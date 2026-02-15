Marco Rubio: Venezuela está mucho mejor ahora que antes de la captura de Maduro

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que la situación en Venezuela ha experimentado una mejoría luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Durante una rueda de prensa este domingo, 15 de febrero, en Bratislava, el jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que, a seis semanas de la operación, el país cuenta con la oportunidad de un nuevo futuro.

“Aún queda un largo camino por recorrer, hay mucho trabajo por hacer. Pero puedo decirles que Venezuela está mucho mejor hoy que hace seis semanas”, dijo Rubio.

Las declaraciones del secretario de Estado fueron en respuesta a las críticas del primer ministro eslovaco, Robert Fico, quien calificó la intervención militar y los bombardeos a bases venezolanas como una ruptura del orden mundial. Rubio reconoció que la maniobra no fue del agrado de todos sus aliados, pero defendió la ejecución del plan: “Fue un éxito. Estamos orgullosos de ello. Era necesario porque ese tipo era un narcoterrorista”.

Finalmente, el funcionario subrayó que, aunque queda trabajo pendiente, la administración estadounidense considera la operación como un paso necesario tras el rechazo de Maduro a previas ofertas de negociación. Rubio concluyó que, más allá de las discrepancias internacionales, el cambio en el panorama político de Venezuela es un hecho tangible desde el inicio de este año.

🇺🇸‼️ | Secretario de Estado Marco Rubio: "Venezuela está mucho mejor hoy que hace seis semanas… Todavía hay mucho por hacer… pero creo que ahora todos podemos estar de acuerdo en que Venezuela tiene una oportunidad de un nuevo futuro que no existía hace seis semanas". pic.twitter.com/ZfUPtYacf3 — UHN Plus (@UHN_Plus) February 15, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

*Con información de El Pitazo

