Opinión

Carta abierta a la PUD: ¿condiciones o excusas?

Víctor Álvarez R. 21/02/2025

@victoralvarezr

Los partidos de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) han caracterizado al gobierno venezolano como un régimen autoritario y totalitario que controla todos los poderes públicos; como una dictadura que persigue, encarcela y tortura a sus dirigentes; como un régimen de Estado-Partido que interviene las organizaciones políticas de la oposición, les expropia sus tarjetas y símbolos e inhabilita a sus candidatos para que no puedan postularse a ninguna elección. Sin embargo, esperan de ese régimen autoritario, totalitario y dictatorial un comportamiento democrático. “No le pidas peras al horno”

En las elecciones de 2025 se elegirán más de 3300 cargos públicos, a saber: 23 gobernadores, 335 alcaldes, 260 legisladores regionales, 2471 concejales municipales, y 277 diputados a la Asamblea Nacional (AN). Para participar en esas elecciones, la PUD publicó un comunicado en el que exige una serie de condiciones ex ante que –a la luz de la experiencia histórica internacional– suelen ser más bien las condiciones ex post que se conquistan gracias a la restauración democrática, tales como la liberación de los presos políticos, la legalización de los partidos y devolución de sus símbolos, la reinstitucionalización de los poderes públicos y la mejora de las condiciones electorales que permitan a todos competir en igualdad de condiciones, con observación internacional calificada.

La abstención inclina la balanza a favor del régimen, borra la presencia de la oposición en la AN y le facilita al oficialismo lograr una ventajosa correlación de gobernadores, alcaldes, diputados regionales y concejales municipales que no reflejan el malestar nacional. Así, el país descontento se queda sin representación en unas instituciones que terminan bajo el control de una minoría oficialista que se hace mayoría gracias a la abstención.

Primero lo primero, la solución electoral y pacífica del conflicto venezolano pasa por construir una posición de poder que le haga contrapeso al gobierno y evite que siga arrollando y pasando la aplanadora. Restaurar la democracia venezolana será posible cuando el país descontento, y políticamente organizado, acumule suficientes fuerzas para lograr la reinstitucionalización de los poderes públicos y obligar al gobierno a sentarse a negociar la transición. “El orden de los tractores sí altera el viaducto.”

¿Condiciones o excusas?

Los mejores estrategas se preparan para los peores escenarios. Estaba cantado que el oficialismo iba a convocar cuanto antes y de manera atropellada las elecciones de 2025 para dejar fuera de base a una oposición que se quedó anclada reclamando los resultados desglosados de las presidenciales del 28 de julio y no se preparó con tiempo para participar con candidaturas únicas y unitarias en unos comicios que pueden servir para recontar los votos, demostrar con quien está la soberanía nacional ejercida a través del voto y ganar por paliza la mayoría de los cargos en disputa.

Ciertamente, las condiciones electorales son cada vez más desventajosas, pero no anulan la inigualable ventaja que otorgan las favorables condiciones políticas derivadas del enorme rechazo a los candidatos oficialistas. Sin embargo, cada vez que la oposición no logra ponerse de acuerdo en torno a candidaturas unitarias y se divide, para no perder ante los candidatos oficialistas apela a la excusa del deterioro de las condiciones electorales y opta por llamar a la abstención.

Con este pretexto, los partidos de la oposición dejaron de participar en las elecciones parlamentarias de 2005 y le entregaron al gobierno el control total y absoluto del poder público que designa los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sin asumir la responsabilidad histórica que tienen al haber llamado a la abstención que facilitó la designación de un árbitro electoral parcializado y de un poder judicial subordinado al gobierno.

De aquellos polvos vienen estos lodos

El cuestionado resultado de las presidenciales del 28 de julio anunciado por el CNE y ratificado por el TSJ revive las consignas abstencionistas que plantean que “en Venezuela se vota, pero no se elige”, que “dictadura no cae con votos”, que “participar en las próximas elecciones es convalidar la farsa electoral del régimen”. La falta de contrapesos institucionales fue una de las razones por las cuales en las presidenciales del 28-J el país descontento no pudo cobrar su victoria. La oposición no solo compitió contra el ventajismo del candidato oficialista, también compitió contra un CNE parcializado y un TSJ funcional al gobierno, debido a la abstención que entregó al oficialismo el control de la AN, que es el foro que designa a los rectores del CNE y a los magistrados del TSJ, de cuya autonomía e imparcialidad depende la convocatoria a elecciones competitivas, limpias y transparentes.

Cuando la oposición retomó la ruta electoral, logró recuperar espacios de poder que nuevamente se perdieron al reincidir en la abstención. Así, la oposición pasó de la contundente victoria en las parlamentarias de 2015, a las consecutivas derrotas en las regionales de 2016, las municipales de 2017, las parlamentarias de 2020, y en las megaelecciones de 2021. En estos procesos la oposición se abstuvo o se presentó dividida, facilitó el triunfo de los candidatos oficialistas y perdió importantes espacios de resistencia y lucha institucional que –además de ser el contrapeso institucional del gobierno–, constituyen la plataforma para la organización y movilización política del país descontento.

Las elecciones de 2025 representan una extraordinaria oportunidad para lograr una correlación de fuerzas favorable en la AN, que es el foro donde se designan los rectores del CNE y los magistrados del TSJ, avanzar en la reinstitucionalización de los poderes públicos, y contar con un poder electoral imparcial y un poder judicial que actúe con independencia y autonomía. Pero hay que ser más coherentes en la estrategia electoral. No se puede participar en las elecciones presidenciales para luego llamar a la abstención en las parlamentarias, regionales y municipales, desmantelando la maquinaria electoral que fue creada y desmovilizando a los electores, para luego regresar a participar en las siguientes elecciones, sin capacidad organizativa para competir en desventajosas condiciones.

Al desandar el camino electoral, el terreno perdido no se recupera en la próxima elección. Para acumular fuerzas de manera creciente y sostenida hay que participar en todos y cada uno de los procesos electorales que se convoquen.

La restauración de la democracia será de abajo hacia arriba

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia argumentan que elegir diputados, gobernadores y alcaldes no resuelve el problema de fondo; es decir, la ilegitimidad del gobierno central. Afirman que, hasta que no se cobre la victoria electoral en las presidenciales del 28-J, no tiene sentido participar en ninguna otra elección porque esto equivale a pasar la página y normalizar un gobierno ilegítimo, sin respaldo popular. Desde su perspectiva, el conflicto político solo se resuelve de arriba hacia abajo, con la toma del gobierno central y por eso restan importancia a cualquier otra elección.

En Venezuela, la restauración de la democracia venezolana no se va a producir de arriba hacia abajo sino de abajo hacia arriba. Con el férreo control económico, político, social, militar y territorial que ha logrado el gobierno, no hay vía rápida para restaurar la democracia venezolana. Esto solo será posible cuando el país descontento pueda construir una posición de fuerza que sea reconocida y respetada por las fuerzas armadas y policiales venezolanas, y esto pasa por ganar la mayoría de los 3300 cargos públicos en disputa en las elecciones de 2025 para convertirlos en una gran plataforma nacional de resistencia y lucha institucional que le ponga freno a la deriva autoritaria y totalitaria del régimen.

* Director del proyecto Pedagogía económica y electoral

