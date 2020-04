Conectividad en Venezuela no soporta más exigencias - Runrun

Desde el 13 de marzo de 2020, se han registrado tres fallas eléctricas que han afectado la conectividad en ocho estados del país

El incendio en las oficinas de Cantv en el municipio Chacao, ocurrido el 5 de abril, ocasionó que la conectividad nacional cayera 50% de niveles ordinarios

Venezuela posee 3,67 Mbps de velocidad para navegar en la web y ocupa el puesto 175 de 176 en el estudio Speedtest Global Index que mide la velocidad de Internet. Además de ello, actualmente la pandemia de Covid-19 también afecta la conectividad del país debido a que hay mucha más gente requiriendo más datos con una conexión que no está preparada para ofrecerlos.

Según Andrés Azpurua director de VE sin Filtro, página web que reporta restricciones de internet en Venezuela, desde que inició la cuarentena los servicios de internet han caído de forma dramática en la mayoría de los operadores de internet. Esto se debe a que existe un consumo de datos mucho más elevado, ya que la gente busca qué hacer y con qué distraerse desde casa.

Azpurua aseguró que la cifra de velocidad de internet en Venezuela según Speedtest Global Index no es una muestra realmente representativa de todo los usuarios de internet en Venezuela, debido a que la plataforma saca sus cifras de los usuarios que ingresan a la página para verificar su velocidad de internet.

Fran Monroy, periodista especialista en informática, afirmó que las múltiples pruebas hacia los servicios de internet Cantv e Inter hace que baje el promedio. Monroy aseguró que 5 Mbps es el promedio real en conexiones fijas y 7 Mbps en conexiones móviles.

De acuerdo con Monroy la pandemia de Covid-19 es la primera en la que la población no solo se preocupa por el ancho de banda crítico venezolano, sino por el ancho de banda global, que al ser finito está de alguna manera comprometido por los hábitos que han cambiado debido a la cuarentena.

“La cuarentena afecta en grado mayúsculo a la conectividad del país. Tienes mucha más gente requiriendo más datos con una conexión que no está preparada para eso”, señaló Monroy.

“Las conexiones móviles son las que están teniendo más problemas porque evidentemente hay más saturación en las celdas. Se puede decir que en este momento, el ancho de banda en Venezuela está muy ajustado. Está sobre 500% de sobre uso de lo normal. Los fines de semana se dispara cerca del 700% de sobre uso. Son números poco manejables”, aseguró el periodista.

Sin internet no hay teletrabajo

El director de VE sin Filtro aseguró que Venezuela no está preparada para una situación de teletrabajo.

Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el estándar mínimo para que algo mínimo pueda llamarse una conexión de internet de banda ancha es 4 Mbps. “4 Mbps es más que un número más alto que se consigue de la velocidad promedio de internet en Venezuela. La gran mayoría de los venezolanos no tienen ni remotamente esos 4 Mbps”, afirmó Azpurua.

Además de ello, el director de VE sin Filtro explicó que los planes de internet que se consiguen en Venezuela tienen una cantidad mínima de bajada y una cantidad paupérrima de ancho de banda de subida. “Un ancho de banda de subida es fundamental para trabajar desde casa, porque no solo se utiliza Youtube, se está activamente mandando cosas, subiendo archivos a internet, mandando videos y audios de la cámara de suficiente calidad para que no se corte y se escuche claro”, dijo.

“La intermitencia y falta de confianza que un trabajador pueda estar siendo efectivo y productivo durante su jornada de teletrabajo, está en el aire por no haber garantías de que el internet no se corte, se ponga lento o se caiga por una cantidad de tiempo indeterminado”, indicó Azpurua.

Fallas eléctricas que han causado falta de conectividad

Desde el 12 de marzo de 2020, un día antes de que Nicolás Maduro decretara cuarentena colectiva en seis estados del país, la organización Netblocks ha reportado que tres apagones han afectado la conectividad en el país y tres plataformas han sido bloqueadas.

El 12 de marzo a las 12:30 p.m. ocurrió una falla del sistema eléctrico que afectó la conectividad en ocho estados de Venezuela: Táchira, Mérida, Barinas, Zulia, Trujillo, Falcón, Portuguesa y Lara.

Confirmed: A power outage has disrupted internet connectivity in multiple states of #Venezuela beginning 12:30 p.m. local time; real-time network data show significant impact with little sign of recovery #12Mar #Apagón #SinLuz 🔌 pic.twitter.com/JkGfAfRokV — NetBlocks.org (@netblocks) March 12, 2020

El 20 de marzo hubo un corte de energía eléctrica que ocasionó la pérdida de conectividad en siete estados del país. Táchira, Mérida, Barinas, Trujillo, Portuguesa, Lara y Zulia fueron los estados que se vieron afectados por la falla del sistema eléctrico.

El 26 de marzo se registró un apagón, a las 2:15 a.m., afectando la conectividad de 41 zonas en ocho estados de la zona oeste del país. Las zonas con falta de conectividad fueron:

-Estado Táchira: San Antonio del Táchira, Agua Mansa, San Félix, San Juan de Colón, Abejales, Ureña, San Cristóbal, La Alquitrana y Tariba.

-Estado Mérida: Buena Vista, Campo Alegre, Agua Blanca, Mérida, Ejido y Cano Raya.

