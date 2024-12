Opinión

De la política cultural y de la politiquería en la cultura

Isaac López 02/12/2024

Tanto el gobierno regional como el municipal han actuado mal frente a lo importante y trascendente, quedándose en la pelea minúscula, en el arrebato aldeano

«En Venezuela, como en la China del desorbitado emperador Shih Hung Ti, también se ha construido una gran muralla. No divide a la geografía, algo peor, está hecha de piedras invisibles, divide a la gente, y no hay peor daño para la cultura y la idiosincrasia de un pueblo que condenarlo a ser su propio enemigo». Simón Alberto Consalvi. Prólogo a La cultura bajo acoso.

En los primeros meses de 1962 hizo crisis un sisma en el ejercicio de la política regional falconiana. En los comicios presidenciales de diciembre de 1958 fue electo Rómulo Betancourt por el partido Acción Democrática y Pedro Luis Bracho Navarrete nombrado como gobernador del estado Falcón en 1959. Rómulo Gallegos había sido derrocado en 1948 y desde esa fecha hasta el 23 de enero de 1958 la bota militar había marcado con su intolerancia y ferocidad al país.

Para 1962 –cuatro años apenas de la renovación democrática– se expresaban con contundencia las facciones internas de AD, especialmente las del MIR y el Grupo ARS dirigido por Raúl Ramos Giménez. El primer grupo abandonó casi de inmediato el partido, mientras el segundo dio por más tiempo la pelea dentro. En febrero de 1962 el secretario regional de AD, Pablo Saher, exigió al gobernador Bracho Navarrete remover de sus cargos a dos de “los arsistas” por no seguir la línea trazada por el gobierno. El gobernador se negó a la exigencia y como consecuencia se vio impelido a renunciar a su cargo.

Así se ha manejado la política venezolana en 65 años de historia. Por blancos, verdes, rojos y rojitos, anaranjados, amarillos, morados y azules. Nada ha cambiado aquí. Esos procederes siguen siendo permanentes.

Un país donde las instituciones están marcadas por “las líneas partidistas” es un país errático. Un país donde planes, programas, modelos, leyes cambian en el breve tiempo de una gestión personal o grupal está condenado a la constante improvisación, a la fragilidad de los logros. Una democracia no tiene sustento si sus instituciones no son fuertes en sus objetivos y actuación, si están sujetas a los cambios de mando no son democráticas, son partidistas, sectoriales, grupales. Una democracia no tiene sustento si sus habitantes no están organizados para mantener, apuntalar y defender sus frutos más allá de las ambiciones de los grupos de poder.

Quienes hemos trabajado en proyectos culturales autónomos e independientes hemos tenido que lidiar muchas veces con la chapucería de nuestros políticos locales y regionales. En 1992 se inauguró en Paraguaná el Complejo Cultural Josefa Camejo el cual tuvo al frente en buena parte de su trayectoria a la docente Yoleida de Hernández y al TSU Giovanny Gómez, la primera guiada por el proyecto de la Fundación Cultural Josefa Camejo bajo lineamientos de “arraigo cultural de la población”, el segundo creador del Instituto de Cultura del Municipio Falcón, que estableció señalamientos orientadores de investigación, resguardo y difusión del patrimonio regional. Ambos planes los apoyamos por los importantes beneficios implicados para las comunidades de la península.

A pesar de presiones politiqueras, ambos supieron mantener un trabajo institucional sin sesgos ligados al accionar de partidos políticos. Eso consiguió la proyección nacional del “Complejo Cultural de Pueblo Nuevo” –“la metáfora deseada del país” que escribiera el poeta Julio Bolívar– en actividades como el Convenio con la Galería de Arte Nacional sustento del hacer de la Galería Otoniel Salas; la Sala de Videos Carlos Luis Fortique; el Festival de Teatro del Municipio Falcón; el Festival de Danza del Municipio Falcón; el Convenio con la Cinemateca Nacional; el Festival de Zanqueros; el Encuentro Puntual de los Amigos…

