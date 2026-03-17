Delcy Rodríguez designa a Asdrúbal Chávez como presidente de Citgo Petroleum

La presidenta encargada de Venezuela, con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, designó a Asdrúbal Chávez como presidente de PDV Holding Inc., Citgo Holding Inc. y Citgo Petroleum Corporation, las principales filiales de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en territorio estadounidense.

Durante el nombramiento, realizado este lunes, 16 de marzo, en la reunión N° 2026-11 de la Junta Directiva de Pdvsa, se aprobó también la incorporación de tres nuevos directores: Nelson José Ferrer Sánchez, Alejandro José Escarrá Gil y Ricardo Javier Gómez Rincón.

A Asdrúbal Chávez, primo del fallecido presidente Hugo Chávez, se le había negado una visa estadounidense para dirigir Citgo antes de que se impusieran sanciones estadounidenses al país en 2019.

Cabe recordar que el pasado 12 de marzo, Donald Trump, confirmó el reconocimiento oficial de su administración al gobierno encargado de Delcy Rodríguez como la autoridad legítima de Venezuela, pero aún no está claro si el gobierno interino venezolano solicitó una nueva autorización a las autoridades estadounidenses para permitir que Chávez y su equipo asuman la dirección de las filiales.

Reacciones al nombramiento

José Ignacio Hernández, abogado en Derecho Constitucional y Administrativo, recordó en X que la designación de administradores en PDV Holding debe contar con una autorización mediante una licencia de la OFAC.



El abogado recordó que el anuncio de posibles cambios en la directiva de Citgo (sujeto a licencia de la OFAC) coincide con el próximo vencimiento de la suspensión de la Licencia General 5, en tres días.

El exembajador de Venezuela en Grecia y Portugal, Rafael Huizi Clavier, cuestionó la designación de Chávez y aseguró que el nombramiento es retroceder al “chavismo ordinario”.

Alguien puede aclarar hacia donde vamos, porque esta designación es retroceder al chavismo originario? Que dice la administración Trump? El proceso de recuperación en materia petrolera debe hacerse con la gerencia que ha dirigido PDVSA y sus filiales (CITGO) con cifras negras. — rafael huizi clavier (@rhuiziclavier) March 17, 2026

El ingeniero y columnista Freider Gandica señaló que el primo de Chávez es “el mismo que hace 10 años, cuando el país se encaminaba a la crisis humanitaria compleja, compraba votos de silencio de los países del caribe con petróleo”.

El primo de Chávez, Asdrúbal José Chávez, es el designado por la interina para presidir Citgo.



Era el mismo que hace 10 años, cuando el país se encaminaba a la crisis humanitaria compleja, compraba votos de silencio de los países del caribe con petróleo. pic.twitter.com/v33ocroWvX — Freider Gandica Morales (@FreiderGandica) March 17, 2026

A propósito del nombramiento, la internacionalista Magdalena Boersner afirmó que en Venezuela nada ha cambiado.

Volvimos al punto de partida, nada ha cambiado, solo el nombre del dictador(a) de turno. La prueba el nombramiento de asdrúbal chávez como presidente de PDV, Citgo Holding Inc. y Citgo Petroleum Corp. — mahebo Magdalena Boersner (@mahebo) March 17, 2026

¿Quién es Asdrúbal Chávez?

Asdrúbal José Chávez Jiménez es ingeniero químico graduado en la Universidad de Los Andes. El 27 de abril de 2020 es nombrado presidente de PDVSA hasta enero de 2023.

Fue presidente de Citgo, filial de la estatal PDVSA desde 2017 hasta 2019. Se ha desempeñado como diputado a la Asamblea Nacional (2016-2017) y ministro de Petróleo y Minería.

Chávez ha sido mencionado en diversas investigaciones y reportes relacionados con irregularidades financieras dentro de la industria petrolera.

Investigaciones periodísticas y de organizaciones como Transparencia Venezuela lo señalan como una pieza clave en el esquema de desvío de fondos a través de criptoactivos y ventas de crudo no declaradas. Sin embargo el gobierno no lo ha responsabizado ni mencionado durante las investigaciones del Caso PDVSA-Cripto ocurrido entre abril de 2020 y marzo de 2023.

eEl gobierno de Estados Unidos le revocó la visa en 2018 cuando intentaba ejercer como jefe de Citgo. Además, ha estado bajo la mira del Departamento de Justicia por investigaciones sobre lavado de dinero.