entre no votar el año pasado y si votar este año? y ¿Cuál sería la diferencia de esta propuesta con lo planteado por Henrique Capriles?

No haber participado o haberse abstenido en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, en las presidenciales, en las parlamentarias del 2020, trajo sus beneficios, que es el haber deslegitimado al régimen de Nicolás Maduro. Eso ya es materia vista, ahora tenemos que avanzar en un escenario totalmente distinto.

Además hubo una razón política que privó que nunca anticipamos eventos para construir escenarios. Si uno no los anticipa, siempre te vas a encontrar acorralado por el discurso del régimen. Por eso es que estamos haciendo la jugada que estamos haciendo hoy, porque no queremos que el G4 nos madrugue y que se presente un tótem del G4 en un programa en Vladimir Villegas a decir “nosotros sí vamos a ir a las regionales”.

La otra diferencia con lo planteado por Henrique Capriles, es que no acepta la legitimidad de la Asamblea Nacional, no acepta la legitimidad de Juan Guaidó. Yo digo que Juan Guaidó es presidente interino, la Asamblea Nacional es legítima. Ahora, ¿Hasta cuándo es legítimo Américo de Grazia como diputado de la AN electa en el 2015?. Eso también tiene que tener un tiempo perentorio, la prórroga de la Asamblea Nacional legítima ¿de cuánto es?.

Algo que le ha hecho muchísimo daño a la oposición es que en los últimos tiempos ha lucido desconcertada. Como político, no te puedes dar el lujo de jugar al desconcierto permanentemente y de presentarte como perro en carretera mirando para los lados. No le puedes decir al pueblo, que eres diputado de la Asamblea Nacional hasta que se vaya Maduro. Eso es una falta de seriedad en la política.

Hay que comenzar a darle a la gente rutas ciertas de lo que está pasando y eventualmente de lo que puede pasar. ¿Cuál es el abecé? Yo estoy dando un abecé, puede ser que sea derrotado, pero estoy dando una respuesta, le estamos hablando en serio al país y también a las regiones de que hagan lo propio. Estamos hablando de capitalizar toda nuestra fuerza.

Los políticos estamos en la obligación de dar la cara. Esto tenemos que legitimarlo con el voto universal, directo y secreto. La democracia también tiene legitimación de origen y legitimación de ejercicio. Entonces tenemos que legitimamos en ambos campos.

¿Sabe si hay otros dirigentes o diputados que estén considerando postularse a las gobernaciones en otros estados?

Muchísimos, pero yo no lo voy a delatar. Si ellos no toman esa decisión, yo se las respeto. Pero yo he hablado con diputados de todas las regiones, a todos les hemos hecho el mismo planteamiento y en todos los casos hago la misma oferta y como no vale decirla solamente en privado, nos tomamos la atribución de decirla también en público, para que se sepa que ese debate no se puede dar a espaldas de los venezolanos.

¿Si le llegara a ocurrir lo mismo que le pasó a Andres Velázquez en 2017, qué acciones consideraría tomar?

Seguir en la lucha, esto no termina porque Américo de Grazia sea o no sea favorecido en un proceso electoral o si me roban o no me roban. Aquí no hay garantía absolutamente de nada de eso, estamos hablando que nos estamos enfrentando a una organización criminal, pero para eso también tenemos un plan de vacunación, ¿Cuál es el plan de vacunación? Crear en cada centro electoral que existe en el Estado Bolívar y lo estamos pidiendo también que se cree a nivel nacional un Comité de Defensa Ciudadana, para que desde ya comencemos con nuestro músculo electoral a defender con Comité de Defensa Ciudadana el derecho que tiene la gente al gas, a la luz, a la gasolina, a la electricidad, a que le recojan la basura, a la vacuna contra la COVID-19, a la comida, a cualquier otro tipo de servicio.

Una vez que entrenemos a nuestra gente a defender y a estar al lado de los ciudadanos, porque ellos también son víctimas y también padecen esas mismas penurias, podemos entrar a la defensa del voto y luego a la defensa del resultado electoral. Pero no puedes venir y pretender que la gente salga a defender tu victoria cuando tú no has sido capaz de defender sus derechos a gas, a agua, luz, teléfono, etc.

¿Cómo se hace campaña en Bolívar, tomando en cuenta la situación de las minas, las mafias, la falta de combustible y cómo eso puede condicionar la participación de la gente?

De hecho, estamos haciendo ya campaña, tengo una agenda de reuniones todos los días en el Callao o en Tumeremo, Guasipati, Upata, Santa Elena de Uairén, Ciudad Piar, Ciudad Bolívar. Por supuesto que en el caso de Guayana tiene una particularidad que es el lumpen pranato, los terroristas del ELN, que son las amenazas que pesan contra nosotros y son los riesgos que de alguna manera implica combatir una organización criminal como la que hoy lamentablemente nos ha tocado combatir.