María Corina Machado figura en la lista de mujeres que marcaron huella en 2025

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, fue reconocida por el diario italiano Corriere della Sera como una de las mujeres que marcaron huella en 2025, por su labor en favor de la democracia en Venezuela.

La publicación destacó a Machado como una figura central de la oposición venezolana y citó a la periodista Virginia Nesi, quien la definió como “el único rostro de esperanza para redimir al pueblo del régimen de Nicolás Maduro”.

El reconocimiento se produce días después de la salida de Machado de Venezuela, tras permanecer en la clandestinidad luego de las elecciones del 28 de julio de 2024, cuando el gobierno se negó a reconocer el triunfo de Edmundo González. El 10 de diciembre, la dirigente llegó a Oslo para recibir el Premio Nobel de Paz por su lucha democrática.

En la lista publicada por el diario milanés también figuran personalidades de la vida pública italiana y artistas internacionales como Dua Lipa y Rosalía, así como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

