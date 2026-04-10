Educar en tiempos de conflicto

Resulta preocupante observar que, en un momento tan crucial como el que vivimos —marcado por conflictos, guerras y una creciente ambición de poder y superioridad—, no nos detengamos a reflexionar sobre cómo nuestra actitud ante la vida, nuestros valores y nuestra educación juegan un papel determinante en la formación de agentes de cambio positivo.

Transformarse, en el sentido más profundo de la palabra, implica comprender y ampliar la mirada. En una sociedad como la actual, profundamente interconectada y llena de posibilidades, urge repensar el papel de la educación como factor diferenciador. Solo a través de ella será posible construir una visión más humana de la realidad que enfrentamos.

Hablar de una mirada más humana no implica imponer lecciones ni pretender cambios inmediatos. Se trata, más bien, de hacer un llamado a la reflexión en tiempos donde la superioridad parece haberse convertido en la moneda de cambio dominante. ¿Cuán humanos, cuán educados y cuán preparados estamos para reconocer en nuestras diferencias una oportunidad de crecimiento?

Puede que hablar de diálogo y crecimiento suene a lugares comunes en medio de tanta tensión global. Sin embargo, en la medida en que falten educación y civismo dentro del entramado social, continuarán prevaleciendo la envidia, las rencillas personales y la ambición desmedida de poder. Y esos caminos, está demostrado, no conducen a soluciones reales.

Es urgente comprender el verdadero significado de educar y humanizar. Preguntarnos qué tipo de empatía estamos dispuestos a ejercer en tiempos tan complejos. Porque los tiempos difíciles no deberían ser escenario para imponer superioridades, sino para construir unión, visión compartida y cambios profundos.

También es en estos contextos donde se revela cuán preparados estamos para aplicar valores justos, equitativos y humanos en la resolución de conflictos. La abundancia de guerras y enfrentamientos nos distrae de lo esencial: la dimensión afectiva, la capacidad de comprender al otro y la responsabilidad de transformar cada experiencia en una oportunidad de crecimiento personal y colectivo.

Se habla constantemente de liderazgo, de políticas y de estructuras. Pero el verdadero liderazgo no se impone a través de la fuerza. Liderar implica educarse para entender las necesidades de cada sector de la sociedad y reconocer que la suma de las partes es lo que verdaderamente construye la fuerza colectiva.

Surge entonces una pregunta inevitable: ¿puede existir preparación política sin preparación humana? Difícilmente. La capacidad de afrontar estos tiempos con empatía, liderazgo y educación solo será posible cuando entendamos que el cambio global comienza en lo individual y se proyecta hacia lo colectivo.

Hoy más que nunca existe una necesidad urgente de diálogo. De comprender que lo humano nos identifica y que las diferencias, lejos de separarnos, pueden unirnos. La vida no es una competencia basada en la destrucción del otro, sino un ejercicio constante de paciencia, aprendizaje y construcción.

Como humanidad, somos responsables de armar el rompecabezas que definirá nuestro futuro. Y ese rompecabezas solo podrá completarse si colocamos, en el centro, la educación, la empatía y la voluntad de convivir.

@eduardofrontado

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