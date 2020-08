Bicidelivery: Sobrevivir en pandemia pedaleando - Runrun

“Cuando se enamoran te sacan un cuento de ellos. Sabes, a veces me quitan los dólares”, cuenta Pablo César sobre su experiencia con funcionarios policiales cuando hace sus entregas en bicicleta

Han pasado más de cinco meses cuando la administración madurista decretó “estado de emergencia” por la pandemia de COVID-19. Desde ese momento, se ordenó a los ciudadanos mantenerse en cuarentena estricta, excepto algunos “sectores priorizados”.

Desde entonces, en vista de que muchas personas perdieron las posibilidades de trabajar o acudir a sus sitios de trabajo, una nueva alternativa surgió para que los ciudadanos pudieran generar ingresos: las entregas a domicilio o delivery en bicicleta.

Aunque los ingresos han sido un paliativo importante, las condiciones para ejercer este oficio en Caracas y otras ciudades se enfrenta a varias dificultades que van desde la precariedad de las vías, hasta la inseguridad, pasando por la desprotección en la que realizan su trabajo.

Debido a las restricciones implementadas para evitar el contagio de COVID-19, donde hay semanas de “cuarentena radical” y otras de flexibilización, además del miedo que sienten las personas a contraer el virus, se creó un mercado que era muy poco popular, pero que se incrementó aún más con la escasez de combustible.

La cultura del ciclista en las calles no está tan popularizada y no se tiene mucha consciencia al respecto. Fue apenas en el año 2013 cuando Jorge Rodríguez, quien en ese momento era alcalde del municipio Libertador de Caracas, se mostró orgulloso de presentar la primera ciclovía de la capital, en un tramo que comprendía la Universidad Bolivariana de Venezuela, hasta la avenida Las Acacias.

Para aquel entonces, Rodríguez refirió que esta ciclovía era la primera en su tipo del país y pionera en la red que construye el gobierno. Ese espacio creció hasta que llegó a la residencia estudiantil Livia Gouverneur, refiere una nota publicada por El Estímulo.

Al respecto Luis Calderón, conocido como “Luiso”, quien forma parte del equipo de Bici-Aventuras Caracas, creado en el año 2012, refirió que las ciclovías han ayudado a asomar más los ciclistas a la calle, considerando que es una infraestructura necesaria “para seguridad del ciclista”.

“Sabemos que el hecho de construir una ciclovía implica gastos, inversión y mucha consciencia para construirla de una manera adecuada, pero no somos tan optimistas con esta gestión. Lamentablemente lo que han hecho ha sido como un regalo, pero las condiciones en las que están actualmente, que no eran necesarias y están con grandes grietas y cosas que no debería tener una ciclovía para seguridad”, refirió Luiso.