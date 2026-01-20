En los inicios de la II Guerra Mundial los ejércitos aliados que luchaban en contra del totalitarismo nazi solo sufrieron derrotas. La pérdida de Checoeslovaquia, Polonia, Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia culminó con el retiro desde las playas de Dunkerque hacia el Reino Unido.

El panorama era oscuro para la democracia. Sin embargo, en 1942, los aliados lograron la victoria contra Rommel en El Alamein. En esa ocasión, Winston Churchill advirtió que “ese no era el fin, tampoco el principio del fin, pero es quizá el fin del principio”. Guardando las distancias, podemos decir que la justificada extradición del criminal Nicolás Maduro y su sustitución provisional por Delcy Rodríguez no es el fin del régimen, ya que la represión y el control de los poderes del Estado está aparentemente vivito y coleando, aunque debilitado.

Tampoco es el fin del principio, ya que desmontar la estructura delictiva que logró consolidarse en el transcurso de 27 años no se logra de un día para otro. Sin embargo, el enjuiciamiento de Maduro es un punto de inflexión que marca el fin del principio. El régimen criminal está herido de muerte.

Un escenario no previsto

Es interesante que parece que nadie de la oposición planteó el escenario que estamos viviendo. Después de los hechos, hasta los simples escribidores de cuartillas nos percatamos de que extraer a Maduro y sustituirlo por nuestro presidente electo Edmundo González no era viable. Esta opción hubiese requerido que Estados Unidos mantuviese una fuerza militar de ocupación, lo que no era deseable ni para los venezolanos, ni para los estadounidenses.

¿Con qué apoyo cuenta Delcy Rodríguez?

Contar con todos los gobernadores y la mayoría de los alcaldes es importante, ya que pueden paralizar al país. Aunque probablemente muchos brincarían la talanquera ya que no tienen apoyo popular y ocupan cargos por disposición del tramposo Consejo Nacional Electoral. La Asamblea Nacional es una entelequia. Todos los diputados están conscientes de que no fueron electos por el voto popular. La Fuerza Armada sí es un factor importante a favor del régimen.

Cierto, como dice María Corina, que sus integrantes no simpatizan con el régimen como quedó demostrado en los centros de votación en donde sufragaron y, además, que no se opusieron a la divulgación de las actas de votación. Sin embargo, priva la máxima de que “superior manda y subalterno obedece”. En nuestra historia moderna, el único golpe de Estado que tuvo éxito sin intervención del Alto Mando militar fue el del 18 de octubre de 1945.

Quienes podrían perturbar el gobierno de Edmundo González son los paramilitares armados por Chávez-Maduro, siguiendo órdenes de Diosdado Cabello. Sin embargo, deben tener presente que sin apoyo popular les pasaría lo mismo que a los guerrilleros de la década de los años 60.

¿Qué hacer ante un fait accompli?

Ante el hecho cumplido, en esta etapa tan compleja, es necesario tender puentes entre el equipo que está en Miraflores y el de Edmundo González-María Corina. Quizá para esto se requiera la intervención de Lula y de Petro. El retiro de Diosdado Cabello es necesario, pero facilitando su salida al exterior. En estas difíciles gestiones se tiene que contar con la participación del equipo de Marco Rubio.

Entendemos que esto no es fácil, pero el desenlace no se puede dejar solo en manos de un tercero al que agradecemos haya tomado la arriesgada y exitosa acción de haber extraído a Maduro.

El fin del principio es irreversible, pero es necesario negociar con altura y desprendimiento.

Como (había) en botica

Nuestra solidaridad con Gonzalo Himiob y Alfredo Romero, así como con el resto de los abogados del Foro Penal Venezolano, atacados injustamente por Jorge Rodríguez.

Todavía hay más de 700 presos políticos en las ergástulas del régimen y los que han sido excarcelados deben presentarse periódicamente y no pueden declarar, ni participar en actividades políticas.

Lamentamos el fallecimiento bajo custodia del régimen del preso político Edgar Torres. También lamentamos la partida de Nelson Medina, compañero de Gente del Petróleo y de Unapetrol.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es