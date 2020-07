Andrés Caleca vaticina una chapuza electoral - Runrun

Se necesita fabricar las máquinas electorales y diseñar un nuevo software para elegir a los diputados

En la preparación de los comicios hay al menos 40 procesos que implican concentraciones humanas y pueden ser un foco de contagio de COVID-19

El expresidente del CNE al igual que el exgobernador de Miranda, Henrique Capriles, recomiendan suspender las elecciones por la pandemia

Las elecciones legislativas, que corresponden constitucionalmente este año, tienen más de un obstáculo para poder llevarse a cabo. Sin embargo el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió convocarlas para el próximo 6 de diciembre, repitiendo así la fecha de las legislativas de 2015.

Una de las primeras dificultades es el de su infraestructura, ya que a principios de marzo se produjo un incendio en el galpón ubicado en Mariches, Miranda, provocando el daño de 49.408 máquinas de votación, 582 computadoras del Registro Civil, 400 boletas electrónicas, 127 boletas que iban a desincorporarse, y 22.434 inversores de corriente, entre otros equipos.

Hasta el momento el Poder Electoral no ha informado sobre la reposición de esas máquinas y demás equipos, para poder llevar a cabo los comicios. Y a este problema se le suma el de la pandemia de la COVID-19, que ha afectado a la mayoría de los países del mundo y en Venezuela ya se registran más de 10 mil casos.

No hay condiciones

Una de las medidas que ha tomado la administración de Nicolás Maduro es la cuarentena y además la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el uso de mascarilla y el distanciamiento de por lo menos un metro entre personas. Por eso el expresidente del CNE, Andrés Caleca, considera que la mejor decisión y la exigencia que deben hacer ciudadanos y organizaciones políticas es la de suspender el proceso electoral, mientras se controla la pandemia y se organizan los detalles técnicos, económicos y de recursos humanos.

El experto electoral y también la directora de la Cátedra Libre Democracia y Elecciones, Eglée González Lobato, señalan que no está claro aún cuál será el software y el hardware que se van a utilizar para esta elección.

González-Lobato indica que tampoco se sabe cuáles son las máquinas que van a sustituir a las que se dañaron. “Son unas indeterminaciones que lo lógico es que estuviesen definidas antes de una convocatoria”.

Otro punto es el tiempo de preparación para las elecciones. González-Lobato indica que el lapso conveniente ha sido de seis meses, aunque esa es una norma que no se previó en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. “Sin embargo los tiempos de las elecciones desde 2017 son cada vez más cortos. Este ha sido el mismo proceder del CNE que presidía Tibisay Lucena”.

Para Caleca unas elecciones legislativas confiables se deben tomar al menos 10 meses. “Eso lo vengo diciendo desde 2019, después se quemaron las máquinas y ahora la pandemia, porque son muchos los factores. En primer lugar el CNE, su estructura, su recurso humano está desmantelado”.

Añade que a lo largo de estos 20 años han ido despidiendo y jubilando a los técnicos para sustituirlos por militantes del Psuv, pero que ni ellos están asistiendo a las oficinas porque no les alcanza el sueldo para movilizarse. “El CNE es un descampado. Ahí no hay nadie y si eso es a nivel nacional, cómo será en las oficinas regionales, y no olvidemos que estas son unas elecciones regionales, porque los diputados se eligen por estado. No hay personal para eso”.

Caleca también recordó que se deben mandar a fabricar nuevas máquinas electorales y diseñar un nuevo software, porque el que estaba establecido ya no funcionaría para esta elección, ya que el CNE modificó la composición de los diputados de la Asamblea Nacional y de 167 pasaron a 277, agregando una nueva “lista nacional”.

“Debes hacer un software para una elección, que en la práctica son más de 300 elecciones simultáneas. Ahora eliges el mismo día a 133 diputados nominales, 96 por listas regionales, 48 por lista nacional y después 3 por cada estado. Todo eso son elecciones que se solapan. No es un software sencillo, requiere tiempo”, explica.

También se pregunta quién será el encargado de hacer ese software ya que el CNE no está capacitado para esa tarea. “Ni siquiera se ha contratado a la compañía, que tiene que venir al país a estudiar las leyes. Primero se deben tener las máquinas, para que esa empresa las estudie y luego pueda analizar las leyes venezolanas. ¿Todo eso lo van a hacer en seis meses? Es mentira”, asevera.

La pandemia

Para Andrés Caleca la situación de las elecciones es bastante grave por la pandemia de la COVID-19, ya que todos los procesos de preparación e incluso el mismo día de la elección, se puede convertir en un riesgo de contagio para la gente.

Caleca asegura que el país está en camino a “una chapuza electoral” por las condiciones técnicas y económicas del CNE, además de la pandemia. “En el proceso de organización hay más de 40 actividades que suponen concentraciones humanas. Cómo los candidatos van a hacer la campaña. No me explico”.

