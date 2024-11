Opinión

Elecciones en USA: ¿la democracia global en juego?

Froilán Barrios Nieves 05/11/2024

Independientemente de quien gane las elecciones en USA, el resultado tendrá su impacto en Venezuela

La elección del presidente norteamericano desde el pasado siglo siempre ha tenido impacto mundial. Se observa en esta oportunidad una condición particular: ser la contienda más cerrada de la historia. De hecho, a inicios de la jornada, este martes 5 de noviembre, no se conoce un claro favorito como futuro huésped de la Casa Blanca.

Es tan reñido el resultado, que el diario The Washington Post del 5/11/2024 tituló a cuatro columnas “A historic race, down to the wire” (Una competencia histórica, hasta el final). Creo que el enunciado evoca a los venezolanos su significado. En el caso de los EE. UU., representa el ejercicio de una democracia que decide hasta el último día con un sistema electoral transparente; entre tanto, en el caso de Venezuela, representa la convocatoria a luchar hasta las últimas consecuencias para concretar el respeto al voto ciudadano ante un régimen dictatorial que ha encarcelado a más de 2000 opositores por protestar.

Aun cuando se han presentado 6 candidatos, pertenecientes unos y otros al Partido Verde, Socialismo y Liberación, Independientes, los verdaderos contrincantes son la candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, y el candidato republicano, Donald Trump. Ambos electos por convenciones internas donde se presentaron más de una decena de aspirantes.

División histórica

Es indudable que, a la par de mantenerse USA como la primera potencia mundial, registrando en este año niveles envidiables de crecimiento del PIB de 2,8 %, lo que demuestra la buena salud de la economía norteamericana, su sistema democrático denota la confrontación de ideas de los candidatos al poder ejecutivo y al poder legislativo. Sí, se elegirá al mismo tiempo a los representantes o diputados al Congreso, a la cámara del Senado y algunas gobernaciones.

En esta oportunidad la contienda traza dos líneas divisorias como jamás se había conocido en la historia política del país norteño. Presenciamos un choque de trenes: en primer lugar, el del candidato republicano, quien descalifica la globalización al imponer unilateralmente aranceles que afectarán al comercio global, ve en la inmigración un peligro para la sociedad al proponer la deportación de millones de indocumentados a sus países de origen, limita in extremis el derecho al aborto y asoma la suspensión del apoyo a Ucrania por sus simpatías con el presidente ruso. Todo, en función de un programa de gobierno que coloca como interés fundamental el “Make América great again”, consigna que identifica a su movimiento MAGA.

Por otra parte, la propuesta de la candidata demócrata propone reestablecer el derecho al aborto, sostener el apoyo a Ucrania contra la agresión del dictador ruso Putin, establecer un marco regulatorio que formalice la presencia de migrantes en el país, fortalecer los lazos establecidos por EE. UU. en el marco de la globalización con el T-MEX (Estados Unidos, México y Canadá) y la UE, mantener el rol de guardián universal en la OTAN y el fortalecimiento de la clase media y los sindicatos.

Por lo visto, son dos opciones diametralmente opuestas, donde los electores definirán el nuevo curso de la gestión presidencial y la gestión legislativa para los próximos 4 años, hasta 2028. Resaltan en esa votación los latinos, que tienen una participación de más de 26 millones de electores, entre ellos 120 000 venezolanos con el derecho a voto.

Independientemente de quien gane, el resultado tendrá su impacto en Venezuela. Con un gobierno sancionado tanto por republicanos como por demócratas, quienes ven cómo durante el siglo XXI se ha instaurado una satrapía que arreba a sus ciudadanos el derecho a un país libre y democrático. Condición acentuada con el resultado del pasado 28 de julio, cuando las democracias del mundo presenciaron el asalto a unos comicios donde fuera derrotado Nicolás Maduro y electo un nuevo presidente en la persona de Edmundo González Urrutia.

*Movimiento Laborista.

