Las OPPPE de La Guaira no eran el lugar seguro que prometió el gobierno

La Alianza Rebelde Investiga (ARI) hizo un recorrido guiado por un ingeniero civil en los nueve urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) de La Guaira que deben su nombre a la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE) para entender por qué colapsaron los edificios durante los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del 24 de junio.

Aunque el gobierno de Hugo Chávez presentó las OPPPE como un proyecto habitacional digno y seguro para personas damnificadas por desastres naturales en el entonces llamado estado Vargas, hay decisiones de diseño y el incumplimiento de reglas de construcción que dificultan la evacuación de sus habitantes en el doblete sísmico.

El reportaje «Radiografía de las OPPPE de La Guaira» enumera las irregularidades identificadas en las 43 moles de 12 pisos y 3.637 apartamentos repartidos en 43 torres: 16, equivalente al 37 % del total, se desplomaron por completo.

Mientras que en 32 torres, equivalente al 74 %, se registraron denuncias sobre el veloz deterioro de las estructuras a los pocos años de la entrega de los urbanismos que incluían daños en frisos y mampostería, filtraciones y botes de aguas residuales.

La evaluación técnica realizada por el ingeniero reveló varias fallas: columnas fuera de norma que redujeron la resistencia estructural, diseños que hicieron riesgosa la evacuación para sus habitantes en los terremotos y el uso inadecuado de poliestireno que propició la humedad y el desarrollo de filtraciones.

Visita esta historia de ARI, integrada por El Pitazo, Runrun.es y TalCual, junto al consorcio de medios Venezuela Unida, en este enlace.