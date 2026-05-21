La fortaleza de mostrarnos humanos

Hace algunos años resultaba inimaginable poder hablar abiertamente sobre el cambio y la salud mental. Ambos temas parecían reservados al silencio, al juicio social o incluso a la incomodidad colectiva. Hoy en día, afortunadamente, comenzamos a entender que estas conversaciones, más que un tabú, pueden convertirse en motores de transformación capaces de cambiar vidas y ayudar a otros desde nuestras propias experiencias.

La apertura que hemos desarrollado como sociedad nos permite identificar cuán humanos podemos ser frente a las distintas situaciones que se presentan a lo largo de nuestro recorrido. También nos permite reconocer lo vulnerables que podemos sentirnos en determinados momentos, entendiendo finalmente que vulnerabilidad no significa debilidad.

Pedir ayuda o hablar abiertamente de nuestras emociones no fue un cambio que ocurrió de la noche a la mañana. Ha sido un proceso constante que, con el paso del tiempo, ha permitido que la salud mental deje de verse como un tema oculto para convertirse en una conversación necesaria. Sin embargo, también es cierto que para muchas personas sigue siendo difícil hablar de aquello que sienten, porque no todos están preparados o dispuestos a revelar el verdadero significado de la vulnerabilidad humana.

Bajo mi punto de vista, hablar de cambio y de salud mental no necesariamente debe interpretarse como una señal de fragilidad. Por el contrario, debe verse como una fortaleza personal desde la cual cada ser humano tiene la capacidad de ayudar, inspirar y transformar a otros.

El verdadero problema no radica únicamente en cuál es la emoción que sentimos, sino en cómo decidimos enfrentarla, qué aprendemos de ella y cómo evitamos que el miedo termine paralizándonos. A veces el temor no solo aparece por sentir determinadas emociones, sino también por compartirlas. Sin embargo, cuando comenzamos a verlas como oportunidades de mejora y crecimiento, descubrimos en ellas una posibilidad real de evolución personal.

Como seres humanos tendemos muchas veces a esconder nuestra autenticidad y a mostrar únicamente una parte de lo que somos. Vivimos en una sociedad profundamente digitalizada y comunicacionalmente compleja, donde pareciera existir una presión constante por aparentar perfección. Y aunque debemos ser cuidadosos con lo que compartimos, también necesitamos ser cada vez más auténticos y más humanos para generar conexiones reales y construir puentes de valor.

Desde nuestras posibilidades individuales debemos contribuir a crear una sociedad más justa, más empática y más consciente. Sensibilizarnos ante el cambio y querer convertirnos en agentes positivos demuestra nuestras ganas de trascender con acciones y hechos capaces de transformar vidas y enseñarnos constantemente.

La verdadera fortaleza humana, así como el liderazgo y la autogestión emocional, se refleja en cómo enfrentamos nuestros cambios y emociones sin perjudicar a otros. Se trata de transformar aquello que sentimos en herramientas para descubrir el potencial humano que existe en nosotros y en quienes nos rodean.

Contar con una salud mental y aprender a gestionar nuestras emociones nos permite ser más humanos y transformar una sociedad totalmente digitalizada en una sociedad que necesita urgentemente equilibrio: una combinación entre humanidad y tecnología donde ninguna sustituya a la otra.

El gran reto de la sociedad actual no debería ser únicamente hablar desde las tendencias o desde la necesidad de pertenecer, sino hacerlo desde nuestras propias vivencias, nuestros objetivos y nuestras experiencias personales. Allí radica realmente la satisfacción de ayudar y transformar a otros: en comprender que nuestras historias, incluso las más difíciles, también pueden ser en herramientas de cambio para alguien más.

@eduardofrontado

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