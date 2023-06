Informe Otálvora | Figuera preside Gobierno de Venezuela, según EEUU, por Edgar C. Otálvora - Runrun

Aparte del aspecto «noticioso», las declaraciones del Departamento de Estado emitidas a este Informe tienen consecuencias políticas, diplomáticas y legales

@ecotalvora

El gobierno de EEUU reconoce a la diputada Dinorah Figuera como la presidenta del Gobierno de Venezuela, según declaraciones brindadas el 21JUN23 por el Departamento de Estado a este Informe.

*****

En un intercambio vía email, oficial y citable, entre este Informe y un portavoz del Departamento de Estado concretado el 21JUN23, se pudo conocer que “la Presidenta de la Asamblea Nacional, Señora Dinorah Figuera, notificó al secretario Blinken que la Asamblea Nacional de 2015 está actuando como el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”. En consecuencia, “EEUU reconoce a la Asamblea Nacional como el Gobierno de Venezuela (Government of Venezuela)”. Ergo, la diputada Figuera sería la presidenta del Gobierno de Venezuela. Las declaraciones del Departamento de Estado obtenidas el 21JUN23 confirman la información divulgada previamente por este Informe.

Hasta ahora, diversos voceros de la Casa Blanca y del Departamento de Estado se referían a la IV Asamblea Nacional de Venezuela como “la única institución elegida democráticamente que queda en Venezuela hoy”, pero las nuevas declaraciones de EEUU ahora la califican como “el Gobierno de Venezuela”.

Este Informe solicitó el 23JUN23 a Figuera un comentario sobre su reconocimiento por EEUU, pero no se obtuvo respuesta.

*****

El 20MAY23 este Informe reporto que, en la práctica, la diputada Figuera se había convertido el 05ENE23 en la presidenta interina de Venezuela al ser designada como presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015. Esa Asamblea, previamente presidida por Juan Guaidó, es reconocida por EEUU ante la ilegitimidad de las votaciones convocadas por el chavismo en 2018 para reelegir a Nicolás Maduro y en 2020 para elegir la Asamblea Nacional.

“Conformado nuevo gobierno interino en Venezuela” fue el título del Informe del 20MAY23, el cual anotaba que “la médico y parlamentaria Dinorah Figuera, de 62 años de edad y actualmente viviendo como asilada política en España, se está convirtiendo en la primera mujer presidenta de Venezuela con base en la misma interpretación constitucional que sustentó el interinato de Juan Guaidó”.

“Todo indica que la oposición venezolana y el gobierno de Joe Biden debieron dar vuelta atrás en la decisión de prescindir de la figura de un “gobierno provisional” en Venezuela, como instancia reconocible y reconocida legalmente por EEUU y otros gobiernos. La interpretación de la Constitución venezolana asumida por EEUU durante el gobierno de Trump y dejada a un lado por algunos operadores de la Casa Blanca del gobierno Biden, nuevamente apareció como una necesidad y solución legal. Si bien la decisión y los respectivos actos oficiales no se han hecho públicos, en medios oficiales de Washington y de Londres se dan como un hecho”.

Aparte del aspecto «noticioso» de las declaraciones del Departamento de Estado emitidas el 21JUN23 a este Informe, su contenido tiene consecuencias políticas, diplomáticas y legales. Finalmente se conoce los pasos seguidos por el gobierno de EEUU para el reconocimiento del nuevo gobierno interino venezolano y la justificación jurídica para los actos de gobierno que ejecute ese gobierno interino y sean válidos ante la justicia de EEUU. Semejante razonamiento es válido en el caso del Reino Unido.

*****

Este Informe hizo referencia a una conversación sostenida el 18MAY23 con Figuera, quien rechazó que hubiese asumido la condición de “presidenta interina”, pero sí admitió que estaba ejerciendo “funciones constitucionales”, sin especificarlas, en lo que calificó una situación “sui generis”. Al ser consultada sobre cuáles funciones ejecutivas ya había asumido, afirmó que prefería no aportar detalles que pudieran “poner en peligro la seguridad de quienes están trabajando con nosotros desde Venezuela”. Es decir, si existía ya algún tipo de equipo ejerciendo funciones típicas del poder Ejecutivo, es decir, funciones de Gobierno.

Figuera, en aquella conversación anunció su inminente viaje a Washington planeado para finales del mes de mayo o principios de junio con el objeto de sostener reuniones, entre otros, con el Departamento de Estado. Para aquel entonces la agenda aún estaba en proceso de negociación. Figuera autorizó a este Informe para difundir esa noticia pero, pocas horas después, solicitó que no fueran publicados los detalles de su planeado viaje alegando razones de su seguridad. El régimen chavista, por medio de su Fiscalía General, mantiene orden de captura contra Figuera.

