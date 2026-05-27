Los CPT fueron creados para sustituir los sindicatos y acosar la propiedad privada

Un acuerdo inaceptable en el Foro de DiÃ¡logo Social

En un reportaje del sitio web Infobae publicado el 22 de mayo de 2026 se informa que Â«Gobierno, sindicatos y empresarios negocian regular los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT)Â», y se destaca Â«la disposiciÃ³n mostrada por el Ejecutivo y las centrales oficialistas en el marco del Foro de DiÃ¡logo Social que promueve la OrganizaciÃ³n Internacional del Trabajo (OIT)Â», confirmando asÃ­ el acercamiento del chavismo con los patronos en el contexto del “nuevo momento polÃ­tico” inaugurado el 3 de enero, tras el ataque militar de Estados Unidos.

Resulta asombroso que en la agenda del Foro Social aÃºn se mantenga la permanencia de los CPT en el paÃ­s, con la anuencia de los diferentes actores sociales que integran la instancia â€”centrales sindicales, FedecÃ¡maras y la OITâ€”, ya que la posiciÃ³n del rÃ©gimen es mantener esta figura creada para atentar contra la libertad sindical y la propiedad privada.

Origen y propÃ³sito: sustituir los sindicatos

Los CPT forman parte del proyecto de Estado Comunal desde 2007. Su objetivo, originalmente trazado, es implantarlos como una organizaciÃ³n de los trabajadores sustituta de los sindicatos y como mecanismo de control del Estado sobre las empresas privadas y pÃºblicas. Quien no lo entienda asÃ­ debe remitirse a las normativas creadas ilegalmente desde 2017.

La propuesta inicial de los CPT se planteÃ³ en la fracasada reforma constitucional de 2007, sometida por Hugo ChÃ¡vez al paÃ­s y derrotada en el referÃ©ndum del 2 de diciembre de ese aÃ±o. El intento no se detuvo allÃ­: continuÃ³ presente en los Planes SimÃ³n BolÃ­var elaborados por asambleas tumultuarias en Guayana y en los textos de las leyes orgÃ¡nicas comunales aprobadas de manera Ã­rrita por la Asamblea Nacional en diciembre de 2010.

Una larga cadena de ilegalidades

Posteriormente se incluyeron en los artÃ­culos 497 y 498 del ilegal Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley OrgÃ¡nica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (DLOTTT), impuesto por Hugo ChÃ¡vez mediante una ley habilitante en 2012 destinada a atender catÃ¡strofes naturales, aunque la cuarta disposiciÃ³n transitoria de la ConstituciÃ³n de la RepÃºblica Bolivariana de Venezuela (CRBV) seÃ±ala expresamente que la aprobaciÃ³n de esa ley corresponde a la Asamblea Nacional.

Entre tropelÃ­as y abusos de poder, una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada ilegalmente por el Ejecutivo de NicolÃ¡s Maduro â€”en violaciÃ³n de las normas constitucionales de convocatoriaâ€” instalÃ³ este adefesio jurÃ­dico de corte corporativo y aprobÃ³ finalmente la Ley de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras (CPTT) en 2018.

QuÃ© son y quÃ© hacen los CPTT

Por consiguiente, cuando leemos en la nota de prensa que Â«Gobierno, empresarios y sindicalistas avanzan en la discusiÃ³n para regular los llamados Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras (CPTT)Â», nos resulta inaceptable seguir tolerando una Â«figura laboralÂ» completamente ajena y contraria al diÃ¡logo social en las relaciones de trabajo.

Bien sabemos que, en la norma promulgada en febrero de 2018, los CPTT deben funcionar en todas las Â«entidades de trabajoÂ» para Â«impulsar, evaluar y controlar los procesos de producciÃ³n, abastecimiento, comercializaciÃ³n y distribuciÃ³n de los bienes y servicios para satisfacer las necesidades del puebloÂ».

Asimismo, la ley de los CPT indica que cada consejo debe contar con un Â«trabajador milicianoÂ» e incluye entre sus atribuciones Â«conocer, evaluar y fiscalizar los procesos de producciÃ³n, abastecimiento, comercializaciÃ³n y distribuciÃ³n de productos y servicios de la entidad de trabajoÂ». Adicionalmente, en cuanto a su estructura organizativa, el CPTT asume las funciones correspondientes a los sindicatos y gremios.

La posiciÃ³n contradictoria del empresariado

Aunque FedecÃ¡maras rechaza esta figura por atentar contra la propiedad privada, el secreto industrial y la paz del clima laboral, resulta extraÃ±o â€”y complaciente con el rÃ©gimenâ€” que el empresariado venezolano Â«prefiera que los CPTT solo se aplicaran a los entes pÃºblicos y que, en caso de continuar actuando en el sector privado, se restrinjan sus funciones en temas como el secreto industrial y los proyectos gerencialesÂ».

Por otra parte, la investigaciÃ³n seÃ±ala que Â«la ComisiÃ³n de Encuesta de la OIT, considerada el mÃ¡ximo mecanismo de investigaciÃ³n de la instituciÃ³n para casos graves de violaciones laborales, estÃ¡ a favor de eliminar los CPTT; sin embargo, el oficialismo descarta esta idea argumentando que existen unos 40 000, razÃ³n por la cual les serÃ­a difÃ­cil suprimirlos de un plumazoÂ».

Un modelo con raÃ­ces en el autoritarismo del siglo XX

Cabe aclarar que los consejos de trabajadores tuvieron un origen autÃ³nomo y obrero en la RevoluciÃ³n rusa de 1917, asÃ­ como en Italia y Alemania en 1918; Stalin luego los cooptÃ³ en la URSS, convirtiÃ©ndolos en instrumentos de control del Estado orientados a transformar los sindicatos en figurines despojados de toda representaciÃ³n autÃ³noma de los trabajadores. AsÃ­ ocurriÃ³ durante el transcurso del siglo XX, hasta la desapariciÃ³n definitiva de la URSS y el bloque soviÃ©tico de Europa del Este en 1990.

Su versiÃ³n mÃ¡s moderna han sido los ComitÃ©s de Defensa de la RevoluciÃ³n cubanos, convertidos en policÃ­as del pensamiento y de la libertad de expresiÃ³n ciudadana. Por tanto, mantenerlos en nuestro paÃ­s representa un exabrupto de mÃ¡s en el Foro Social convocado para cumplir con los convenios 87 (Libertad sindical), 26 (Salario mÃ­nimo) y 144 (Reuniones tripartitas).

Lo inservible debe desecharse

Estos CPT venezolanos son reminiscencias del rÃ©gimen chavista en agonÃ­a, mampara de un Estado Comunal autoritario cuya presencia solo pretende mantener desde el poder un control injustificable e inaceptable sobre las relaciones de trabajo. Si estamos ante un Â«nuevo momento polÃ­tico a partir del 3 de eneroÂ», lo inservible debe desecharse.

Finalmente, segÃºn indica el trabajo periodÃ­stico, Â«en un plazo no mayor de 15 dÃ­as se debe presentar en la mesa del DiÃ¡logo Social la propuesta de reglamento de los CPTTÂ». Esperamos que los integrantes de esta instancia laboral, que se reÃºne desde 2022 sin resultado alguno mÃ¡s allÃ¡ de la frustraciÃ³n y el desengaÃ±o, no pierdan mÃ¡s tiempo y asuman la posiciÃ³n que requiere el pueblo venezolano: abocarse a restablecer el poder adquisitivo mediante el desarrollo concreto de las convenciones colectivas, la seguridad social integral y el trabajo digno.

@froilanbarriosf | Movimiento Laborista.

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