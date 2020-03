Ciclistas luchan por visibilidad en Caracas - Runrun

Por un lado, la gasolina casi regalada estimula el uso de vehículos a cuatro ruedas. Por otro, la falta de políticas de Estado orientadas a la educación de sus ciudadanos y una actitud a la defensiva pueden ser una combinación letal para quienes desafíen Caracas a pie, pedal o incluso en moto.

@ldmiquilena / Foto: Douglas Rivera (@absolutico)

El pasado domingo 1 de Marzo, Mayerling Oropeza participó en la sexta edición del BiciRock en Caracas. Saliendo del evento ocurrió el infortunado arrollamiento que acabó con su vida. Según el testimonio de algunos testigos, un vehículo rústico se la llevó por delante y la dejó a su suerte. Transeúntes lograron trasladarla al Hospital Domingo Luciani, en donde el tomógrafo no funciona desde hace meses. Cuando finalmente se consiguió un centro de salud con un tomógrafo operativo, ocurrió un apagón en la zona y dejó de funcionar. Se tomó la decisión de posponer el estudio para el lunes a primera hora. Mayerling falleció en la madrugada, dejando gran indignación en la comunidad ciclista de la ciudad.

Urbanismo a la deriva

“Son más de 20 años los que tiene la capital del país sin ningún tipo de planificación o coordinación a nivel urbanístico entre el Estado y las alcaldías de los 5 municipios que conforman la gran Caracas”, declaró Zulma Bolívar, urbanista con maestría en Diseño Urbano y Especialización en Planificación Estratégica Urbana y Gestión del Desarrollo Local, docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV y actualmente Presidente de la Fundación “Fondo Andrés Bello”.

En la década de los 80 la bicicleta tenía un uso importante dentro de nuestra ciudad y nuestra cultura. Bolívar fue una de las primeras en usar bicicleta montañera junto a su esposo. Recuerda que hacían el trayecto más fácil en zonas con lomas pronunciadas como Alto Prado, Prados del Este, Cumbres de Curumo, entre otras.

Según la especialista, la falta de coordinación entre el Estado venezolano y las alcaldías en materia urbanística ha contribuido con que se vea a las bicicletas como “invasoras” y no como un medio de transporte válido y usado por un gran número de personas. “Una de las grandes diferencias entre los 80, 90 y ahora es el estado de ánimo de la gente. Los niveles de civilidad reinante en aquellos tiempos superan por creces los actuales. Era una Caracas feliz, abierta a los cambios. Teníamos los espacios necesarios para ejecutar cualquier obra que se nos ocurriera” declaró.

En los 90, desde la Alcaldía de Chacao, con Irene Sáez como titular, se apreció un nuevo intento por introducir a la bicicleta como un medio de transporte y solución de movilidad para muchos, incluyendo los mismos efectivos del cuerpo de seguridad municipal. Era común ver ciclovías y policías en bicicleta por todo el municipio. Esto demostró una apertura tanto del Estado como del gobierno local con el tema ciclista. “La gente te daba tu espacio y si veían a un ciclista hasta le cedían el paso y celebraban la novedad” dijo la ciclista y especialista en urbanismo egresada de la UCV.

En el año 2008, desde el Instituto Metropolitano de Urbanismo “Taller Caracas” pudo coordinar, desde la Alcaldía Metropolitana la propuesta “Caracas a Pedal” que comprendía la demarcación de ciclovías así como otras herramientas para auspiciar el uso del vehiculo de traccion humana, tales como estacionamientos y espacios para resguardar las mismas.

Hoy la ciudad se ha transformado en una especie de bestia malhumorada con muy poco espacio para la negociación. La gente sale a manejar a la defensiva. “La bicicleta, es vista como una invasora”, declara Zulma Bolívar, La moto ha tenido mejor aceptación y sin embargo, todos los días es posible ver a algún motorizado accidentado, que se atravesó en el camino de un vehículo de 4 ruedas.

Se requiere educación y seguridad vial para que los conductores entiendan que deben compartir el espacio con otros medios de transporte. En países desarrollados se respeta y toma en cuenta la planificación. “Hay una concepción integral de lo que es el desarrollo y la vida urbana” declara Bolívar. En Venezuela el urbanismo es una competencia compartida entre el Estado y las alcaldías. Es bien sabido que, por la forma de hacer gobierno de los últimos 20 años, es algo prácticamente imposible de apreciar. El querer mejorar la vida del ciudadano debería ser una política de Estado pero la realidad es que no lo es y se puede ver en el día a día con servicios cada vez más venidos a menos.

“La única manera de que las ciudades funcionen es cuando tienes coordinación de esfuerzos, conciliación de intereses y sobretodo, concertación de una política de Estado en pro de sus ciudadanos” sentenció la especialista.

Responsabilidad legal en las vías

Una vez ocurrido un accidente de tránsito, las leyes venezolanas estipulan que se debe dar atención inmediata primaria con el fin de salvaguardar la vida del accidentado o la accidentada. “Cualquier persona está obligada a socorrer a la víctima, según el artículo 438 en su último apartado del Código Orgánico Procesal Penal (COPP)” nos comentó el abogado especialista en materia penal y profesor de criminalística de la UCV, Luis Izquiel. En un caso como el de la ciclista Oropeza, a la persona que la atropelló y se dio a la fuga, le será sumado la omisión de prestación de socorro a la acusación de homicidio culposo, una vez culminada la investigación por los organismos competentes.