En 2005, ante el cambio de gobierno municipal y el inicio del proyecto chavista a nivel local, se desconoció el trabajo de grupos e instituciones. Había que adelantar programas “orientados hacia la proyección de la revolución cultural”. Esa fue la pauta desarrollada por el poeta Simón Petit al frente del Instituto de Cultura del Estado Falcón en casi 17 años de gestión. Esa fue “la línea” para los 15 presidentes del Instituto de Cultura del municipio Falcón y directores del Complejo Cultural Josefa Camejo entre 2005 y 2021. El resultado: convertir al recinto en casa de partido, alejar a la comunidad de las actividades allí adelantadas, acabar con salas de vídeos, biblioteca, sala de exposiciones… Igual a lo realizado en todo el país según diagnóstico de la promotora María Elena Ramos en su texto La cultura bajo acoso (2012). ¿Habrá capacidad de reflexión y enmienda de parte de ejecutantes regionales de esa política? ¿Por qué se salvó, en el caso de Paraguaná, el Archivo Histórico que guarda documentos de 1801 a 2005?

Desde su llegada a la alcaldía del municipio Falcón en 2021, el alcalde Harold Dávila Gómez –factor de los partidos de oposición– se propuso la rehabilitación del Complejo Cultural Josefa Camejo que estaba en ruinas. Primero estuvo al frente de la institución Yoleida de Hernández y ahora Iris García, ambas docentes de destacada trayectoria y aprecio comunitario. Ambas han trabajado en los últimos tres años con la mayor amplitud. Incluso nombres ligados a la administración chavista y su proyecto cultural como los del grupo Bariquía, Ángel Ventura o Juan Carlos Primera han participado en diversas actividades.

Más difícil ha sido conseguir el apoyo del Instituto de Cultura del Estado Falcón o de la Zona Educativa del Estado, liderados por Inti Clark Boscán y Mareni Castro, para las labores de la Biblioteca Juan C. Esteves –Fundación Literaria León B. Weffer y del Archivo Histórico del Municipio Falcón. Liceos y escuelas del municipio han sido renuentes a participar en actividades de formación y divulgación cultural efectuadas en el Complejo Cultural Josefa Camejo, respuesta a los llamados desde la alcaldía a colaborar a la Zona Educativa y al Distrito Escolar.

En ese sentido, tanto el gobierno municipal, encabezado por Dávila Gómez, como el regional, por los Clark Boscán, han jugado el antiguo juego de la “línea partidista” en una confrontación absurda en materia cultural que en nada beneficia a las colectividades.

Lamentablemente, por esa pequeñez partidista, la misma que ha caracterizado la política venezolana en 65 años de historia –y que en mucho nos ha llevado a este calamitoso y degradado presente– proyectos culturales de trascendencia como los de la Biblioteca Juan C. Esteves y el Archivo Histórico de Paraguaná se encuentran paralizados.

¿Qué debemos revisar de nuestro comportamiento ciudadano en estos 65 años de historia? ¿Qué debemos juzgar en el inventario de agravios de una cultura ciudadana que nos ha traído hasta esta hora? ¿No tenemos capacidad de enmendar yerros, estamos condenados a seguir en una noche eterna de mal vivir? ¿Todo cambiará al cambiar la actual cúpula en el poder nacional?

Los proyectos y políticas culturales no pueden ser circunstanciales, pasajeros, partidistas. Deben responder a necesidades de las comunidades y no de grupúsculos en el poder. Tanto el gobierno regional como el municipal han actuado mal frente a lo importante y trascendente, quedándose en la pelea minúscula, en el arrebato aldeano. Tanto la Biblioteca Juan C. Esteves –homenaje permanente al destacado cronista paraguanero–, como el Archivo Histórico de Paraguaná, trascienden liderazgos de ocasión. Allí memoria, identidad, saberes y parte de la cultura de nuestras comunidades. Asuntos fundamentales de la vida republicana que nos trascienden y aseguran el ser de nuestro pueblo.

Fotografía de la entrada: “Zandantes de Paraguaná”. Fundación Cultural Josefa Camejo.

isaacabraham75gmail.com | 1-12-2024.

Isaac López es profesor de Universidad de Los Andes. Mérida.