-Estado Trujillo: Betijoque, Boconó, Valera, Agua Clara y Alto de Tomon.

-Estado Zulia: San Francisco, Maracaibo, Mene Grande, Barrio La Vega, Cabimas, Buena Vista, Bachaquero, Caja Seca, Lagunillas, Ambrosio y Ciudad Ojeda.

-Estado Falcón: Coro, Agua Salada, Andarreal, La Ciénaga y Carrizalito.

-Estado Lara: Arenales.

-Estado Barinas: Agua Colorada y Barinas.

-Estado Portuguesa: Barrio Ajuro.

While the world struggles to contain a pandemic, much of #Venezuela is again without electricity and sanitation. Real-time network data show impact to internet connectivity in western cities following a major power outage beginning 2:15 a.m. local time #SinLuz #26Mar🕯 pic.twitter.com/L496gOHhH6 — NetBlocks.org (@netblocks) March 26, 2020

El 5 de abril, tras un incendio en las oficinas de Cantv en el municipio Chacao, la conectividad del operador estatal ABA de Cantv cayó gradualmente ocasionando que la conectividad nacional cayera 50% de los niveles ordinarios.

Confirmed: Internet connectivity with #Venezuela's state-run operator ABA CANTV has been falling gradually after a reported fire at the company's offices in #Chacao, Caracas; national connectivity now at 50% of ordinary levels #SinInternet #5Abr 📉 pic.twitter.com/Jqk4RG91kB — NetBlocks.org (@netblocks) April 6, 2020

Bloqueos virtuales durante la pandemia de Covid-19 en Venezuela

El 18 de marzo de 2020, Netblocks reportó el bloqueo de las plataformas www.coronavirusvenezuela.info y www.presidenciave.com a través del servicio de internet ABA de Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv).

Confirmed: Network data corroborate reports from @vesinfiltro that an online health resource for #coronavirus management in #Venezuela has been blocked. The website was configured to redirect to a portal on PresidenciaVE-com, which is blocked in the same manner #COVIDー19 #18Mar pic.twitter.com/rKxhMOEMVO — NetBlocks.org (@netblocks) March 18, 2020

Luego, el 1 de abril el portal de noticias www.albertonews.com se sumó a lista de portales web de noticias bloqueados por la red ABA de Cantv. Actualmente, Cantv no permite que sus usuarios accedan a 21 plataformas digitales, en su mayoría portales de noticias.

Confirmed: Independent news platform @AlbertoRodNews has entered #Venezuela's growing list of permanently blocked websites. Restrictions were imposed by state-run network operator ABA CANTV as the outlet's offices were targeted this week during coverage of operation "#TunTun" pic.twitter.com/OPL6R99Enq — NetBlocks.org (@netblocks) April 2, 2020

Servicios de telecomunicaciones

El 22 de marzo, Nicolás Maduro anunció en cadena nacional que se emitirá un decreto que prohiba el corte de los servicios de telecomunicaciones por seis meses, a pesar de que estos no sean pagados por el usuario. Hasta la fecha de publicación de este artículo, el decreto no ha sido emitido.

Andrés Azpurua reiteró que mientras los usuarios continúen pagando sus servicios de internet y telefonía no debería haber mayor inconveniente. “Muchos servicios de telecomunicaciones en Venezuela, no todos, son más económicos en comparación a otros países. Hay servicios que ofrecen mejor conexión a internet que los servicios básicos, en ese caso, el precio se acerca más a los internacionales (…) El tema está en que si la gente no está trabajando no lo puede pagar”, dijo.

Sin embargo, Fran Monroy explicó que Conatel y las operadoras llegarán a acuerdos para ver cómo se afrontará el pago de servicios de telecomunicaciones durante la cuarentena. “Por ahora el acuerdo es “no te voy a cortar, no te voy a restringir”. Las operadoras van a dejar un paquete de minutos básicos, una bolsa de mensajes de texto básica”, afirmó Monroy.

Azpurua, director de VE sin Filtro, indicó que entre los proveedores privados de internet la conexión varía dramáticamente. “Hay algunos que te ofrecen conectividad garantizada y otros que no cuentan con la misma calidad del servicio. Puede deberse a la zona”, reiteró.

De acuerdo a Azpurua, las empresas de proveedores de internet inalámbrico que ofrecen servicios de internet a través de antena, no son de tecnología de telefonía celular ni satelitales, están creciendo en muchísimas ciudades del país. Sin embargo, Cantv sigue siendo el principal proveedor de internet residencial de Venezuela.

Monroy reiteró que para las empresas de telecomunicaciones mantener los mismos planes de servicio a sus usuarios sin que estos paguen no sería viable. “Quebrarían los pequeños y los grandes quedarían bastante golpeados”, afirmó.

El periodista aseguró que servicios como Inter y ABA de Cantv están dando más de lo que deberían dar y ya no aguantan porque las telecomunicaciones no han sido rentables durante los últimos seis años. “No ha habido actualización de precio, descapitalización o mucha inversión por falta de dinero y hasta hace seis meses de cada dólar que costaba un servicio 95 centavos lo ponía la empresa y cinco centavos lo ponía el usuario. Con ese nivel de subsidio no se puede ir a ningún lado”, señaló.