“Se castiga la falta de solidaridad social en la legislación venezolana ya que es un deber de los ciudadanos prestarle apoyo a quienes se encuentren en situaciones de riesgo” enfatizó Izquiel.

En escenarios como ese, las personas deben mantener la calma y como primer paso, notificar inmediatamente a las autoridades, comenta el abogado Luis Izquiel.

Sobre la responsabilidad de los entes gubernamentales en este caso en particular, entendiendo que al parecer una boca de visita no estaba debidamente colocada como manda la norma, será un juez el que determine la misma una vez culminado el juicio, en caso que llegue a estas instancias.

Pedalear pese a todo

Luis Calderón (Luiso), ciclista urbano e instructor de la Biciescuela Urbana y Fundador de Bici-Aventuras Caracas junto a la ciclista Sandra Helena García, fotógrafa en formación y también asidua usuaria de la bicicleta fueron consultados sobre lo que significa andar a pedal por una ciudad como Caracas, en donde la violencia vial pareciera estar a la orden del día.

Runrunes: ¿Consideran qué en Venezuela existe realmente respeto al ciclismo como medio de transporte?

Luis Calderón: Actualmente existe un desconocimiento generalizado con respecto al uso de la bicicleta como modo de transporte, especialmente en las principales ciudades. La percepción de la gente en la ciudad es que es una herramienta deportiva o creada para recrearse, a pesar que su concepción original fue para satisfacer una problemática de movilidad.

Sandra García: No existe cultura al respecto. No existen políticas públicas dirigidas a concientizar el respeto al ciclista como usuario de la vía pública. No existen campañas de concientización públicas ni privadas relacionadas con el tema, que resalten y animen al uso responsable de la bicicleta como tal medio de transporte, ni de la existencia del espacio vital de 1,5 metros de distancia que debe ser respetado por los conductores de vehículos con tracción a combustible

RR: ¿Usas la bicicleta como un hobby o como medio de transporte?

LC: En lo personal la uso principalmente como modo de transporte, pero al usarla me recreo y hago deporte también. Cuando descubrí que la bicicleta también podía convivir con los vehículos a motor en la calzada, y que teníamos los mismos derechos y obligaciones, mi percepción de la ciudad cambió muchísimo, al punto que me convertí en un bici-activista de la ciudad y hasta me incorporé al equipo de la Biciescuela Urbana Caracas y también fundé mi propio grupo (Bici-Aventuras Caracas) en el año 2012.

SG: Yo la uso como hobby y como un medio para ejercitar mi cuerpo. Lo hago siempre que puedo.

RR: ¿Dónde consideras que es más seguro rodar?

LC: Los lugares más seguros para rodar son aquellos que estén libres de tránsito vehicular, por ejemplo parques, espacios como Los Próceres donde hay una ciclovía recreativa permanente. Otro lugar seguro para rodar es en la montaña, sin embargo esto es para ciclistas más especializados. Recientemente el Parque del Este (Generalísimo Francisco de Miranda) en Caracas también abrió las puertas a la bicicleta. Hay que saber dónde rodar ya que el tránsito peatonal es bastante concurrido y la bicicleta se puede convertir en un elemento invasor y causar rechazo. Lo importante es preservar un sentido propio de preservación y respetar al más vulnerable, al final lo mismo que exigimos a los conductores de vehículo a motor es lo que debemos dar a quienes caminan: respeto.

SG: Conversando respecto a este tema con una ciclista (@bicigourmet) -que sí usa la bicicleta como medio de transporte y se mueve por toda la ciudad- me comentó que se siente segura en casi cualquier zona de la ciudad. Sin embargo, a su parecer, sí hay sectores que son más peligrosos por la congestión de tránsito. Esas zonas son: la Avenida Sucre a la altura de Agua Salud, Plaza Sucre, Capitolio, frente a la escaleras de El Calvario, la entrada de la Avenida Casanova hasta El Recreo, Cruce de El Rosal hacia Las Mercedes y el C.C El Lido, la calle auxiliar de Los Campitos-Santa Fe, o salir de Caricuao en horas pico. Pienso que para alguien que se inicie en el uso de la bicicleta, las zonas más seguras son las vías que cierran los domingos en la ciudad para ese fin. Para mí las zonas más seguras con la bicicleta son Los Próceres, parte del Country Club, Los Palos Grandes y algunas calles de Bello Monte.

RR: ¿Qué debe llevar siempre consigo un ciclista para una práctica segura?

LC: Se debe llevar consigo la prudencia y prestar la máxima atención al camino, tener todos sus sentidos activos. Si bien es natural y común caerse, mientras más concentrado estamos y menos distracciones tengamos será menor la probabilidad de caer de la bicicleta y pasar un mal rato. Hay situaciones que van a escapar de la atención del ciclista y es aquí donde me detengo a hacer un llamado de conciencia a quienes viajan en un vehículo con carrocería, con un confort mucho mayor y por lo tanto con mayor responsabilidad en la vía, ellos son quienes tienen el freno para poder evitar un accidente, un poco de paciencia y comprensión evitaría muchos accidentes.

