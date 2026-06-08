Una vida de dedicación y pasión, Sada Zarikian

Este artículo está dedicado a alguien a quien me honra llamar amiga: Sada Zarikian. Cumplió 104 años el pasado 31 de mayo y partió apenas tres días después.

La última vez que la vi, hace dos años, conservaba una lucidez admirable. Conversamos largamente en una entrevista en la que habló de su vida, de Venezuela, de la educación y de tantos otros temas con la inteligencia, la agudeza y la picardía que siempre la caracterizaron. Algún día publicaré aquella conversación. Hoy agradezco haberla tenido.

Conocí a Sada en Maracay hace casi cuarenta años, durante un homenaje que la Cámara de Industriales del Estado Aragua rindió a su esposo, Esteban Zarikian, probablemente uno de los empresarios más importantes que ha tenido la industria textil venezolana. Recuerdo con claridad las palabras que él dirigió aquella noche a un Teatro de la Ópera repleto. Su discurso fue una declaración de amor a Venezuela. Me conmovió profundamente.

Sada compartió ese amor y lo convirtió en una forma de vida.

La suya fue una existencia extraordinaria. Nació en Estambul, en Turquía, y terminó haciendo de Venezuela su patria por elección y por convicción. Acompañó a su esposo en el crecimiento de una empresa emblemática, formó una familia sólida y dedicó buena parte de sus energías a servir a los demás.

Su compromiso con la educación y con la formación de nuevas generaciones fue una constante. Participó activamente en la Asociación de Guías Scouts de Venezuela hombro a hombro con Kathy Phelps, a quien admiraba profundamente, y más tarde fundó la Venezuelan American Association of University Women (VAAUW), organización que continúa trabajando por abrir oportunidades educativas para los venezolanos. Lo que para muchos parecía una misión imposible, ella lo enfrentó con perseverancia, disciplina y una fe inquebrantable en el poder transformador del conocimiento. Como si todo ello no bastara, también asumió importantes responsabilidades al frente de los hoteles Eurobuilding.

Nuestra amistad comenzó gracias a un artículo que escribí titulado Venezolanos porque así lo quisieron, en el que cité aquellas palabras de Esteban Zarikian que tanto me habían impactado años antes. Poco después recibí una llamada telefónica suya.

—Quiero invitarte a almorzar porque quiero conocerte.

Era Sada, directa y decidida, como siempre fue.

Aquel almuerzo se prolongó durante horas. Descubrimos afinidades que iban mucho más allá de las coincidencias circunstanciales. Compartíamos la pasión por la vida, la familia, la educación y el compromiso de apoyar a otras mujeres para que desarrollaran todo su potencial. Esa misma tarde me reclutó para la VAAUW.

—Aunque vivas en Maracay —me dijo.

Y aquí sigo, tantos años después, agradecida por aquella invitación y emocionada al recordarla.

Hasta casi el final de sus días mantuvo intacta la fuerza de su carácter, la pasión de sus convicciones y el compromiso con las causas en las que creía. Su espíritu emprendedor, su capacidad para superar obstáculos y su permanente disposición a servir fueron una inspiración para quienes tuvimos el privilegio de conocerla.

Sabíamos que este momento llegaría. Sin embargo, cuesta aceptar que ya no podré volver a escuchar su voz ni agradecerle personalmente su amistad, su ejemplo y tantas enseñanzas que me regaló a lo largo de los años.

Queda su legado.

Un legado construido con trabajo, generosidad y visión de futuro. Un legado del que su familia, sus amigos y quienes compartieron alguna etapa de su camino pueden sentirse profundamente orgullosos.

Me alegra que Venezuela haya sido el país que Sada escogió para echar raíces y desplegar todo su talento. Y me alegra también que nuestra nación haya recibido tanto de ella.

Su vida demuestra que la verdadera grandeza no se mide por los años vividos, sino por la huella que se deja en los demás.

Y la huella de Sada Zarikian permanecerá por mucho tiempo entre nosotros.

@cjaimesb

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es