Por eso insiste en que posponer el proceso electoral es la mejor decisión y prorrogar el mandato de la Asamblea Nacional, por tres o cuatro meses. “Eso no se ha hecho nunca a nivel de Asamblea Nacional o Congreso, pero sí se ha hecho a niveles inferiores. Aquí se han prorrogado mandatos de gobernadores, de alcaldes, de cámaras legislativas y de cámaras municipales. Por similitud lo puedes hacer con el Parlamento”.

Igualmente recordó cuando en el año 2000 la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la propuesta del entonces presidente Hugo Chávez, de hacer una “megaelección” y que hubo que suspender un mes antes por problemas técnicos.

“Estamos encaminados a eso o algo peor como las elecciones municipales de República Dominicana (febrero de este año), que se pusieron a inventar un software en el país y el día de la elección tuvieron que suspenderlas”, recuerda.

Igualmente el exgobernador y candidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, apuesta por la suspensión de los comicios ante el aumento de casos de coronavirus en el país. En el programa que transmite por Periscope, señaló como ejemplo que un testigo de mesa puede estar contagiado y así transmitir la enfermedad a varias personas en el centro de votación.

“Es el colmo, en el mundo suspenden elecciones y aquí Nicolás Maduro, por un cálculo político, pretende hacer elecciones en pandemia ¿Cómo vamos a votar los venezolanos si aquí la cifra sigue creciendo y creciendo? Eso es una locura, yo sé que a ellos no les importa, pero a nosotros sí nos importa” dijo.

Sobre la posibilidad de suspender las elecciones, dirigentes políticos integrantes de la mesa nacional de diálogo, indicaron a Runrunes que es un tema que está siendo tomado en cuenta. Luis Augusto Romero, secretario general de Avanzada Progresista, indicó que es un escenario, aunque primero evaluarán la evolución de la pandemia.

Igualmente Francisco Matheus, secretario de organización de Cambiemos, señaló igualmente que hay que medir la evolución del virus. “También se están evaluando las normativas de la OEA, el BID, OPS y ONU aunado a los procesos electorales y experiencias en otros países en tiempo de pandemia”.

Sin embargo indicó que no se ha llegado a discutir sobre una posible extensión al mandato de la actual Asamblea Nacional, liderada por Juan Guaidó.

Cronogramas con diferencias

La fecha de las elecciones legislativas fue anunciada por la nueva presidenta del CNE, Indira Alfonzo el pasado 1 de julio. Sin embargo fue hasta el 13 de julio cuando se publicó el cronograma electoral completo.

Incluso en el cronograma establecen un plazo de 15 días siguientes a la convocatoria para publicarlo, cuando el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales se establece que en el “acto de convocatoria” se debe hacer público dicho cronograma. Esto es un punto que no se incluyó en el cronograma electoral de 2015.

Otra diferencia es que la aprobación de las circunscripciones electorales en 2015 tuvo una duración de 1 día, mientras que este año se aprobaron 13, aunque Alfonzo señaló que serían utilizadas las mismas circunscripciones.

La campaña institucional y comunicacional del proceso electoral se tomó en 2015 unos 168 días, pero para 2020 serán 10 días menos. En cambio la presentación de postulaciones de candidatos este año será de 10 días, mientras que en 2015 fue de 5 días.

Aunque en el cronograma de 2015 se dio un plazo de 7 días para la subsanación de los recaudos para las postulaciones, no está incluido en el cronograma de este año.

Pero hay otro procesos que sí estuvieron incluidos explícitamente en el cronograma electoral de 2015, que no aparecen en el cronograma actual, como la auditoría a la tinta indeleble, que siempre había preparado la Universidad Central de Venezuela hasta que se negó en 2017 por la elección de la asamblea nacional constituyente.

En las elecciones de gobernadores de ese año tampoco se usó la tinta y en 2018 con las elecciones presidenciales -que no fueron reconocidas por la oposición y parte de la comunidad internacional- el OEV reportó que el CNE eliminó del cronograma de actividades el uso de la tinta indeleble.

Tampoco están incluidas las auditorías relacionadas al Sistema de Información del Elector (SIE) con el cual se le indica al elector en cuál mesa votarán y la página del cuaderno de votación donde aparecen sus datos. En 2015 se hicieron dos auditorías sobre este sistema, uno de certificación del software y otro de producción.

Igualmente la campaña electoral es diferente, pues este año solo tendrá 15 días y culminará justo el día antes de la elección, mientras que en 2015 aprobaron 21 días y terminó 48 horas antes de los comicios. El cronograma de este año tampoco contempla la aprobación del reglamento para la campaña, que en 2015 se tomó un plazo de 8 días para su discusión y ratificación.

Otro punto es el del acompañamiento internacional, ya que Javier Bertucci, excandidato presidencial, aseguró a finales de junio que las elecciones del próximo 6 de diciembre contará con observación internacional. “Este año no tendremos observación internacional, sino acompañamiento”, aseguró, pero este es un ítem que no aparece reflejado en el cronograma electoral, a diferencia de 2015 que se dedicaron 8 días a un programa de acompañamiento internacional.