*****

La publicación del Informe del 20MAY23 desató una curiosa ola de ataques, desde las llamadas redes sociales, procedentes del partido Primero Justicia, al cual pertenece Figuera. En su cuenta ella tuiteó “Ante la nueva ola de desinformación les digo a todos NO soy presidenta interina”. Este tuiteo fue borrado por su autora pocas horas después. Un vocero del partido Primero Justicia y asesor económico de Capriles Radonski, José Guerra, tuiteó que “hay una campaña orquestada (…) para destruir a Primero Justicia (…) se valen del desprestigiado Informe Otálvora”. Guerra también borró su tuiteo. Por su parte, la Asamblea Nacional tuiteó “ATENCION. Ante falsas informaciones publicadas en algunos medios, la AN legítima aclara: En diciembre del 2022 se dio fin al Gobierno Interino, NO está planteado ni es agenda de esta Institución retomar dicha figura”.

Diversas fuentes revelaron que la cúpula del partido Primero Justicia no deseaba verse asociada a un nuevo gobierno interino temiendo que impactara negativamente en la figura de Henrique Capriles, su precandidato para las hipotéticas elecciones del 2024. Destituir a Guidó y elegir como presidenta de la Asamblea Nacional a una militante de Primero Justicia habría sido parte de los acuerdos con otros partidos opositores, además de una ofrenda hecha al régimen procurando la celebración de las elecciones del 2024. La existencia desde 2019 hasta 2022 de un “gobierno interino”, sin poder real, pero con reconocimiento legal y político internacional, ha sido una serie limitante a la capacidad de acción financiera internacional del régimen. La destitución de Guaidó y el supuesto fin de la “presidencia interina” eran objetivos de común interés para el régimen y para algunos sectores opositores.

La realidad política y jurídica se habría impuesto y al final la diputada Figuera, sin ella misma haberlo procurado, terminó siendo presidenta de un gobierno interino reconocido por EEUU. Su viaje oficial a Washington habría sido pospuesto o suspendido porque los jefes de su partido intentan incluso disolver la Asamblea Nacional que una de los suyos preside.

*****

Sobre el planeado y suspendido viaje de Figuera a Washington, el Departamento de Estado dijo a este Informe que “EEUU se relaciona regularmente con actores democráticos venezolanos para discutir oportunidades de cooperación y esfuerzos para revitalizar la democracia en Venezuela. Remitimos a la Asamblea Nacional todas las preguntas relacionadas con el posible viaje de Dinorah Figuera”.

*****

Una nueva visita realizó a Venezuela el Enviado Especial Presidencial de EEUU para asuntos de rehenes, Roger D. Carstens. La visita del enviado especial y su delegación se realizó entre el 19 y el 21JUN23 durante la cual el enviado estadounidense habría sostenido encuentros con altos funcionarios del régimen en un intento para lograr la liberación de ciudadanos estadounidenses encarcelados y a quienes se siguen procesos judiciales amañados. Uno de ellos, el experto en computación Jarrel Lloyd Kenemore, se encontraría en una larga huelga de hambre en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, según reportó la periodista basada en Venezuela Sebastiana Barráez.

Según Bloomberg, Carstens igualmente tenía en su agenda procurar la extradición del empresario malayo Leonard Glenn Francis acusado en EEUU por un caso de corrupción que involucra a las fuerzas navales estadounidenses.

El régimen chavista, como el cubano, utiliza a los presos estadounidenses como activos de negociación ante el gobierno de EEUU.

*****

El viernes 23JUN23 terminó la gestión de Armando Benedetti como embajador de Gustavo Petro ante Nicolás Maduro. El exsenador y excoordinador de la campaña electoral de Petro presentó su renuncia en medio de una crisis de poder y corrupción entre Benedetti y la también renunciante jefa del gabinete presidencial Laura Sarabia.

La embajada colombiana en Caracas queda en manos de German Castañeda en calidad de encargado de negocios a,i. Castañeda ya en el pasado actuó como el segundo de la embajada colombiana en Caracas y era también el jefe de la misión en 2019 cuando Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas y expulsó a todos los diplomáticos y funcionarios consulares colombianos. Castañeda, a su regreso a Bogotá, formó parte del equipo de la cancillería de su país que hacía seguimiento a Venezuela y fue seleccionado para escoltar a Benedetti dado su conocimiento del terreno.

Petro designó y, Maduro le otorgó en pocas horas el respectivo beneplácito, a Milton Rengifo Hernández como nuevo embajador de Colombia ante el régimen chavista. Rengifo politólogo tenido como experto en asuntos medioambientales, al igual que su antecesor Benedetti, carece de experiencia en misiones diplomáticas y estaría recibiendo entrenamiento básico en el Palacio de San Carlos, sede de la cancillería colombiana. Previamente, Rengifo trabajó como asistente durante el paso de Petro como parlamentario y luego lo acompañó en la alcaldía de Bogotá.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

