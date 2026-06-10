No cabe duda de que el fÃºtbol es el mÃ¡s universal de los deportes, algo que podemos corroborar al observar la composiciÃ³n de la OrganizaciÃ³n de las Naciones Unidas (ONU): esta registra oficialmente 193 Estados miembros, ademÃ¡s de otras dos entidades con un estatus especial.

Por su parte, la FIFA cuenta con 211 asociaciones nacionales afiliadas distribuidas en seis confederaciones continentales, cifra superior a la cantidad de estados soberanos reconocidos por la ONU, ya que la FIFA permite la participaciÃ³n independiente de territorios y naciones constitutivas.

En cuanto al impacto en la poblaciÃ³n mundial, las cifras oficiales de la Encuesta de la FIFA superan los 270 millones de jugadores organizados. AdemÃ¡s, se calcula que hasta 1000 millones de personas lo practican con regularidad o de manera casual. El fÃºtbol se mantiene como el deporte rey, con mÃ¡s de 3500 a 4000 millones de aficionados de los 8000 millones de habitantes del planeta.

Cuando los dictadores tambiÃ©n querÃ­an levantar la copa

Como veremos, la Copa Mundial 2026, tal como ha sucedido con las anteriores, producirÃ¡ un efecto de atenciÃ³n mayÃºsculo â€”superior, incluso, al causado por los Juegos OlÃ­mpicosâ€”, a lo que se suma que, por primera vez, participarÃ¡n selecciones de 48 paÃ­ses en tres naciones del continente americano: MÃ©xico, Estados Unidos y CanadÃ¡.

En otras ocasiones, su trascendencia planetaria ha llevado a que gobiernos autoritarios y dictatoriales intentaran manipular e instrumentalizar histÃ³ricamente la Copa Mundial de FÃºtbol como herramienta de propaganda para legitimarse y mantenerse en el poder.

Los casos mÃ¡s notorios los registra la historia:

Mussolini, 1934

El primero fue el de Benito Mussolini en 1934, con la celebraciÃ³n de la segunda Copa del Mundo: el dictador fascista aprovechÃ³ el torneo para proyectar fervor nacionalista y exhibir la supuesta superioridad de su rÃ©gimen.

Videla, 1978

El segundo fue Argentina 1978, durante la dictadura de Jorge Rafael Videla, cuya junta militar utilizÃ³ el campeonato como una enorme vitrina de propaganda internacional para ocultar ante la opiniÃ³n pÃºblica extranjera las sistemÃ¡ticas violaciones a los derechos humanos y las desapariciones forzadas, lo que motivÃ³ una campaÃ±a de boicot al evento.

Putin, 2018

MÃ¡s recientemente, en Rusia 2018, VladÃ­mir Putin empleÃ³ el acontecimiento para impulsar el orgullo nacional y proyectar al exterior la imagen de una potencia moderna y amigable, con el fin de suavizar las tensiones geopolÃ­ticas generadas por la invasiÃ³n y anexiÃ³n de Crimea en 2014.

MonarquÃ­a de Catar, 2022

Finalmente, Catar 2022 evidenciÃ³ la pretensiÃ³n de esa monarquÃ­a del golfo PÃ©rsico de lavar su imagen a travÃ©s del deporte, con el objetivo de ganar influencia global y desviar las crÃ­ticas sobre los derechos laborales y civiles en el paÃ­s.

Un respiro en medio de la tragedia

Es evidente que el Mundial de FÃºtbol significarÃ¡ un alivio temporal ante la tragedia de los conflictos bÃ©licos que dejan profundas heridas en la humanidad, como las cruentas guerras de Rusia contra Ucrania y los conflictos del Medio Oriente, con su impacto devastador sobre las condiciones de vida de miles de millones de personas.

Aun asÃ­, el fÃºtbol resume el fervor de multitudes en todos los continentes. Para AmÃ©rica Latina es una tradiciÃ³n cultural y una fuente de alegrÃ­a; para los estadounidenses, una oportunidad de acercarse al deporte mÃ¡s universal del planeta. Para los venezolanos representa la sensaciÃ³n de una tarea nacional pendiente: llegar a la prÃ³xima cita mundialista, aunque en este camino nos hayamos acostumbrado a apoyar otras camisetas mientras esperamos que la Vinotinto haga su debut.

Transcurridas las seis semanas de fragor futbolero, con el desenlace de la partida final, la selecciÃ³n triunfadora festejarÃ¡ y el mundo volverÃ¡ a su trÃ¡gica realidad, como reza el verso del laureado poeta catalÃ¡n Joan Manuel Serrat: Â«Se acabÃ³, el sol nos dice que llegÃ³ el final, / por una noche se olvidÃ³ que cada uno es cada cual. / Vamos bajando la cuesta que arriba en mi calle / se acabÃ³ la fiestaÂ».

@froilanbarriosf | Movimiento Laborista.

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