Al carajo el consenso, por Armando Martini - Runrun

Imponer a contravía de la primaria la nada inteligente protección del consenso, es una estulticia

@ArmandoMartini

El consenso es un anhelo orgásmico de la política añosa, descompuesta, corrompida y concubina. Es la única manera que tienen para sobrevivir, alargar la vida. Cuando se está desahuciado, y se percibe el final, viene la última pancada de ahogado. Imponer a contravía la nada inteligente protección del consenso, es una estulticia. Solo sirve para conservar privilegios, mantener a como dé lugar la legitimidad que burlaron y traicionaron; la representación indebida para negociar futuro. El G4 es rechazado y repudiado por la gran mayoría ciudadana.

La plataforma unitaria es socialista. Y su objetivo, cohabitar con el régimen. Ha quedado probado y demostrado. Las sospechas se confirmaron. Los ciegos ahora pueden ver con claridad. El madurismo tenía infiltrados dentro de las filas opositoras. Es fácil deducirlo, no se requiere de sabiduría, el propio G3 (la prepotencia de Primero Justicia, el remedo de Acción Democrática y el siniestro Un Nuevo Tiempo) lo han dicho públicamente. Su forma de actuar y proceder es igual al comportamiento oficialista.

Infiltrados de Miraflores

Se corrobora que quienes han estado dirigiendo este camino sin salida eran bufones disfrazados de contrincantes; sus posturas y acciones han sido las convenientes para mantener en el poder al oprobioso castrismo. En este momento puede comprenderse por qué la vergüenza y el deshonor se han mantenido durante años y ninguna estrategia de la llamada unidad funcionó. Siempre estuvo unida, en entente con infractores de los derechos humanos. Queda reafirmado, que la MUD-G4-PSUV no respetan la Constitución, no rinden cuenta ni cumplen la palabra empeñada.

Los trapos sucios y la porquería hieden. Se dan nombres de infiltrados de Miraflores en la Plataforma Unitaria; denuncian a quienes participaron en los hechos del 30 de abril 2019; y por si no fuera suficiente, un pérfido desleal revalidó aquel encuentro encapuchado en un hotel capitalino y una reunión mexicana extramesa. La deshonestidad y la traición a la confianza es injustificable.

¿A causa de qué se destapa la podredumbre? La sinvergüenzura no es secreto para siempre, lo que deberá ser tomado en cuenta a la hora de celebrarse la primaria, si es que en realidad se efectúa. Además, no es solo que se realice, sino que la dictadura tenga planificado para que el elegido no sea precisamente por el que voten los venezolanos. Sin embargo, la rectitud, integridad y dignidad de los verdaderos demócratas, en mantener indoblegables principios y valores, será la clave para evitar celadas, zancadillas e impedir que el oficialismo se inmiscuya y enturbie la primaria, que es ciudadana y no partidista como ambiciona el G3.

¿Porque el culillo a la primaria? Porque otorgaría la victoria a un ciudadano no perteneciente ni obediente. En consecuencia, no complaciente con el oficialismo, lo que obligaría al régimen chavista a recomponerse, perdería su escudo protector, que es la falsa oposición actual. Por ello, saltan las alarmas. El rechazo a los partidos del G4 es tan grande que, solo haciendo trampa con el consenso, lograrían imponerse.

Primaria sin el CNE

Una primaria sin participación y voto de los venezolanos en el exterior, sin el sufragio manual vigilado y contabilizado por los ciudadanos y con injerencia del CNE sumiso al oficialismo, no es primaria. ¿Qué es? Simulación, farsa, estafa y engaño.

Quienes fungieron como líderes de la oposición no sirvieron, unos por incapaces, otros por corruptos. No debemos ni podemos, como ciudadanos opositores, callar, avalar y aceptar vagabunderías porque la corrupción es de los nuestros y el adversario es el otro. Excusa pendeja, simplista y cobarde. Si como ciudadanos aceptamos la pudrición de este lado, perdemos la moral de cuestionar la putrefacción chavista.

Hace años, muchos alertaron que la MUD y el chavismo eran la misma cosa. Quienes lo hacían, fueron objeto de insultos, ofensas y humillaciones. Hoy ambos lo están demostrando con tanta claridad, que no queda duda.

El momento es importante, la sociedad civil, sin compromiso ni participación partidista, ha logrado movilizar la calle en el país. Y hasta la Conferencia Episcopal lo reconoce y hace una exhortación pastoral en la que, señaló: “Es necesario despertar, para ello, no nos quedemos inmóviles, esperando a que las cosas las arreglen otros o mejoren por sí mismas. Tenemos que levantarnos, confiados en la ayuda de Dios, y con valentía arriesgarnos unidos a construir un mejor país”.

