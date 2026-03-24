Trump, un aliado impredecible

Contar con el presidente Trump como aliado es estar sujeto a incertidumbres. A veces apoya a sus aliados naturales y otras los fustiga. QuizÃ¡ procede de buena fe, pero su visiÃ³n para hacer nuevamente grande a su paÃ­s tiene un sesgo hacia los negocios que no le genera simpatÃ­as. En el caso de los venezolanos, agradecemos su decisiÃ³n audaz y exitosa de extraer a la pareja Maduro Flores y entendemos su cautela de mantener provisionalmente a Delcy RodrÃ­guez en Miraflores.

Sin embargo, muchos percibimos que su prioridad no pareciera ser contribuir a restaurar la democracia. Tenemos las opciones de callar, de convencerlo de que los hermanos RodrÃ­guez lo estÃ¡n vacilando o de marcar distancia.

Â¿Nos conviene callar?

Siempre ha sido la opciÃ³n mÃ¡s fÃ¡cil, pero frecuentemente la mÃ¡s cobarde. Entendemos que en estos momentos muchos dirÃ¡n que no es polÃ­ticamente correcto decir lo que se piensa. Alegan que el presidente Trump tiene poder y lo ejerce a discreciÃ³n. En su Ensayo sobre la ceguera, Saramago fustiga a quienes prefieren callar ante las injusticias. En el mismo, solo una mujer no pierde la vista, simula ser ciega y actÃºa como guÃ­a del grupo. Tenemos una lÃ­der que tiene esa caracterÃ­stica. Confiamos en que MarÃ­a Corina hable oportunamente, asÃ­ como algunos de nuestros polÃ­ticos que parecen ciegos y mudos.

Â¿Es posible convencer a Trump?

No es fÃ¡cil, ya que Ã©l considera que actÃºa cÃ³mo debe ser, ese comme il faut que dicen los franceses, y que Ã©l interpreta a su real saber y entender. Mantener a Delcy RodrÃ­guez mientras se desmantela el aparato represor del rÃ©gimen tiene lÃ³gica. Sin embargo, en lugar de desbaratar ese andamiaje ella lo estÃ¡ reforzando. DestituyÃ³ al ministro de la Defensa, general Padrino LÃ³pez, que pecÃ³ por alcahueta, pero lo sustituyÃ³ por el general Gustavo GonzÃ¡lez LÃ³pez, seÃ±alado por vÃ­ctimas y familiares como responsable de encarcelamientos injustos y de manejar centros de tortura. El capitÃ¡n Carlos Nieto Quintero, expreso polÃ­tico hoy en el exilio, denunciÃ³ nuevamente al contralmirante GermÃ¡n GÃ³mez Lares, nuevo director de Contrainteligencia Militar, por haberlo torturado. Otros cargos claves son ocupados por personas que ya pusieron la torta.

Mientras tanto, los paramilitares armados y financiados por ChÃ¡vez-Maduro, y protegidos por los hermanos RodrÃ­guez y Diosdado Cabello, siguen agazapados, listos para agredir y los organismos formales siguen encarcelando y torturando. El rÃ©gimen se niega a excarcelar a todos los presos polÃ­ticos, la pobreza aumenta y la inflaciÃ³n sigue disparada.

Con respecto a nuestros activos en el exterior, serÃ­a un grave error que le permitiera a la tutelada el acceso al oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra y que Delcy tome CITGO. Este complejo refinador de petrÃ³leo es importante para la recuperaciÃ³n en menor tiempo de la economÃ­a venezolana. Las demandas en su contra son realmente por deudas del Estado, que este deberÃ¡ reconocer. Esperemos que la pretensiÃ³n de designar a AsdrÃºbal ChÃ¡vez en CITGO sea objetada por Washington.

Pareciera que el presidente Trump estÃ¡ siendo sorprendido por no conocer el juego de barajas, conocido como truco, que practica su tutelada. Alguien debe decirle que se le estÃ¡ enredando el papagayo. OjalÃ¡ lea los mensajes de Rafael Araujo, el popular hombre del papagayo, presente en todas las protestas cÃ­vicas.

Â¿QuÃ© es marcar distancia?

No es enfrentar al hombre mÃ¡s poderoso del mundo. Es defender cÃ­vicamente a nuestro paÃ­s y a la democracia. Uno se puede mudar de casa, de ciudad e incluso de paÃ­s, pero, como escribiÃ³ JuliÃ¡n MarÃ­as, de donde uno no puede irse es de la patria, porque siempre la lleva consigo, en el corazÃ³n y en la memoria. Estemos en Venezuela o formemos parte de la diÃ¡spora, siempre lucharemos por tener democracia y un paÃ­s desarrollado. Nos permitimos insistir en la necesidad de publicar un manifiesto dirigido al presidente Trump, firmado por intelectuales, estudiantes, gremios profesionales, sindicatos, ONG, empresarios y polÃ­ticos, expresando nuestras inquietudes y seÃ±alando la ruta para la realizaciÃ³n de elecciones.

Como (habÃ­a) en botica

Las hermanas Samanta (16 aÃ±os) y Aranza HernÃ¡ndez siguen presas por ser hermanas de un militar exiliado.

El 3 de mayo del 2005, Gente del PetrÃ³leo y Unapetrol le enviamos una carta a AlÃ­ Moshiri, entonces presidente de Chevron Venezuela, empresa socia minoritaria de PDVSA en Ameriven, reclamando el despido de trabajadores por motivos polÃ­ticos. Moshiri ya no estÃ¡ en Chevron y, al parecer, desea invertir en nuestro paÃ­s. Bienvenido, pero ojalÃ¡ pida disculpas.

Lamentamos los fallecimientos de RÃ©gulo Estrada y de Omar Carrizo Leal, compaÃ±eros de nuestras dos organizaciones. Â¡No mÃ¡s prisioneros polÃ­ticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

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