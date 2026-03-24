La imagen, el prejuicio y el reto de humanizarnos

Como seres humanos, alguna vez nos hemos detenido a pensar cuán importante es la imagen y cómo nos perciben los demás. Nuestra apariencia comunica. Dice algo de lo que somos, de lo que transmitimos, de nuestra esencia personal y laboral, e incluso de nuestras aspiraciones, sueños y metas. La imagen es un lenguaje silencioso que habla antes que nuestras palabras.

En un mundo tan interconectado como el actual, los prejuicios sociales siguen manifestándose, especialmente al momento de contratar, de elegir con quién trabajar o de aceptar en nuestro entorno a alguien que consideramos “distinto”. Pero, ¿qué significa realmente ser distinto? ¿Y quién define lo tradicional? Cada ser humano posee algo que lo hace sobresalir; la diferencia no es una anomalía, es una característica inherente a nuestra condición humana.

Por mi experiencia como conferencista motivador, he vivido en carne propia lo que significa el prejuicio en toda su esencia. En ocasiones, la primera impresión no conecta con lo que soy ni con lo que ofrezco. Algunas personas no logran comprender de inmediato el impacto de mi mensaje, quizá porque su percepción inicial está condicionada por estereotipos o ideas preconcebidas. Sin embargo, cuando se permiten escuchar más allá de la apariencia, descubren el verdadero valor de la experiencia.

Uno de los grandes retos de transformación que enfrenta nuestra sociedad es dejar de guiarnos por prejuicios y creencias limitantes. Vivimos en una realidad cambiante, dinámica, diversa. Lo que ayer parecía norma hoy se redefine constantemente. Aferrarnos a esquemas rígidos nos impide evolucionar.

Más que juzgar lo que está bien o mal según parámetros tradicionales, deberíamos evaluar el impacto comunicacional y humano de cada persona. Valorar las potencialidades individuales más allá de la apariencia física es un acto de madurez social. La imagen es importante, sí, pero no puede convertirse en una barrera que opaque el talento.

La humanización no debe ser un concepto abstracto ni un discurso vacío. Cuando hablamos de una sociedad más humana, no hablamos de mirar con lástima, sino de comprender el impacto que cada individuo puede generar en su entorno. Humanizar es reconocer capacidades, talentos y posibilidades de transformación.

La verdadera comunicación comienza cuando entendemos la diferencia como un talento y no como un prejuicio. El prejuicio condiciona decisiones que, en muchos casos, no son las correctas. Forma parte de esas creencias limitantes que nos atan a visiones reduccionistas y nos impiden ver el potencial completo de quienes nos rodean.

El cambio real llegará cuando el factor inclusivo comience por nosotros mismos. La inclusión no es solo un discurso políticamente correcto; es un ejercicio interno de revisión. Implica evaluarnos por nuestros propios talentos y dejar de definirnos —y definir a otros— por etiquetas.

Ser inclusivo no es únicamente utilizar determinadas palabras; también es un asunto gestual, de trato, de actitud. Incluir es no mirar con lástima, es identificar talentos y reconocer aportes. Es comprender que una persona no puede ser reducida a su apariencia física. Es descubrir cómo su lenguaje, su energía y su presencia enriquecen las relaciones humanas.

Como humanidad, no tenemos derecho a condicionar a nadie por lo que creemos ver a simple vista. Nuestra percepción siempre será parcial. Recordemos que lo humano nos identifica y que lo distinto, lejos de separarnos, es precisamente lo que nos une y nos permite crecer como sociedad.

@eduardofrontado

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