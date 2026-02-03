Trump: lo bueno, lo malo y lo feo

En la película de Sergio Leone El bueno, el malo y el feo, cada protagonista se identifica como portador de una de esas características, pero en la vida real quizá todos tenemos algo de bueno, de malo y de feo. La diferencia está en la magnitud relativa de cada uno de esos atributos, así como la influencia que el portador tiene sobre otros. En el caso del presidente del país más poderoso del mundo es de vital importancia que lo bueno predomine sobre lo malo y que lo feo sea muy poco. Respetamos otras percepciones, pero no sería honesto callar ante su actuación en Venezuela

Lo bueno de Trump

El presidente Trump procede correctamente al combatir a un régimen criminal que apoya a terroristas, al narcotráfico y a guerrilleros del ELN y de la FARC, que sostiene económicamente a Cuba a cambio de soldados que protegían a Maduro, que espían a nuestros militares y controlan registros, notarías, cedulación y pasaportes. Además, que cede espacios que no les corresponden a los gobiernos dictatoriales de Rusia, China e Irán, y que es fuente de desestabilización de gobiernos democráticos.

Trump tenía razones de peso para extraer a los Maduro-Flores. Los venezolanos agradecemos esta acción, ya que desde el año 2000 padecemos los rigores de un régimen que encarcela, tortura, asesina y confisca los bienes de opositores, se ha robado varias elecciones y ha destruido nuestra economía, todo lo cual ha obligado a emigrar a unos nueve millones de ciudadanos.

La ONU, la OEA y la Corte Penal Internacional no han cumplido a cabalidad la responsabilidad de proteger y la mayoría de los gobiernos democráticos solo hacen declaraciones diplomáticas o aplican sanciones leves ante las violaciones a los derechos humanos.

Lo malo de Trump

Señalar de delincuentes a los venezolanos que legal o ilegalmente están en Estados Unidos es inaceptable. Deportar a quienes estaban protegidos con el permiso temporal de residencia (TPS) o en espera de solicitud de asilo es un abuso y los atropellos cometidos por algunos agentes del ICE ameritan repudio.

Hundir lanchas de narcotraficantes no es el procedimiento adecuado para combatir el tráfico de drogas y dispararles a dos náufragos es criminal. La etapa de estabilidad política se logra sacando a Diosdado Cabello y desarmando a los paramilitares del régimen. La Fuerza Armada no es el problema y solo un grupo pequeño de generales están involucrados en el narcotráfico.

Generalizar es injusto y despierta el esprit de corps, es decir que cohesiona a los militares. Pretender mantener a Delcy Rodríguez mientras se recupera la economía venezolana es un grave error. Esa recuperación solo es posible con un gobierno democrático y es una etapa que corresponde realizar a los venezolanos.

Lo feo de Trump

Dibujar el mapa de Venezuela como si fuese parte de Estados Unidos y declarar que está a cargo de nuestro país es rechazado por los venezolanos. Como quien esto escribe también tiene nacionalidad canadiense, rechazo el trato desconsiderado hacia su aliado más fiel. Imponer tarifas como garrote, mencionar al primer ministro Mark Carney, como si fuese gobernador del estado 51, propiciar que la provincia de Alberta se una a Estados Unidos y declarar que sin ese país Canadá no tiene vida es una grosería y un error grave.

Qué debemos hacer los venezolanos

Además de respaldar a Edmundo González, nuestro presidente electo, y el liderazgo de María Corina Machado, debemos cesar las descalificaciones a dirigentes cuyas trayectorias indican que no son colaboracionistas del régimen, aunque algunos han procedido de manera egoísta en defensa de sus intereses o han dado declaraciones poco afortunadas.

Debe cesar la “liderofagia”, como la llama el distinguido sociólogo Tulio Hernández. Desde luego que Timoteo Zambrano, Herman Escarrá, Brito, Luis Parra, Juan Carlos Alvarado, Bernabé Gutiérrez y alguno que otro que se me escapa son claramente aliados del régimen. No es justo tildar de colaboracionistas a otros que a veces han criticado a María Corina o han apoyado elecciones después del fraude del 28J. Capriles, Guaidó, Vecchio, Smolansky, Pizarro, Blyde, Leopoldo y otros que las redes satanizan sin pruebas deben participar en un gran acuerdo para garantizar estabilidad al nuevo gobierno que aspiramos sea el de Edmundo González.

Como abundan los malpensados, aclaro que no voy a regresar a Venezuela porque ya no tengo nada que aportar. A estas alturas, a pocos días de cumplir 85 años, se me olvidó la agricultura y no llegué a aprender sobre petróleo.

Como (había) en botica

Vasili Nebenzia, embajador de Rusia en la ONU declaró que no hay duda de que altos funcionarios venezolanos colaboraron en la captura de los Maduro-Flores. Deben crecer las sospechas en el PSUV.

Bravo por los familiares de los presos políticos que se mantienen en vigilia para exigir la libertad.

Lamentamos los fallecimientos de Pedro J. Sánchez M. y Ricardo Segundo Sánchez Flores, compañeros de Gente del Petróleo y de Unapetrol.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es