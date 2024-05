Opinión

Stand up a lo argentino es un homenaje a quienes fueron piezas clave en la construcción de este género humorístico en Argentina, y ya no están con nosotros

Dos actores entran a un bar… ah no, perdón. No les quería contar un chiste, les quería hablar del maravilloso documental de Dalia Gutmann, que es además su ópera prima: Stand up a lo argentino.

A lo largo de 79 minutos y en 4 actos, Dalia nos narra a través de entrevistas con los precursores del stand up en Argentina, cómo la curiosidad de dos jóvenes actores del off porteño impulsó el género humorístico que, hoy por hoy, se ha convertido en uno de los más importantes de Latinoamérica.

Este documental, preproducido y filmado durante la pandemia, explica cómo Alejandro Angelini y Diego Wainstein comenzaron con el movimiento del stand up en Buenos Aires casi por casualidad, en los años 90. En un tono fresco y anecdótico, conocemos de voz de los protagonistas todo lo que debieron hacer para hacer el primer show de este género en nuestro país, desnudando los aciertos y desaciertos de entonces.

La película de Gutmann presenta en la pantalla gigante los deseos, las frustraciones y hasta los motivos que impulsaron a varios comediantes, consagrados hoy, a adentrarse en el stand up.

Stand up a lo argentino es también un homenaje a quienes fueron piezas clave en la construcción de este género humorístico en nuestro país, y ya no están con nosotros. Me refiero a Martín Rocco y Nora Schiavoni, inmortalizados en la lente de Gutmann y Natalia Marcantoni, directora de fotografía y cinematográfica del documental.

Entre los entrevistados en el documental podemos mencionar a Alejandro Angelini, Diego Wainstein, Natalia Carulias, Guillermo Selci, Fernando Sanjiao, Pablo Fábrega, Félix Buenaventura, Connie Ballarini, Gabriel Grosvald, Sebastián wainraich, entre otros.

Si te gusta el stand up, eres comediante o te interesa saber cómo inició el movimiento en Argentina, el documental de Dalia Gutmann es ideal. Estará próximamente en cines y plataformas.

