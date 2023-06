Vos te fuiste, por Juan Eduardo Fernández “Juanette” - Runrun

¿Hasta cuándo se puede luchar? ¿Hice bien en irme? Son las preguntas que me taladran la cabeza mientras viajo de vuelta hasta mi casa

@SoyJuanette

Son las 10 de la noche y estoy volviendo en el colectivo aguantando las ganas de llorar. Acabo de tener una conversación con mi hijo acerca de la responsabilidad. Me prometí no convertirme en un padre cansón, pero a veces las situaciones de la vida te llevan a convertirte en algo que no eres. Y justamente de eso se trata esta columna.

Todo comenzó hace unas horas, cuando la madre de mis hijos me llamó y me pidió que hablara con nuestro primogénito, porque decidió “no asistir” a su clase de especialización. La realidad es que nos había contado que el profesor de computación se tomó en serio lo de la IA y decidió entregarle el curso al ChatGPT. Y justamente el hastío fue, según mi hijo, lo que lo impulsó a no ir a clase un día.

Ustedes dirán que no debo angustiarme porque no fue un día a clases, que todos lo hicimos alguna vez, y otras justificaciones para que no me preocupe. Pero la verdad estoy muy asustado porque me acabo de dar cuenta de que mi hijo de 15 años ya no es un niño y que es capaz de tomar sus propias decisiones. Lo más cumbre es que, a pesar de todo lo que estudiado, investigado y leído, no sé cómo manejarlo.

Apenas su madre me contó lo que había pasado, traté de apurar las agujas del reloj mentalmente para ir a hablar con mi hijo, para que me explique por qué decidió no ir a clase de computación, o como dicen aquí, “se tomó el palo de la secundaria”.

Al vernos en la puerta de su casa nos damos un abrazo y lo invito a caminar para que me cuente su versión. De acuerdo a lo que me cuenta, tanto él como sus compañeros decidieron no ir para que el colegio haga algo y les cambie el profesor por uno que mínimamente dé clases.

Le explico que, si el profesor falta cada vez que quiere, el que ellos dejen de asistir no hará ninguna diferencia. Ojo, tampoco le sugiero que tomen el colegio ni mucho menos, pero que charlen con la directora para que resuelva el problema. Incluso le ofrezco que si quiere voy a hablar, pero me dice: “Pa, ni en pedo. Ya no soy un niño”.

Trata de explicarme que ya han hecho de todo, y que nadie en su secundaria hace nada para resolverlo. Por eso se cansaron y no fueron a clases. Después de casi una hora tratando de debatir, y hacerlo entender que lo que hicieron no es correcto, ambos perdemos la paciencia y uso el argumento que todo padre de adolescente implementa cuando está perdiendo una discusión:

“Tienes que ir porque yo lo digo. Además, no puedes quedarte sentado cuando las cosas no suceden como quieres. Hay que trabajar para cambiar las cosas y no solo irse y ya está”.

Me escucha atento, veo en sus ojos la impotencia y la rabia mientras me escucha. Y apenas cuando termino de hablar, mi hijo nacido en Caracas, pero con un marcado acento porteño, lanzó la frase lapidaria que ahora me tiene a punto de las lágrimas: “Pero vos te fuiste, no te quedaste en Venezuela ¿Entonces no luchaste?”

Me quedé mudo… cómo me gustaría mostrarle fotos de mis días de lucha estudiantil en la universidad, contarle de las listas donde me incluyeron, la censura, de todas las razones que me hicieron irme… pero no puedo porque estoy demasiado impactado para seguir discutiendo.

Solo le estrecho la mano y agrego:

–Sabes qué hijo: tienes razón.

Lo abrazo, le doy un beso en la mejilla y me despido.

¿Hasta cuándo se puede luchar? ¿Hice bien en irme? Son las preguntas que me taladran la cabeza mientras viajo de vuelta hasta mi casa.