SG: El uso de un buen casco es indispensable, guantes para proteger las manos, lentes, bicicleta en buen estado y con las herramientas necesarias para solventar alguna eventualidad fácil de resolver. Por otra parte, si ruedas de noche, buenas luces y chalecos que reflejen las luces para que los carros te vean.

RR: En caso de un accidente, ¿Cuáles son los procedimientos o normas a seguir por parte del ciclista?

LC: Lo primero es tener a la mano los datos de alguien cercano, sea amigo o familiar, al que puedan contactar. Por lo general tenemos toda la información en nuestros celulares, pero mi consejo es que tengan un papel llamativo en uno de los bolsillos o algún bolso de la bicicleta donde se pueda evidenciar la frase: EN CASO DE EMERGENCIA CONTACTAR A […]. También es importante que algún amigo o familiar sepa que vas a estar en la bicicleta y de ser posible decirle la ruta o destino para que estén atentos.

SG: Depende del estado del ciclista. Yo diría que NO moverlo si hay contusiones hasta que llegue ayuda, tomar datos del causante del accidente de ser posible, acudir inmediatamente a un centro de atención médica, el más cercano, comunicarse con algún familiar. Es importante portar los datos personales y número de teléfonos en lugares fáciles de ubicar por otra persona si el ciclista no está consciente o no tiene movilidad.

Construcción de ciudadanía, antes de construir ciudades

“La ciudadanía organizada es quien debería dictar la pauta” declara la urbanista Zulma Bolívar. Los ciclistas, más allá de hacerlo como grupo, deben elevar a las autoridades competentes las solicitudes que hubiera a lugar como ciudadanos para que se respete y norme el uso de la misma en determinadas vías del país, pues se entiende en sobremanera que en una autopista es contraproducente introducir una bicicleta pero hay espacios que podrían ser delimitados para que, quien decida recorrer Caracas a pedal, lo pueda hacer con absoluta libertad y sin correr riesgos más que los propios de la actividad física. Es una labor educativa, que debe hacerse de la mano de las alcaldías, pues son ellas las encargadas de la ciudad. Está en ellas servir al ciudadano que exige respeto a su método de movilización no motorizado. Se entiende que, dada la situación económica actual de la mayoría de las alcaldías, tampoco se puede esperar grandes inversiones en materia de infraestructura pero sí se puede comenzar con la educación de quienes habitan las ciudades y así poder hacer la convivencia más armónica.

En caso de verse involucrado en accidente con su bicicleta, los especialistas en el tema recomiendan:

Conservar la calma. La histeria no es buena consejera en estos casos.

Evitar aglomeraciones. Los espectadores están de más. Se debe dar espacio de maniobra a los cuerpos de rescate.

No mover al herido. Se podrían causar lesiones más graves.

Examinar al herido. Ver si tiene alguna herida con una hemorragia la cual debe ser contenida inmediatamente con un torniquete.

Tranquilizar al herido en caso de estar consciente. la desorientación en estos casos por parte de la persona accidentada es normal.

Mantener al herido caliente. Debe cuidarse la temperatura del mismo.

Avisar al personal de emergencias y autoridades inmediatamente. No está de más llamar a su abogado para asesorarse en caso de ser el causante del accidente.

No medicar. Deje que sean los médicos los que hagan su trabajo y evitar suministrar cualquier medicamento.

También se sugiere ponerse en contacto con familiares de la persona para que sean ellos los que puedan tomar decisiones médicas necesarias en este caso.

A seguir rodando

Andar en bicicleta por las calles de Caracas no debería ser visto como un deporte extremo o de alto riesgo. Es de conocimiento general la gran cantidad de beneficios que trae a quienes lo practican. No solo mejora su estado físico. Forma parte de una rutina para mantener el espíritu en su mejor estado. “Es muy difícil encontrar a un ciclista malhumorado” comenta “Luiso” Calderón. De igual forma, es una buena forma de conectarse con otros apasionados que compartan el mismo gusto por el pedal ya que los ciclistas siempre andan en grupos y organizando “rodadas” por la ciudad.

“Siempre me ha parecido que la mejor manera de conocer una ciudad, es ir en bicicleta. Rodar una ciudad, aunque hayas vivido en ella, te da otra percepción de la calle, de la gente, de lugares que no habías imaginado”

A raíz del caso en el que perdió la vida Mayerling Oropeza, los ciclistas en Caracas han organizado protestas para tratar de mejorar las condiciones de la vialidad y generar mayor visibilidad entre los conductores. Que su partida no sea en vano y que se hable del tema es lo que se busca. Darle su respectivo y merecido espacio a este método de transporte y recreación que, dada la lamentable infraestructura del transporte público reinante en el país, será cada vez más usado por quienes deciden lanzarse a conocer Caracas desde otra óptica y moverse por la ciudad a pedal.