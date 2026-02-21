Del arrastre al galope: 2026, el año del caballo de fuego, promete moverse

Pasar de la culebra de palo al caballo de fuego supone un cambio de ritmo que, para un país acostumbrado al movimiento lento y viscoso, casi parece una provocación. Y así, como quien no quiere la cosa, se alinearon el calendario gregoriano y el lunar para recordarnos que hasta los astros pueden ponerse de acuerdo cuando se trata de acelerar las cosas… aunque nadie haya pedido tanta velocidad.

La culebra, dicen, es sigilosa y arrastrada. De palo, además, rígida y resistente. No hace ruido; simplemente aparece cuando ya es tarde. Ataca por hambre o por defensa, como tantas decisiones que vimos el año pasado: silenciosas, calculadas y, por momentos, estrangulantes. Fue un año serpentino, sin duda. Uno de esos que se enroscan alrededor del cuello colectivo mientras alguien insiste en que todo forma parte de una “planificación estratégica”.

Para la tradición china, la culebra de palo representa transformación profunda. Y algo de eso hubo: cambios que llegaron como susurro y terminaron siendo gritos. Renovación, crecimiento… o al menos la promesa de ambos, que en estas latitudes suele funcionar como moneda simbólica.

Ahora entra el caballo de fuego. Y aquí la cosa cambia: del arrastre al galope. Energía explosiva, acción inmediata, impulso sin mucha paciencia para la reflexión. Según los expertos —si no me cree, googléelo— es el año ideal para lanzar proyectos, liderazgos y ambiciones que llevaban tiempo en el establo esperando permiso.

El caballo acelera los acontecimientos. Lo que parecía estancado se mueve, a veces demasiado rápido. Casi como si el horóscopo hubiese sido redactado desde alguna oficina con vista a El Helicoide, donde las sorpresas nunca llegan caminando sino corriendo.

Pero cuidado: el fuego ilumina y también quema. La energía que impulsa puede convertirse en destrucción si no se maneja con cierta inteligencia emocional, algo escaso en tiempos de hiperventilación colectiva. El ataque silencioso de la culebra se transforma ahora en un golpe veloz, inesperado, sin tiempo para el análisis de contexto.

El silencio reptiliano se vuelve respiración agitada. Calor constante. Un ritmo que, si no se acompasa, termina en burnout nacional, categoría no reconocida oficialmente, pero ampliamente practicada.

Claro, el fuego también trae luz; y, después de un período prolongado de oscuridad, cualquier chispa se agradece, aunque sea para ver mejor el desorden.

Como todo buen sistema zodiacal, el año favorece a unos y castiga a otros. Ratas, bueyes y conejos, por ejemplo, no suelen llevarse bien con la energía del caballo de fuego. Algo que suena sospechosamente familiar para quienes viven en permanente incompatibilidad con el momento histórico.

Los expertos recomiendan evitar el exceso de color rojo para mitigar efectos adversos. Consejo útil en un país donde el rojo ha sido, durante años, más que un color: una experiencia multisensorial.

Los nacidos bajo el signo de la cabra —o la oveja, según el traductor que uno prefiera— parecen tener mejor suerte. Se espera que actúen como fuerza estabilizadora frente al ímpetu impulsivo del año, aportando creatividad y cierta calma maternal. En otras palabras, les toca ser adultos responsables mientras el resto galopa.

El gallo de tierra, en cambio, entra en conflicto indirecto con Tai Sui, el Dios del Año. Traducción libre: obstáculos inesperados, relaciones tensas y la sensación de que la suerte se cae justo cuando parecía agarrar vuelo. Además, advierten mayor propensión a enfermedades y accidentes.

El conejo de agua tampoco la tiene fácil. Su relación con la deidad del año viene marcada por fricciones, trabas y la incómoda sensación de que el entorno dejó de cooperar. Su sabiduría será puesta a prueba, algo que en este país suele equivaler a descubrir que la paciencia también tiene fecha de vencimiento.

Tanto el mono de fuego como el tigre de fuego experimentarán una fase de transformación intensa, aunque con dinámicas distintas según su relación natural con el caballo. La energía del caballo de fuego impulsa al mono a salir de su zona de confort y expandir su mundo. Se sugiere “limpiar” la vida de vínculos o hábitos pesados a inicios de año para avanzar con ligereza.

Para el tigre de fuego es un año de “uniones afortunadas”; los solteros podrían encontrar el amor y las parejas fortalecerán su complicidad. Para el tigre, sin embargo, la velocidad del caballo de fuego puede llevarle a empujar demasiado fuerte, resultando en un colapso físico o emocional, especialmente durante los meses de verano.

Así que aquí estamos: dejando atrás el sigilo de la culebra para abrazar el galope del caballo. Pasamos del silencio al ruido, del cálculo al impulso, del arrastre al vértigo. Si el horóscopo chino tiene razón, 2026 será un año de movimiento acelerado.

Y en Venezuela, donde llevamos años esperando que algo finalmente se mueva, quizás lo más sensato sea ajustar el casco, apretar las riendas, respirar profundo y tratar de no caerse del caballo antes de que termine la carrera… sobre todo, sabiendo que el 2027 será el año de la cabra de fuego.

Por si acaso siente usted la misma propensión que yo a googlear ciertas fechas y actores, aquí le dejo unos “datos calientes” estilo gaceta del 5y6 para este año hípico: Delcy gallo de tierra, Diosdado y Vladimir son cochinos de agua, Cilia es mono de fuego y Nicolás tigre de fuego, María Corina es cabra de fuego… ¡Suerte y gaceta hípica!

@bocaranda20

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun