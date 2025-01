Opinión

Inclusión y neurodivergencia: más allá de las etiquetas políticas

Eduardo Frontado 29/01/2025

Las personas neurodivergentes no tenemos por qué alinearnos con posturas de izquierda o derecha

Tras reflexionar profundamente sobre la etiqueta “izquierda woke”, que se ha extendido para describir a quienes defendemos la inclusión y la diversidad, es imperativo cuestionar su pertinencia en el caso de las personas neurodivergentes. Esta categorización no solo es reductiva, sino que también simplifica en exceso las realidades de un grupo extremadamente diverso.

La inclusión no debe ser apropiada como una bandera política. Las personas neurodivergentes no tenemos por qué alinearnos con posturas de izquierda o derecha. Nuestro objetivo es mucho más simple y esencial: desarrollarnos de manera natural en una sociedad que, históricamente, ha privilegiado lo convencional sobre lo diferente. Este enfoque nos recuerda que nuestras luchas no son partidistas; son profundamente humanas.

Si bien los programas de inclusión existentes no están exentos de fallos, han abierto puertas importantes. Han permitido que las empresas empiecen a reconocer el talento y la valía de las personas neurodivergentes. Aunque imperfectos, estos programas son un avance crucial hacia una sociedad más justa y equitativa.

Aceptar la neurodivergencia como una cualidad única no debería llevar a la victimización. Más bien, debe verse como una fuente de fortaleza y crecimiento. Negar esta realidad es negarnos a nosotros mismos. Si bien todos compartimos una humanidad común, reconocer nuestras diferencias es clave para formar identidades que contribuyan al bienestar colectivo.

Abogar por un mundo donde todos tengamos los mismos derechos y deberes no es una postura ideológica, sino un acto de justicia social. Defender nuestro derecho a vivir una vida digna y plena no nos convierte en partidarios de una corriente política, sino en agentes de cambio que buscan erradicar prejuicios persistentes.

La tecnología nos ha brindado herramientas valiosas para informarnos y avanzar. Pero la información, por sí sola, no basta. Necesitamos regresar a lo humano, reflexionar sobre cómo estas herramientas pueden integrarse en una lucha que, en última instancia, busca un mundo más empático y justo.

Participar en programas de inclusión laboral y aportar al bien común no significa adherirse a una ideología específica. Significa asumir la responsabilidad de ser personas conscientes y comprometidas. Hemos tenido que superar nuestros propios prejuicios y luchar por un espacio digno en una sociedad que todavía tiene mucho que aprender sobre la diversidad.

Hoy, más que nunca, es fundamental reafirmar que lo humano nos define y lo diferente nos une. La inclusión no es una moda ni un símbolo; es un derecho y una responsabilidad compartida. Sigamos trabajando hacia una sociedad donde cada diferencia sea una fortaleza y no una limitación.

