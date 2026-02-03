González Urrutia: “Tienen que darse elecciones en el menor tiempo posible”

En una entrevista concedida a la cadena estadounidense Fox News, para el diplomático y excandidato presidencial Edmundo González Urrutia es perentorio llevar a cabo elecciones democráticas y transparentes en el menor lapso posible.

González, quien se encuentra exiliado en España luego del comicios del pasado 28 de julio de 2024, manifestó que pese a lo publicado por The Wall Street Journal, de que se estimaba un tiempo de 18 a 24 meses para efectuar nuevas elecciones presidenciales, es justo que este proceso se lleve a cabo en un lapso menor.

“Entiendo que sanar el registro electoral requiere un tiempo y por eso ellos hablan de ese periodo. Hay que recordar que el régimen en Venezuela prohibió el voto en el exterior y nuevas inscripciones, es algo que va a tomar tiempo en corregir”, opinó.

González Urrutia está claro que el chavismo apela a cualquier subterfugio para ganar tiempo y quedarse en el poder, pero ahora con el tutelaje del gobierno estadounidense percibe otra realidad.

“Hasta ahora ella (Delcy Rodríguez) ha seguido todas las sugerencias que se le han hecho”, expuso.

El político sentenció que el gobierno debe reconocer que en 2024 se fue a un proceso donde la voluntad del pueblo fue irrespetada: “A partir de esa normalidad debe arrancar la normalización de Venezuela. Tendrían que salir gente que ha copado las instituciones del Estado”.

El diplomático consideró pertinente iniciar un proceso de transición que conduzca a elecciones en el menor plazo posible y a su juicio Estados Unidos debería hacer una función de acompañamiento también por un periodo corto.

“Toda la transición a la democracia pasa por el desmantelamiento de colectivos armados y de la liberación de todos los presos políticos”, sostuvo.

González Urrutia aclaró que más de la mitad de los presos políticos todavía están detenidos: “Se han excarcelado a centenares, pero no gozan de libertad, ellos siguen con medidas cautelares, tienen que presentarse cada cierto tiempo ante un tribunal, no pueden salir del país ni dar declaraciones a medios de comunicación”.

El excandidato presidencial indicó que la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide es “el emblema del horror” y aplaudió que Delcy Rodríguez haya anunciado su cierre para convertirlo en un centro “deportivo, cultural, educativo y de recreación”.

González Urrutia destacó que los presos políticos nunca han debido estar encerrados. “Todos los centros de tortura tienen que ser cerrados”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.