María Corina Machado: “Estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”

“Venezolanos, llegó la hora de la libertad“. Así inició el comunicado de la coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, a propósito de la incursión militar en Venezuela ejecutada por el gobierno de Estados Unidos, la cual terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, según aseguró el presidente Donald Trump.

Machado señaló que desde ahora, Maduro “enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones”. La opositora señaló que el gobierno estadounidense cumplió “su promesa de hacer valer la ley” ante la negativa de Maduro de “aceptar una salida negociada”. Además, dijo: “Lo que tenía que pasar está pasando”.

La opositora manifestó que esta es “la hora de los ciudadanos”, recordando el proceso electoral del 28 de julio de 2024, donde según el Comando ConVzla el vencedor fue Edmundo González Urrutia, “quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”.

“Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la transición democrática. Una transición que nos necesita a todos”, agregó.

A los venezolanos dentro del país, pidió que “estén listos” ante futuros comunicados mediante sus canales oficiales. Y para los que están en el exterior, pide que estén “movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometidos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela”.

Venezolanos, llegó la hora de la libertad. pic.twitter.com/ehy20V1xm9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026

Tras publicar este mensaje, el opositor Edmundo González Urrutia lo reposteó vía X y escribió: “Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación”.

Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación. https://t.co/6NtXOsZAQf — Edmundo González (@EdmundoGU) January 3, 2026

Incursión y captura de Maduro

Donald Trump aseguró que se produjo la captura del gobernante Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, tras una incursión militar estadounidense en la que se bombardearon varias instalaciones militares en Caracas, Miranda, La Guaira y Aragua.

Aproximadamente a las 1:55 a.m., se registraron fuertes explosiones y sobrevuelos de aeronaves en diversos puntos estratégicos. En Caracas, las detonaciones se concentraron en las inmediaciones de la base aérea de La Carlota y el complejo militar Fuerte Tiuna. También se reportaron daños a la estructura del Puerto de La Guaira por las detonaciones.

Luego de que Trump asegurara que se produjo la captura de Maduro y Flores, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, confirmó la desaparición de ambos y exigió una “prueba de vida” al gobierno norteamericano.

A su vez, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, se dirigió al país para confirmar que “el pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país